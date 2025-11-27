Giriş
    Geely, yeni aracına tam 42 kişiyi sığdırarak Guinness Dünya Rekoru kırdı

    Geely'nin yeni tanıttığı Galaxy V900 adlı minivan normalde en fazla 8 kişilik olmasına rağmen içine tam 42 kişi sığdırıldı. Oldukça geniş iç hacme sahip olan aracın iç mekan kullanım verimliliği %91.8

    Geely, yeni aracına tam 42 kişiyi sığdırarak dünya rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi Geely, Galaxy V900 isimli yeni modelini Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı. Araç, duyurulmasının ardından şaşırtıcı bir başarıya imza atarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandı. Normalde en fazla 8 kişiyi taşımak üzere tasarlanan bu yeni nesil minivan'a tam 42 kişi sığdırıldı.

    Geely, yeni aracına tam 42 kişiyi sığdırarak dünya rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

    Geely, bu başarının temelinde aracın geniş iç hacminin yattığını vurguluyor. Üreticiye göre Galaxy V900, 8.41 metrekare ile sınıfının en büyük iç mekan alanına sahip. İç mekan kullanım verimliliği ise %91.8 seviyesinde. Minivan, 6 ve 8 koltuklu iki farklı versiyonla satışa sunulacak olsa da yapılan deney, aracın içine 42 minyon Çinli jimnastikçinin sığabileceğini kanıtladı.

    Boyutlar ve motor

    Aracın boyutları da 5.360 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 1.940 mm yükseklik ve 3.200 mm aks mesafesi ile oldukça iddialı. Çin pazarında hibrit güç ünitesiyle sunulacak olan Galaxy V900, 163 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motoru iki farklı batarya seçeneğiyle birleştiriyor. 43.3 ve 50 kilovat-saat kapasiteli iki batarya seçeneği mevcut. Elektrikli sürüş menzili versiyona bağlı olarak 165 ila 200 kilometre arasında değişiyor.

    Geely, yeni aracına tam 42 kişiyi sığdırarak dünya rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Bu rekor, otomotiv dünyasında bir ilk değil. Benzer şekilde 2025 yılında Toyota RAV4'e 41 kişi, Volkswagen karavana ise 50 kişi sığdırılarak farklı sınıflarda da rekorlar kırılmıştı. Geely'nin bu iddialı minivan'ının sıfırdan tasarlanmadığını belirtelim. Geely çatısı altında yer alan LEVC (London Electric Vehicle Company) markasının L380 modelini baz alıyor.
