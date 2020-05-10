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    Apple yöneticisi: AirPods adeta bir orman yangını gibi yayıldı

    Apple'ın AirPods serisi şirketin beklediğinden çok daha iyi bir performans sergiledi. Firmanın pazarlamadan sorumlu yöneticisi Greg Joswiak, kablosuz kulaklığın başarısındaki sırrı açıkladı.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple yöneticisi: AirPods adeta bir orman yangını gibi yayıldı
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    Apple'ın ürün pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Greg Joswiak kısa süre önce verdiği bir röportajda, AirPods'un düşündüklerinden daha iyi performans gösterdiğini belirterek kablosuz kulaklığın adeta bir "orman yangını gibi" çabuk yayıldığını söyledi.

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    Apple'ın tartışmalı kararlarından biri 2016'da iPhone 7 ve 7 Plus'ın piyasya sürülmesiyle birlikte cihazlarından kulaklık girişini kaldırmasıydı. Şirket bu kararının ardından kablosuz Bluetooth kulaklıklara yöneldi.

    Apple yöneticisi: AirPods adeta bir orman yangını gibi yayıldı
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    Yüzlerce kulak şekli üzerinde çalıştık

    Joswiak, AirPods'un başarısının sırrını şu sözleriyle özetliyor:

    "Nüfusun geniş kesimine uyacak bir tasarım ortaya çıkarabilmek için Stanford ile yüzlerce farklı kulak ve kulak şeklinin 3 boyutlu taramasını yaptık.

    AirPods Pro ile bu araştırmayı daha da ileri götürdük ve daha fazla kulak türü üzerinde çalıştık. Bu da üç farklı uç boyutuyla birlikte, dünya nüfusunun ezici bir yüzdesine uyan bir tasarım geliştirmemizi sağladı."

    Apple yöneticisi: AirPods adeta bir orman yangını gibi yayıldı
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    Apple kısa süre önce 2020 mali yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklamıştı. Şirket CEO'su Tim Cook giyilebilir cihazlarlarda çeyrek bazında rekor kırdıklarını söyleyerek bu alanda ne derece başarılı olduklarını vurguladı.



    https://www.wired.co.uk/article/apple-airpods-success Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    crazywinner3 5 gün en beğenilen VaporWave
    O dalgalar iyonize değil size zarar veremez merak etmeyin. Güneş ışığı bile bluetooth'dan daha zararlı. Bu kadar takıntılı olmayın
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Cibela 5 gün yeni yorumcu crazywinner3
    Aşağıdaki haber pek öyle söylemiyor.
    haber
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    Elektrikliarabasever 5 gün fitamino
    O zaman telefon WI-FI elektrik vb. şeyleride kullanmayın kanser olmaktan bu kadar korkuyorsanız.
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    fitamino (Olgun Portakal) 5 gün Elektrikliarabasever
    Hocam olay korku degil. Wifi veya elektrikli seyleri beynimin dibinde kullanmiyorum ayrica.



    Asil mevzu boyle biseyin bana zarar verme ihtimali var ve ben bu aletten vazgecebilirim. Vazgecilmez degil yani.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
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    engingursen 2 gün
    Bluetooth bir işe yaradı sonunda yaa
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    emirugur27 3 gün
    sağlık açısından pek iyi şeyler demiyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama
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    grafiker 4 gün
    orman yangını bile pahalı örnek anasın makiyato
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    goodbyeeverybody 4 gün
    Amazon indirimlerinde 129 dolara satılan bir şey sonuçta.
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    mehmetfeyaz33 4 gün
    kulak için zararlı diyorlar ama
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    osmanbulut95 4 gün
    adam haklı çok başarılı bir işçilikle çıkarmışlar
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    qlidqyi 5 gün
    Kesinlikle katiliyotum, hiçbir çeşit Android telefonla hiçbir çeşit Bluetooth kulaklık ile (isterse 5.000 TL lik kulaklık olsun) apple-airpods ikilisi kadar düşük gecikmeye sahip bir ekosistem yok !!!



    Videolarda yakalansa bile anlık ses aktarımı gerektiren (mesela pubg oyunu) hiçbir uygulamanın sesi HİCBİR ekosistem ile Apple kadar düşük gecikme sağlayamıyor
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    kadirsahin05 5 gün yeni yorumcu
    kuzenimde var airpods ondan aldım taktım sürekli düşecek hissi vardı bende alışkın değilim ondan herhalde ama çok güzel bir kulaklıktı begendim ben
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    Anarchist Reaper (Tarık ) 5 gün
    Kulaktan her an düşecek hissi veriyor bana kulakiçi bluetoothlar
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5962 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    airpods, kablosuz kulaklık ve
    3 etiket daha greg joswiak başarı Mobil Teknolojiler
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