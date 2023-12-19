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    Microsoft, Bing internet hız testi aracını yeniledi

    Microsoft, Bing arama motoruna Ookla'nın internet hız testi aracını yerleştirdi. Kullanıcılar "speed test" veya "hız testi" aramasıyla kolayca download/upload hızlarını öğrenebilecek.
    microsoft bing speedtest internet hız testi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, internet hız testi aracını 2016’da Bing arama motoruna entegre etti. Arama kutucuğuna speedtest yazarak internet bağlantı hızlarını test edebiliyor, sonuçları hızlıca görebiliyordu. Microsoft, kendi internet hız testi araç takımını Ookla’nın Speedtest hizmetini temel alan bir hız testi widgetı ile yeniledi.

    Dünya genelinde tüm kullanıcılar, Bing arama motorunda speed test ya da internet hız testi yazarak Ookla tarafından desteklenen hız testi araç takımına erişebiliyor. Başlat butonuna tıklandığında indirme ve yükleme hızı ile birlikte online oyunlar için önem arz eden gecikme süresini öğrenebiliyor.

    Yeni Speedtest entegrasyonuyla Bing kullanıcıları, arama motorundan çıkmadan internet hızlarını kolay ve hızlı bir şekilde ölçebilecek. Bing arama motoru hız testi sonucunu hızlıca almak isteyenler için ideal ancak daha detaylı veriler almak, sonuçları karşılaştırmak istiyorsanız, Speedtest, DH hız testi gibi siteleri kullanmanız tavsiyedir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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