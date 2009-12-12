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Apple'dan iTunes ve AppStore için 2009'a özel sayfa: Rewind 2009

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Apple'dan iTunes ve AppStore için 2009'a özel sayfa: Rewind 2009
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Geride bırakmaya hazırlandığımız 2009 senesi için Apple'da iTunes ve AppStore'larda hazırladığı özel sayfayla uğurluyor. 2009'un en popüler şarkılar, Tv şovları, filmler, sesli kitaplar, podcastler ve uygulamaları hazırlanan listeler halinde alışveriş yapmak isteyen kullanıcılara yardımcı oluyor.

Türkiye'de sadece AppStore aktif olduğundan kullanıcıların en popüler iPhone OS yazılımlarını görebilecekleri liste oyunlar ve uygulamalar diye 2 ayrı kategoride hazırlanmış. 2009'un en popüler yazılımları arasında Fifa 2010 (6.99$), Need For Speed Undercover (4.99$), Sims 3 (6.99$), Worms (4.99$), iGo My Way (100$) , Awesome Not (3.99$), Longman Dictionary of Conteporary English (29.99$) bulunuyor. [Not: Bağlantıların açılabilmesi için iTunes'un bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.]


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oguzhan1989 9 yıl
Jb yapmadik free takiliyoruz
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.WondercrafteR. 9 yıl
Hepsi bedava :P
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