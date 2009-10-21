Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AppStore yeni rekoruna hazırlanıyor: 100.000 uygulama

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,6b
1
4
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AppStore yeni rekoruna hazırlanıyor: 100.000 uygulama
Tam Boyutta Gör

Müzik dünyasını değiştiren iTunes'da kazandığı 6 yıllık deneyimi iPhone OS'in uygulama mağazasına yansıtarak 1 sene gibi kısa bir sürede çok büyük başarıya imza atan Apple, AppStore'un yeni rekoruna hazırlanıyor: 100,000 uygulama

Saat 23:35 itibariyle 91,497 uygulamanın kullanıcıya sunulduğu AppStore'un önümüzdeki ay içersinde 100,000 barajını geçerek yeni bir rekora imza atması bekleniyor. Aktif olmayan uygulamaları da ekleyince 100,000 barajını çoktan geçen AppStore'da 22,100 tane geliştirici bulunuyor. Mağazada 15,550 uygulamayla oyunlar ençok uygulamanın bulunduğu kategori olurken onu 12478 uygulamayla eğlence kategorisi ve 12,678 uygulama ile kitaplar kategorisi takip ediyor. Oyunların ortalama 1.39 dolardan satıldığı AppStore'da bütün uygulamalar göz önüne alındığından ortalama satış fiyatı 2.55 dolara yükseliyor.

Apple'ın iPod'la iTunes Store'u ve iPhone'la AppStore'u açmasının ardından yakında çıkması beklenen Mac Tablet ile Elektronik kitap dükkanını hayata geçirmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ngnzlr 10 yıl
Bu kadar yenilikci ve ilkleri yapan oldukca paraya para dememeleri normal :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 10 yıl
Saat: 00:45
Uygulama Sayisi : 92.658

51 Dakika da 1.161 adet uygulama girilmis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkansayan 10 yıl
Adamlar paraya doymuyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sapphire ATI HD 5850 video inceleme 10 yıl Tropico 3 Artılar ve Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim