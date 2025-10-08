Sennheiser HDB 630 tanıtıldı: Kayıpsız ses ve 60 saat pil ömrü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sennheiser, 2022’de piyasaya çıkan Momentum 4 modelinden bu yana üst seviye bir kablosuz kulaklık tanıtmamıştı. Şirket, bu süre içinde Accentum serisinden iki model çıkardı, ancak bunlar 180 ila 250 dolar aralığında, orta segment performans sunan cihazlardı. Şirket, yeni modelde Momentum 5 yerine, kablolu bağlantı üzerinden kayıpsız dinleme deneyimi sunan 500 dolarlık kablosuz kulaklığı HDB 630'u tanıttı.

Sennheiser HDB 630 özellikleri

HDB 630, tasarım olan Momentum 4’e oldukça benziyor, ancak içeride tamamen yenilenmiş bir akustik sistem bulunuyor. 42 mm dinamik sürücülere sahip olan kulaklık, stüdyodan çıkan orijinal sesi en doğru haliyle yansıtabilme iddiasını taşıyor.

Bu sürücüler, kablolu ve kablosuz bağlantılarda çalışan yüksek çözünürlüklü bir dijital ses motoruyla destekleniyor. USB-C veya 3.5 mm girişleri üzerinden 24-bit / 96kHz çözünürlüğe kadar destek sunuluyor. Ayrıca kutudan çıkan USB-C verici adaptörü sayesinde, aptX Adaptive desteği olmayan telefon, tablet veya bilgisayarlarda bile yüksek kaliteli kablosuz ses elde etmek mümkün.

HDB 630, yani yüksek ses kalitesi arayan kullanıcılar için özel birkaç özellikle geliyor. Bunlardan biri, firmanın HE 1 modelinden alınan Crossfade özelliği. Bu teknoloji, sol ve sağ ses kanallarını harmanlayarak sanki hoparlörden dinliyormuş hissi yaratıyor. Ayrıca, bant genişliği, filtre ve A/B ayarlarıyla daha ayrıntılı ekolayzır kontrolü için yeni bir Parametrik EQ da bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Sennheiser HDB 630 pil ömrüyle de iddialı. Aktif gürültü engelleme (ANC) açıkken bile 60 saate kadar kullanım sunan kulaklık, yalnızca 10 dakikalık şarjla 7 saat müzik çalabiliyor. Ayrıca kutuda bir uçak adaptörü de yer alıyor.

HDB 630, bugünden itibaren 499,95 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Resmi sevkiyatların 21 Ekim tarihinde başlaması planlanıyor.

