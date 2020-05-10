Apple yöneticisi: AirPods adeta bir orman yangını gibi yayıldı

Tam Boyutta Gör

Apple'ın ürün pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Greg Joswiak kısa süre önce verdiği bir röportajda, AirPods'un düşündüklerinden daha iyi performans gösterdiğini belirterek kablosuz kulaklığın adeta bir "orman yangını gibi" çabuk yayıldığını söyledi.

Ayrıca Bkz. "Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma ile geleceği onaylandı"

İlginizi Çekebilir

AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi

Apple'ın tartışmalı kararlarından biri 2016'da iPhone 7 ve 7 Plus'ın piyasya sürülmesiyle birlikte cihazlarından kulaklık girişini kaldırmasıydı. Şirket bu kararının ardından kablosuz Bluetooth kulaklıklara yöneldi.

Tam Boyutta Gör

Yüzlerce kulak şekli üzerinde çalıştık

Joswiak, AirPods'un başarısının sırrını şu sözleriyle özetliyor:

"Nüfusun geniş kesimine uyacak bir tasarım ortaya çıkarabilmek için Stanford ile yüzlerce farklı kulak ve kulak şeklinin 3 boyutlu taramasını yaptık.

AirPods Pro ile bu araştırmayı daha da ileri götürdük ve daha fazla kulak türü üzerinde çalıştık. Bu da üç farklı uç boyutuyla birlikte, dünya nüfusunun ezici bir yüzdesine uyan bir tasarım geliştirmemizi sağladı."

Tam Boyutta Gör

Apple kısa süre önce 2020 mali yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklamıştı. Şirket CEO'su Tim Cook giyilebilir cihazlarlarda çeyrek bazında rekor kırdıklarını söyleyerek bu alanda ne derece başarılı olduklarını vurguladı.

https://www.wired.co.uk/article/apple-airpods-success

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.