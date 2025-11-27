Geely, yeni aracına tam 42 kişiyi sığdırarak Guinness Dünya Rekoru kırdı

Geely, bu başarının temelinde aracın geniş iç hacminin yattığını vurguluyor. Üreticiye göre Galaxy V900, 8.41 metrekare ile sınıfının en büyük iç mekan alanına sahip. İç mekan kullanım verimliliği ise %91.8 seviyesinde. Minivan, 6 ve 8 koltuklu iki farklı versiyonla satışa sunulacak olsa da yapılan deney, aracın içine 42 minyon Çinli jimnastikçinin sığabileceğini kanıtladı.
Boyutlar ve motor
Aracın boyutları da 5.360 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 1.940 mm yükseklik ve 3.200 mm aks mesafesi ile oldukça iddialı. Çin pazarında hibrit güç ünitesiyle sunulacak olan Galaxy V900, 163 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motoru iki farklı batarya seçeneğiyle birleştiriyor. 43.3 ve 50 kilovat-saat kapasiteli iki batarya seçeneği mevcut. Elektrikli sürüş menzili versiyona bağlı olarak 165 ila 200 kilometre arasında değişiyor.