Apple'dan dünyanın en ince 17-inç dizüstü bilgisayarı

Hazırladığı yeni ürünleri popüler kültür ögesi yapabilme yeteneği en gelişmiş firmalardan biri olan Apple, son günlerde daha çok şirketin efsanive tepe yöneticisi Steve Jobs'un sağlık durumu ve MacWorld etkinliğinin geleceğine yönelik tartışmalarla gündeme geliyor olsa da firma bir süredir devam eden "MacBook" sessizliğini duyurusunu yaptığı yeni ve dikkat çekici bir model ile bozdu.
Firmanın MacBook Pro serisi dahilinde hazırladığı ve mobil profesyonelleri hedef aldığı yeni sistemini duyurdu. 17" ekrana sahip dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olarak lanse edilen yeni model, 1900 x 1200 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı ekrana sahip. 2.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcisinden güç alan bilgisayar, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.
Depolama için 320GB'lık sabit diske yer verilen MacBook Pro ailesinin yeni temsilcisini dileyen kullanıcılar 128GB veya 256GB kapasiteli SSD'ler ile de alabilecek. 8x hızında SuperDrive sürücüsüne sahip olan Apple sistemlere özgü dahili iSight internet kamerasıyla birlikte geliyor. GeForce 9400M yonga seti üzerine inşa edilen sistemde ayrıca 512MB bellekli GeForce 9600GT'ye de yer verilmiş.
Gelen bilgilere göre tam şarj ile 8 saate yakın kullanım süresi sunabilen yeni model, MacBook Pro ailesinin sahip olduğu diğer karakteristik özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Belirttiğimiz gibi 17" ekranlı en ince dizüstü bilgisayar olduğu iddia edilen sistemin bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulması beklenirken, temel konfigürasyonun 2799$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olacağı bildirilmekte.
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Ama hem performans hem de estetik açısından, aynı segmentteki rakiplerine takla attırdığı gerçeği görmezden gelinemez...
Ayrıca Apple'ın NVIDIA ile anlaşması ile kullanmaya başladığı ekran kartları ile ve yine NVIDIA ile ortak geliştirdikleri lisansı Apple'a ait olan OpenCL teknolojisi, çok yakında çıkacak olan yeni işletim sistemi Snow Leopard ile devreye giriyor.
Artık tüm yeni nesil Macbook ve Macbook Pro modellerinde kullanılan NVIDIA ekran kartları, Snow Leopard ile gelecek olan OpenCL teknolojisi ile tam uyumlu olacak. İşte bu olduğu zaman uyumlu yazılımlar ile alacağımız performans, benzer donanımları kullanan PClerden kat be kat fazla olacak.
”OpenCL ne?” diye merak edenler şuraya bir göz atabilir : en.wikipedia.org/wiki/OpenCL
Size bekledigim fiyatinini soyluyorum: 2799 euro + KDV
Kuru 2.10 alirsaniz yaklasik olarak 6935 TL yapar.