Apple'dan ekrana monte iMac G5 bilgisayarlar

Sistem o kadar harika ki çalıştırmak için yapmanız gereken tek şey fişe takmak bunun dışında hiç bir kablo yok. Zira ekran üzerinde, hoparlörler üzerinde, kasa ekranın arkasında saklı ve klavye/fare'de kablosuz. Yerel ağdan internete girmek için bile dahili kablosuz yerel ağ kartını (Wi-Fi) kullanarak girebilirsiniz. Mikrofon bile takmanıza gerek yok zira sistemin üzerinde dahili mikrofon var. Ancak bunların bazıları mesela dahili Wi-Fi ve Bluetooth adaptörü ayrıyeten de Bluetooth klavye, fare ikilisi ek maliyetle elde edilebiliyor.

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Sistemin en büyük özelliklerinden biriside Wide Screen ekranlar. Bu ekranların çözünürlükleri her nekadar garip gelsede DVD tarzı şeyleri izlemek için çok doğal ve içersindeki bütün oyunlar bu çözünürlükleri desteklemekte. Ayrıca daha geniş ekran aynı ekranda birden fazla programı açık tutanlar için daha kolay. Apple'ın dediğine göre 17" lik modeldeki görünebilir alan 19" CRT monitörlerdeki ile aynı.

Sistemin işlemcisi 1.6 Ghz veya 1.8 Ghz'lik aşırı verimli G5'ler. Bu işlemcilerin verimliliğini Amd'nin Athlon 64 modellerine benzetebilirsiniz bu yüzden zaten 1.25 Ghz'lik G4'e göre oyunlarda 2 veya o civarda, programlarda ise 1.7 kat hızlanma mevcut. İlerde 64-bit işletim sistemi ile işlemciler 64-bit yazılımlarıda destekleyecekler.

Sistemin fanları ise oldukça sessiz olduğu söyleniyor kasanın ürettiği ses bir sabit disk sesini normalde geçmiyecek kadar düşük. Sabit disk kapasiteside 17" lerde 80 Gb iken 20" lik modelde 160 Gb. Sisteme istenirse dahili Bluetooth bile takılabiliyor bu durumda cep telefonunuzu bile kablo ile bağlamanıza gerek yok.

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Üzerindeki optik okuyucu sürücü ise slot yüklemeli yani CD veya DVD'yi içeri doğru itmeniz yeterli. 17" lik modellerde DVD-Rom/CD-RW kombo var iken en üst modelde optik okuyucu DVD-R'da yazabilmekte. Sistemin arka yüzü ise kablolu bağlantılar yapmak isteyenler için Firewire 400, USB 2.0, Modem, LAN ve gerekirse kulaklık ses giriş çıkışları bulunuyor.

Sistemin ekran kartı Nvidia Ge-Force FX 5200 Ultra. PC standartları için çok düşük gözüksede kart Mac oyunlarında oldukça hızlı çalışacaktır. Sistemlerin geliş ram miktarları ise 256 Mb DDR-400 gerekirse 2 Gb'a kadar yükseltilebiliyor. Sistemlerin fiyatları ise 17" ve 1.6 Ghz için 1299$, 20" ve 1.8 Ghz için 1899$ arasında değişiyor.

Bu arada unutmadan geçmeyeyim ekranın yani kasalı ekranın kalınlığı 17 cm ile 19 sanim olarak 17" ve 20" li modelerde değişiyor. Piyasaya sürülüş tarihleri ise ekim ayı olarak planlanıyor yeni işlemcilerin bu kadar az ısı üretmelerinin altında ise bir ihtimal 90 nm teknolojisi yatıyor olabilir. Ekranların piksel çözünürlükleride standart dışı 17" için 1440x900 piksel ve 20" için 1680x1050 piksel.

http://www.apple.com/imac/