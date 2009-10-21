AppStore yeni rekoruna hazırlanıyor: 100.000 uygulama

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Müzik dünyasını değiştiren iTunes'da kazandığı 6 yıllık deneyimi iPhone OS'in uygulama mağazasına yansıtarak 1 sene gibi kısa bir sürede çok büyük başarıya imza atan Apple, AppStore'un yeni rekoruna hazırlanıyor: 100,000 uygulama

Saat 23:35 itibariyle 91,497 uygulamanın kullanıcıya sunulduğu AppStore'un önümüzdeki ay içersinde 100,000 barajını geçerek yeni bir rekora imza atması bekleniyor. Aktif olmayan uygulamaları da ekleyince 100,000 barajını çoktan geçen AppStore'da 22,100 tane geliştirici bulunuyor. Mağazada 15,550 uygulamayla oyunlar ençok uygulamanın bulunduğu kategori olurken onu 12478 uygulamayla eğlence kategorisi ve 12,678 uygulama ile kitaplar kategorisi takip ediyor. Oyunların ortalama 1.39 dolardan satıldığı AppStore'da bütün uygulamalar göz önüne alındığından ortalama satış fiyatı 2.55 dolara yükseliyor.

Apple'ın iPod'la iTunes Store'u ve iPhone'la AppStore'u açmasının ardından yakında çıkması beklenen Mac Tablet ile Elektronik kitap dükkanını hayata geçirmesi bekleniyor.