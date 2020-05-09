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    Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma ile geleceği onaylandı

    Çin merkezli teknoloji üreticilerinden Realme'nin yakında piyasaya süreceği akıllı telefon modeli Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma özelliğiyle geleceği şirket CEO'su tarafından doğrulandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma ile geleceği onaylandı
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    Realme CEO'su Madhav Sheth, Realme X3 SuperZoom akıllı telefon modelinin yakın bir dönemde piyasaya sürüleceğini ve cihazın 60x yakınlaştırma sunan kameraya sahip olduğunu resmi olarak onayladı.

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    Astrofotoğrafçılık deneyimi sunacak

    Sheth, Realme X3 SuperZoom'un Starry Modu ile çekilmiş etkileyici olarak tanımlayabileceğimiz bir Samanyolu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın muhtemelen 6x optik zoom sunan periskop kamera ile çekildiği belirtilirken, 60x büyütmenin ise dijital işleme ile elde edildiğine dikkat çekilmiş. Ancak cihazın, astrofotoğrafçılık için birçok hesaplama becerisine sahip olduğunu ve bu durumun da ortaya çıkan fotoğrafa etki ettiğini belirtelim.

    Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma ile geleceği onaylandı
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    Paylaşılan fotoğraf 13MP çözünürlüğe sahip. Yani bu modül muhtemelen Oppo 10x'in yakınlaştırması ile aynı. Realme X3 SuperZoom'un diğer özelliklerine gelecek olursak; akıllı telefonun 12GB RAM ve  Snapdragon 855+ yonga seti ile geleceği belirtildi. 30W şarj hızlı şarj destekli 4.200mAh pil kapasitesi sunacak olan akıllı telefonun diğer kameraları ile ilgili bilgiler ise henüz ortaya çıkmış değil.



    https://twitter.com/MadhavSheth1/status/1258683162806194176 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    evrenselbarish (Mustafa Sami SARIGÜL) 6 gün
    O fotoğrafın o cep telefonu ile çekildiğine hangi acemi inanır ki.
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 6 gün
    Cidden anlamıyorum nasıl böyle bir foto yayınlayıp 500 dolara satılacak telefonumuzla çektik diyebiliyorlar. Bu nitelikli dolandırıcılığa girer.
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    hmobolo (Hobolo Mobolo) 6 gün
    shot on realme diye koydukları fotoğrafın değil en iyi cep telefonu kamerasıyla piyasadaki çoğu DSLR ile çekilmesi bile mümkün değil
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 6 gün hmobolo
    İlgi çekmeleri lazım az biraz anlayanlar zaten mp ile bunların olmayacağını biliyor, Yakında başlarlar makina taşımaya gerek kalmadı filan diye, Gerçi bence'de tek yaptığı instgrama fotoğraf atmak isteyenler için makina taşımak gereksiz oda ayrı bir konu
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