Apple'dan dünyanın en ince 17-inç dizüstü bilgisayarı

Tam Boyutta Gör

Hazırladığı yeni ürünleri popüler kültür ögesi yapabilme yeteneği en gelişmiş firmalardan biri olan Apple, son günlerde daha çok şirketin efsanive tepe yöneticisi Steve Jobs'un sağlık durumu ve MacWorld etkinliğinin geleceğine yönelik tartışmalarla gündeme geliyor olsa da firma bir süredir devam eden "MacBook" sessizliğini duyurusunu yaptığı yeni ve dikkat çekici bir model ile bozdu.

Firmanın MacBook Pro serisi dahilinde hazırladığı ve mobil profesyonelleri hedef aldığı yeni sistemini duyurdu. 17" ekrana sahip dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olarak lanse edilen yeni model, 1900 x 1200 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı ekrana sahip. 2.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcisinden güç alan bilgisayar, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Depolama için 320GB'lık sabit diske yer verilen MacBook Pro ailesinin yeni temsilcisini dileyen kullanıcılar 128GB veya 256GB kapasiteli SSD'ler ile de alabilecek. 8x hızında SuperDrive sürücüsüne sahip olan Apple sistemlere özgü dahili iSight internet kamerasıyla birlikte geliyor. GeForce 9400M yonga seti üzerine inşa edilen sistemde ayrıca 512MB bellekli GeForce 9600GT'ye de yer verilmiş.

Gelen bilgilere göre tam şarj ile 8 saate yakın kullanım süresi sunabilen yeni model, MacBook Pro ailesinin sahip olduğu diğer karakteristik özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Belirttiğimiz gibi 17" ekranlı en ince dizüstü bilgisayar olduğu iddia edilen sistemin bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulması beklenirken, temel konfigürasyonun 2799$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olacağı bildirilmekte.

Tam Boyutta Gör