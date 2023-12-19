Microsoft, Bing internet hız testi aracını yeniledi

Dünya genelinde tüm kullanıcılar, Bing arama motorunda speed test ya da internet hız testi yazarak Ookla tarafından desteklenen hız testi araç takımına erişebiliyor. Başlat butonuna tıklandığında indirme ve yükleme hızı ile birlikte online oyunlar için önem arz eden gecikme süresini öğrenebiliyor.
Yeni Speedtest entegrasyonuyla Bing kullanıcıları, arama motorundan çıkmadan internet hızlarını kolay ve hızlı bir şekilde ölçebilecek. Bing arama motoru hız testi sonucunu hızlıca almak isteyenler için ideal ancak daha detaylı veriler almak, sonuçları karşılaştırmak istiyorsanız, Speedtest, DH hız testi gibi siteleri kullanmanız tavsiyedir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.