Standart iPhone 17 modeli daha büyük ekranla gelecek

iPhone 17 Pro ile aynı ekran büyüklüğüne sahip olacak
Display Supply Chain CEO'su Analist Ross Young'un aktardığına göre iPhone 17, selefinden biraz daha büyük 6,27 inç ekranla gelecek ve 17 Pro ile aynı ekran boyutuna sahip olacak. iPhone 16'nın 6,12 inç büyüklüğünde ekrana sahip olduğunu belirtelim.
Apple'ın ekranı büyütürken kasayı da büyütüp büyütmeyeceği şu an için bellli değil. Ancak Pro modelinde olduğu gibi kasa boyutunu arttırmadan çerçeveleri incelterek ekranı büyütmesi kuvvetle muhtemel.
Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler ışığında iPhone 17 serisinin ekran boyutlarının şöyle olması bekleniyor:
- iPhone 17 - 6,27 inç
- iPhone 17 Air - 6,55 inç
- iPhone 17 Pro - 6,27 inç
- iPhone 17 Pro Max - 6,86 inç
Apple, iPhone 17 serisinden önemli tasarımsal değişiklikler yapacak olsa da, asıl büyük değişikliklerin iPhone'un 20. yılı olan 2027'de gerçekleşmesi bekleniyor. Şirketin dört taraftan kavisli gerçek tam ekran deneyimi sunan bir model piyasaya sürmesi bekleniyor.Kaynakça https://wccftech.com/iphone-17-display-size-increase-similar-to-iphone-17-pro/ https://x.com/DSCCRoss/status/1928146088097349832 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!