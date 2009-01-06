Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan dünyanın en ince 17-inç dizüstü bilgisayarı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,7b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'dan dünyanın en ince 17-inç dizüstü bilgisayarı
Tam Boyutta Gör

Hazırladığı yeni ürünleri popüler kültür ögesi yapabilme yeteneği en gelişmiş firmalardan biri olan Apple, son günlerde daha çok şirketin efsanive tepe yöneticisi Steve Jobs'un sağlık durumu ve MacWorld etkinliğinin geleceğine yönelik tartışmalarla gündeme geliyor olsa da firma bir süredir devam eden "MacBook" sessizliğini duyurusunu yaptığı yeni ve dikkat çekici bir model ile bozdu.

Firmanın MacBook Pro serisi dahilinde hazırladığı ve mobil profesyonelleri hedef aldığı yeni sistemini duyurdu. 17" ekrana sahip dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olarak lanse edilen yeni model, 1900 x 1200 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı ekrana sahip. 2.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcisinden güç alan bilgisayar, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Depolama için 320GB'lık sabit diske yer verilen MacBook Pro ailesinin yeni temsilcisini dileyen kullanıcılar 128GB veya 256GB kapasiteli SSD'ler ile de alabilecek. 8x hızında SuperDrive sürücüsüne sahip olan Apple sistemlere özgü dahili iSight internet kamerasıyla birlikte geliyor. GeForce 9400M yonga seti üzerine inşa edilen sistemde ayrıca 512MB bellekli GeForce 9600GT'ye de yer verilmiş.

Gelen bilgilere göre tam şarj ile 8 saate yakın kullanım süresi sunabilen yeni model, MacBook Pro ailesinin sahip olduğu diğer karakteristik özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Belirttiğimiz gibi 17" ekranlı en ince dizüstü bilgisayar olduğu iddia edilen sistemin bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulması beklenirken, temel konfigürasyonun 2799$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olacağı bildirilmekte.

Apple'dan dünyanın en ince 17-inç dizüstü bilgisayarı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
StreamRolleR 10 yıl
mükemmel bir ürün içindeki donanıma göre inceliği kusursuz fiyat da normal alan alır tebrikler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
Apple'nın ürünleri çok orjinal zarif ve kullanışlı fakat fiyat konusunda iyimser olmak zor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
vaşşş fiyata bak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taskin57 10 yıl
Bu notebook ülkemiz Türkiye'de 5.000 YTL.den aşağıya satılmaz heralde?...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mikhail Bakunin 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yorumsuz...



Ama hem performans hem de estetik açısından, aynı segmentteki rakiplerine takla attırdığı gerçeği görmezden gelinemez...

Ayrıca Apple'ın NVIDIA ile anlaşması ile kullanmaya başladığı ekran kartları ile ve yine NVIDIA ile ortak geliştirdikleri lisansı Apple'a ait olan OpenCL teknolojisi, çok yakında çıkacak olan yeni işletim sistemi Snow Leopard ile devreye giriyor.

Artık tüm yeni nesil Macbook ve Macbook Pro modellerinde kullanılan NVIDIA ekran kartları, Snow Leopard ile gelecek olan OpenCL teknolojisi ile tam uyumlu olacak. İşte bu olduğu zaman uyumlu yazılımlar ile alacağımız performans, benzer donanımları kullanan PClerden kat be kat fazla olacak.


”OpenCL ne?” diye merak edenler şuraya bir göz atabilir : en.wikipedia.org/wiki/OpenCL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trineux 10 yıl

Orjinalden alıntı: taskin57

Bu notebook ülkemiz Türkiye'de 5.000 YTL.den aşağıya satılmaz heralde?...


Size bekledigim fiyatinini soyluyorum: 2799 euro + KDV

Kuru 2.10 alirsaniz yaklasik olarak 6935 TL yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lawagolem 10 yıl
Apple keşke yine Mac tabanlı normal boyutlarda ve fiyatlarda da notebooklar yapsa keşke.Tamam bu kadar şık ve performanslı aletler yapması güzel ama fiyat bakımından biraz aşıyor (beni). :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AYIBOGAN 10 yıl
Yurtdışı fiyatları bizimkiler kadar abartı değil normal notebook fiyatlarında ama gelin görünki bizim ülkemizde herşeyde olduğu gibi bu üründede fiyatı 2 ile çarpıp satıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 10 yıl
hem mac hem windows tabanını kullanabildigimiz icin süper bence... o paraya taş gibi alet alıyorsunuz. neden olmasın?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
curufperlit 10 yıl
APPLE ipodlarla baslayan iphone ile zirveye cıkan populeritesini notebooklarla da surdurecekdır bu gidişle.vistanın iğrençliginden bıkanlar mac a kosmus.bir haberde benden 18 milyon mac satmıslar 1 yıl ıcerısınde .microsoft gibi olmaz ıns.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
legen.(WFI).dary 10 yıl
apple adamlar yaıyo şuna 10 milyar desen yine satar yine satar................
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17704 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
macbook, macbook pro ve
2 etiket daha laptop Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl AMD Phenom II @ 6GHz video inceleme 10 yıl Zotac GTX295 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim