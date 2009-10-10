Apple'ın tablet bilgisayarı Foxconn tarafından üretilebilir

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Başta anakart endüstrisi olmak üzere pek çok alanda sektör devi firmalar için hacimli komponent ve cihaz üretimi gerçekleştiren Hon Hai ya da yaygın anlamda bilinen adıyla Foxconn, aynı zamanda Apple'ın en büyük üretim ortağı olarak dikkat çekiyor. Uzakdoğu kaynaklı bazı haberlere göre Apple'ın çıkışı şehir efsanesine dönen tablet bilgisayarı Foxconn'un üretim bantlarından çıkacak.

Foxconn tarafından üretileceği söylenen tablet bilgisayarın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde satışa sunulacağı ve 10.6-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Panel ihtiyacının Innolux Display firmasınca karşılanacağı söylenen tablet bilgisayarın aynı segmentteki diğer modellerden farklı olarak e-kitap okuyucusu formatına daha yakın olması bekleniyor.

Apple'ın pazar stratejisine bağlı olarak uzun pil ömrü, hızlı internet erişimi, kolay kullanım odaklı görsel ara birim gibi detayların yeni cihazın anahtar özellikleri olması da kuvvetle muhtemel görünüyor.

Pazar kaynaklarına göre Apple'ın tablet bilgisayarını takiben HP gibi iddialı bazı oyuncuların da benzer modellerini gelecek yılın ikinci yarısında çıkarabileceği belirtiliyor.