Arama motoru Bing’te Disney kelimesi yasaklandı

Microsoft arama aracı Bing Image Creator’de Disney kelimesini yasakladı. Yasağın sebebi beklenmedik şeylerden Pixar ve Disney filmleri afişlerine benzer görüntüler oluşması ve bunun da telif sorunu yaratabileceği olarak açıklandı.
Bing Image Creator aracı, “Disney film posteri” gibi terimler sorulduğunda, Disney’in yazı tipini, renklerini ve tasarımlarını içeren görüntüler üretimi sağlıyordu. Arama aracı, Disney logosunu görsellere koyarak telif sorunlarını gündeme getirdi.
Raporlar, Disney’in Microsoft’u olası telif hakkı sorunları konusunda bilgilendirdiği bildirildi. Ardından Microsoft ise “Disney” terimini araçta kullanmayı yasakladı. Ayrıca kullanıcılara bu kelimenin politikalarına aykırı olduğunu belirten uyarılar gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.