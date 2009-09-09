Apple yeni nesil iPod'ları tanıttı

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Apple bugün düzenlediği özel etkinlikte iPod ailesinin yeni üyelerini tanıttı.

Dijital müzik çalar pazarının %73.8'ine hakim olan ve 2001'den bu yana 200 milyondan fazla satan iPod ailesinin en hızlı büyüyen üyesi iPod Touch'ın 3.Nesilinde dedikoduların aksine kamera bulunmuyor. OpenGL v2.0 ile daha gelişmiş grafiklere sahip uygulamaları rahatlıkla çalıştıracak cihazın 8/32/64 Gb'lık versiyonlarına kullanıcılar bugünden itibaren sırasıyla 199/299/399 dolardan sahip olabilecekler.

Ailenin en eski üyesi iPod Classic'in satış fiyatı 249 dolarda sabit tutularak 120Gb'lık depolama alanı da 160Gb'a çıkartılmış. Bu depolama alanı efsane müzik çaların 40.000'e kadar müzik dosyası saklayabilmesi demek.

100 Milyon satış sayısıyla dünyanın en popüler müzik çaları iPod Nano ise kamerayla ve FM radyo ile buluşan ilk iPod oldu. 8Gb ve 16Gb'lık iki farklı depolama seçeneğine sahip 3.Nesil iPod Nano bugünden itibaren 149 ve 179 dolarlık satış fiyatıyla raflardaki yerini alıyor.

Ailenin en küçük üyesi iPod Shuffle'da bugünden itibaren 5 farklı renk alternatifiyle 2Gb'lık versiyonu 59 dolardan, 4Gb'lık versiyonu ise 79 dolardan satışa sunuluyor.