Apple'sız Macworld Expo 2010 kapılarını açıyor

Tam Boyutta Gör

Macworld Expo 2007'nin açılışında Steve Jobs, "Apple telefonu yeniden icat ediyor" diyerek iPhone'u tanıtmıştı

Apple dünyasının en önemli fuar ve konferaslarının başında gelen Macworld Expo yarın kapılarını ziyaretçilere açıyor. Genelde Ocak başında yapılan ancak bu sene CES fuarı çakışmaması için 9-13 Şubat tarihleri arasında San Francisco'daki Moscone Center'da yapılacak olan Macworld Expo 2010 bir öncekilerine göre biraz daha farklı.

İlk defa 1985 tarihinde düzenlenen Macworld Expo bu seneden itibaren Apple'dan yoksun olarak kapılarını açacak. 2009 yılında Apple'ın son kez katıldığını duyurduğu fuarın Steve Jobs'la özdeşleşen açılış sunumunu Phil Schiller gerçekleştirmiş ve 17 inçlik yekpare kasa Macbook Pro ile iLife ve iWork 09'u tanıtmıştı. Apple uzun yıllar bu fuarın açılışında önemli ürünlerini tanıtmıştı. 2007 senesinde tanıtılan iPhone ve 2008 senesindeki Macbook Air bunlardan birkaçı.

Ancak Apple'ın Macworld Expo 2010'un ilk günü Macbook Pro'larda beklenen revizyonunu duyuracağı yönünde dedikodular da bulunuyor. Yakın zamanda da sizlerle yeni nesil i7'li Macbook Pro'lara ait olduğu düşünülen test sonucunu paylaşmıştık.