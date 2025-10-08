Sennheiser HDB 630 tanıtıldı: Kayıpsız ses ve 60 saat pil ömrü

Sennheiser HDB 630 özellikleri
HDB 630, tasarım olan Momentum 4’e oldukça benziyor, ancak içeride tamamen yenilenmiş bir akustik sistem bulunuyor. 42 mm dinamik sürücülere sahip olan kulaklık, stüdyodan çıkan orijinal sesi en doğru haliyle yansıtabilme iddiasını taşıyor.
Bu sürücüler, kablolu ve kablosuz bağlantılarda çalışan yüksek çözünürlüklü bir dijital ses motoruyla destekleniyor. USB-C veya 3.5 mm girişleri üzerinden 24-bit / 96kHz çözünürlüğe kadar destek sunuluyor. Ayrıca kutudan çıkan USB-C verici adaptörü sayesinde, aptX Adaptive desteği olmayan telefon, tablet veya bilgisayarlarda bile yüksek kaliteli kablosuz ses elde etmek mümkün.
HDB 630, yani yüksek ses kalitesi arayan kullanıcılar için özel birkaç özellikle geliyor. Bunlardan biri, firmanın HE 1 modelinden alınan Crossfade özelliği. Bu teknoloji, sol ve sağ ses kanallarını harmanlayarak sanki hoparlörden dinliyormuş hissi yaratıyor. Ayrıca, bant genişliği, filtre ve A/B ayarlarıyla daha ayrıntılı ekolayzır kontrolü için yeni bir Parametrik EQ da bulunuyor.
HDB 630, bugünden itibaren 499,95 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Resmi sevkiyatların 21 Ekim tarihinde başlaması planlanıyor.Kaynakça https://www.sennheiser-hearing.com/en-US/p/hdb-630/ https://www.engadget.com/audio/headphones/sennheisers-hdb-630-headphones-combine-wireless-convenience-with-wired-lossless-audio-220000711.html?src=rss Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster