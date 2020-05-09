Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma ile geleceği onaylandı

Tam Boyutta Gör Realme CEO'su Madhav Sheth, Realme X3 SuperZoom akıllı telefon modelinin yakın bir dönemde piyasaya sürüleceğini ve cihazın 60x yakınlaştırma sunan kameraya sahip olduğunu resmi olarak onayladı.

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Astrofotoğrafçılık deneyimi sunacak

Sheth, Realme X3 SuperZoom'un Starry Modu ile çekilmiş etkileyici olarak tanımlayabileceğimiz bir Samanyolu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın muhtemelen 6x optik zoom sunan periskop kamera ile çekildiği belirtilirken, 60x büyütmenin ise dijital işleme ile elde edildiğine dikkat çekilmiş. Ancak cihazın, astrofotoğrafçılık için birçok hesaplama becerisine sahip olduğunu ve bu durumun da ortaya çıkan fotoğrafa etki ettiğini belirtelim.

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Paylaşılan fotoğraf 13MP çözünürlüğe sahip. Yani bu modül muhtemelen Oppo 10x'in yakınlaştırması ile aynı. Realme X3 SuperZoom'un diğer özelliklerine gelecek olursak; akıllı telefonun 12GB RAM ve Snapdragon 855+ yonga seti ile geleceği belirtildi. 30W şarj hızlı şarj destekli 4.200mAh pil kapasitesi sunacak olan akıllı telefonun diğer kameraları ile ilgili bilgiler ise henüz ortaya çıkmış değil.

https://twitter.com/MadhavSheth1/status/1258683162806194176

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