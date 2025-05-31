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    Standart iPhone 17 modeli daha büyük ekranla gelecek

    Gelen bilgilere göre, standart iPhone 17 modeli, selefinden biraz daha büyük 6,27 inç ekranla gelecek ve iPhone 17 Pro ile aynı ekran boyutuna sahip olacak.     

    Standart iPhone 17 modeli daha büyük ekranla gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple, son birkaç yıldır iPhone'da kademeli tasarım değişiklikleri yapıyor, ancak bu sefer tüm iPhone serisi önemli değişikliklerle piyasaya sürülecek. Şirket bu sene, Plus modelinin yerine ultra ince Air modelini tanıtacak. Gelen son bilgilere göre standart iPhone 17 modeli de değişikliklerden nasibini alacak ve daha büyük bir ekrana kavuşacak.

    iPhone 17 Pro ile aynı ekran büyüklüğüne sahip olacak

    Display Supply Chain CEO'su Analist Ross Young'un aktardığına göre iPhone 17, selefinden biraz daha büyük 6,27 inç ekranla gelecek ve 17 Pro ile aynı ekran boyutuna sahip olacak. iPhone 16'nın 6,12 inç büyüklüğünde ekrana sahip olduğunu belirtelim.

    Apple'ın ekranı büyütürken kasayı da büyütüp büyütmeyeceği şu an için bellli değil. Ancak Pro modelinde olduğu gibi kasa boyutunu arttırmadan çerçeveleri incelterek ekranı büyütmesi kuvvetle muhtemel.

    Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler ışığında iPhone 17 serisinin ekran boyutlarının şöyle olması bekleniyor:

    • iPhone 17 - 6,27 inç
    • iPhone 17 Air - 6,55 inç
    • iPhone 17 Pro - 6,27 inç
    • iPhone 17 Pro Max - 6,86 inç

    Apple, iPhone 17 serisinden önemli tasarımsal değişiklikler yapacak olsa da, asıl büyük değişikliklerin iPhone'un 20. yılı olan 2027'de gerçekleşmesi bekleniyor. Şirketin dört taraftan kavisli gerçek tam ekran deneyimi sunan bir model piyasaya sürmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/iphone-17-display-size-increase-similar-to-iphone-17-pro/ https://x.com/DSCCRoss/status/1928146088097349832
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    D
    DH Misafiri 9 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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