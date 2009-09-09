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Apple yeni nesil iPod'ları tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple yeni nesil iPod'ları tanıttı
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Apple bugün düzenlediği özel etkinlikte iPod ailesinin yeni üyelerini tanıttı.

Dijital müzik çalar pazarının %73.8'ine hakim olan ve 2001'den bu yana 200 milyondan fazla satan iPod ailesinin en hızlı büyüyen üyesi iPod Touch'ın 3.Nesilinde dedikoduların aksine kamera bulunmuyor. OpenGL v2.0 ile daha gelişmiş grafiklere sahip uygulamaları rahatlıkla çalıştıracak cihazın 8/32/64 Gb'lık versiyonlarına kullanıcılar bugünden itibaren sırasıyla 199/299/399 dolardan sahip olabilecekler.

Ailenin en eski üyesi iPod Classic'in satış fiyatı 249 dolarda sabit tutularak 120Gb'lık depolama alanı da 160Gb'a çıkartılmış. Bu depolama alanı efsane müzik çaların 40.000'e kadar müzik dosyası saklayabilmesi demek.

100 Milyon satış sayısıyla dünyanın en popüler müzik çaları iPod Nano ise kamerayla ve FM radyo ile buluşan ilk iPod oldu. 8Gb ve 16Gb'lık iki farklı depolama seçeneğine sahip 3.Nesil iPod Nano bugünden itibaren 149 ve 179 dolarlık satış fiyatıyla raflardaki yerini alıyor.

Ailenin en küçük üyesi iPod Shuffle'da bugünden itibaren 5 farklı renk alternatifiyle 2Gb'lık versiyonu 59 dolardan, 4Gb'lık versiyonu ise 79 dolardan satışa sunuluyor.


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TekenDuis Mortal 10 yıl
Hadi incele!merak ettim nesi değişmis.-
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ax 10 yıl
hayır diğer firmalarla dalga geçiyorlar tanıtımlarda.daha düne kadar bluetooth ve video çekemiyordu iphone lar.şimdi diğer firmalar böyle tanıtım yapsalar iphone u ve touch ı yerin dibine sokabilirler.satış rakamlarının bu kadar yüksek olmasını ise bilinçsiz tüketicilerin çok olmasına bağlıyorum.tamam en çok satan ürün olmasına itirazım yok ama insanların ipod ipod diyip kudurmasıda pek normal gelmiyor.
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TekenDuis Mortal 10 yıl
Ama apple ne kadar kötü yapsada alan alıyo.
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buckethead® 10 yıl

Espirutus Mortal

Ama apple ne kadar kötü yapsada alan alıyo.

Orası öyle
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TekenDuis Mortal 10 yıl
Yeni touch'ı alan ilk kişi inceleme yapsın benimki kasim'da gelcek.
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sertacaygun 10 yıl
Yeni Nano'yu görmek isterdim... Ama Creative'in X-Fi2'sine göre seçilir mi , o da ayrı tabi..
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TekenDuis Mortal 10 yıl

sertacaygun

Yeni Nano'yu görmek isterdim... Ama Creative'in X-Fi2'sine göre seçilir mi , o da ayrı tabi..

Eğer ikisinden birini alcaksan bence iNano'yu al
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_Maxy_ 10 yıl
Arkadaşlar bayramdan 1 ay önce ve 1 ay sonra yurtdışından gelen ürünler 300$'a kadar gümrüğe takılmıyor diye biliyorum. Apple Store'dan 299$'a 32 Gb 3. nesil İpod Touch Türkiye'ye gelir mi?
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TekenDuis Mortal 10 yıl
şımdı bu yenı ıpod touc'lara ne dıcez 3g mı 2g mı
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cemoandcemo 10 yıl
evet ne diyeceğiz wikipediayada 3.nesil yazıyor yazdığına göre işlemci ve ram arttırılmış ama ben işlemcinin arttırıldığının düşünmüyorum sitesinde onla ilgili birşey yazmıyor
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sadtneverdie 10 yıl
tegra lı zune a karşı bir espirisi yok.
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tuzunoglu 10 yıl
ipodlar yalan oldu ama itunes eskine göre daha iyi ses veriyor
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2160p 10 yıl
Fiyatlar düşmüş de eskisiyle arasındaki fark ne şimdi?
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TekenDuis Mortal 10 yıl
sadece amerıka ıçın o
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Sylargray 10 yıl

Shady
OpenGL v2.0 ile daha gelişmiş grafiklere sahip uygulamaları rahatlıkla çalıştıracak cihazın 16/32/64 Gb'lık versiyonlarına kullanıcılar bugünden itibaren sırasıyla 199/299/399 dolardan sahip olabilecekler.


Haberin bu kısmında yanlışlık var Shady. Yeni nesil iPod Touch'lar 8, 32 ve 64 Gb'lık olarak satılacak.
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Shady 10 yıl
Hata için özür dilerim. Belirttiğiniz içinde teşekkür ederim.
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