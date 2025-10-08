Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sennheiser HDB 630 tanıtıldı: Kayıpsız ses ve 60 saat pil ömrü

    Sennheiser, kablolu bağlantı üzerinden kayıpsız dinleme deneyimi sunan amiral gemisi kablosuz kulaklığını tanıttı. HDB 630 neler sunuyor?                       

    Sennheiser HDB 630 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sennheiser, 2022’de piyasaya çıkan Momentum 4 modelinden bu yana üst seviye bir kablosuz kulaklık tanıtmamıştı. Şirket, bu süre içinde Accentum serisinden iki model çıkardı, ancak bunlar 180 ila 250 dolar aralığında, orta segment performans sunan cihazlardı.  Şirket, yeni modelde Momentum 5 yerine, kablolu bağlantı üzerinden kayıpsız dinleme deneyimi sunan 500 dolarlık kablosuz kulaklığı HDB 630'u tanıttı.

    Sennheiser HDB 630 özellikleri

    HDB 630, tasarım olan Momentum 4’e oldukça benziyor, ancak içeride tamamen yenilenmiş bir akustik sistem bulunuyor. 42 mm dinamik sürücülere sahip olan kulaklık, stüdyodan çıkan orijinal sesi en doğru haliyle yansıtabilme iddiasını taşıyor.

    Bu sürücüler, kablolu ve kablosuz bağlantılarda çalışan yüksek çözünürlüklü bir dijital ses motoruyla destekleniyor. USB-C veya 3.5 mm girişleri üzerinden 24-bit / 96kHz çözünürlüğe kadar destek sunuluyor. Ayrıca kutudan çıkan USB-C verici adaptörü sayesinde, aptX Adaptive desteği olmayan telefon, tablet veya bilgisayarlarda bile yüksek kaliteli kablosuz ses elde etmek mümkün. 

    HDB 630, yani yüksek ses kalitesi arayan kullanıcılar için özel birkaç özellikle geliyor. Bunlardan biri, firmanın HE 1 modelinden alınan Crossfade özelliği. Bu teknoloji, sol ve sağ ses kanallarını harmanlayarak sanki hoparlörden dinliyormuş hissi yaratıyor. Ayrıca, bant genişliği, filtre ve A/B ayarlarıyla daha ayrıntılı ekolayzır kontrolü için yeni bir Parametrik EQ da bulunuyor.

    Sennheiser HDB 630 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sennheiser HDB 630 pil ömrüyle de iddialı. Aktif gürültü engelleme (ANC) açıkken bile 60 saate kadar kullanım sunan kulaklık, yalnızca 10 dakikalık şarjla 7 saat müzik çalabiliyor. Ayrıca kutuda bir uçak adaptörü de yer alıyor.

    HDB 630, bugünden itibaren 499,95 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Resmi sevkiyatların 21 Ekim tarihinde başlaması planlanıyor.

    Kaynakça https://www.sennheiser-hearing.com/en-US/p/hdb-630/ https://www.engadget.com/audio/headphones/sennheisers-hdb-630-headphones-combine-wireless-convenience-with-wired-lossless-audio-220000711.html?src=rss
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel klima e5 hatası rexapin ne işe yarar 21 yaşında üniversiteye başlamak erkek kedi mi dişi kedi mi bakımı kolay en iyi yastık yorumları kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite Al15-31p-c22x
    Acer Aspire Lite Al15-31p-c22x
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum