Arama motoru Bing’te Disney kelimesi yasaklandı

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Microsoft arama aracı Bing Image Creator’de Disney kelimesini yasakladı. Yasağın sebebi beklenmedik şeylerden Pixar ve Disney filmleri afişlerine benzer görüntüler oluşması ve bunun da telif sorunu yaratabileceği olarak açıklandı.

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Bing Image Creator aracı, “Disney film posteri” gibi terimler sorulduğunda, Disney’in yazı tipini, renklerini ve tasarımlarını içeren görüntüler üretimi sağlıyordu. Arama aracı, Disney logosunu görsellere koyarak telif sorunlarını gündeme getirdi.

Raporlar, Disney’in Microsoft’u olası telif hakkı sorunları konusunda bilgilendirdiği bildirildi. Ardından Microsoft ise “Disney” terimini araçta kullanmayı yasakladı. Ayrıca kullanıcılara bu kelimenin politikalarına aykırı olduğunu belirten uyarılar gösterdi.

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