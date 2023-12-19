Microsoft, Bing internet hız testi aracını yeniledi

Tam Boyutta Gör Microsoft, internet hız testi aracını 2016’da Bing arama motoruna entegre etti. Arama kutucuğuna speedtest yazarak internet bağlantı hızlarını test edebiliyor, sonuçları hızlıca görebiliyordu. Microsoft, kendi internet hız testi araç takımını Ookla’nın Speedtest hizmetini temel alan bir hız testi widgetı ile yeniledi.

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Dünya genelinde tüm kullanıcılar, Bing arama motorunda speed test ya da internet hız testi yazarak Ookla tarafından desteklenen hız testi araç takımına erişebiliyor. Başlat butonuna tıklandığında indirme ve yükleme hızı ile birlikte online oyunlar için önem arz eden gecikme süresini öğrenebiliyor.

Yeni Speedtest entegrasyonuyla Bing kullanıcıları, arama motorundan çıkmadan internet hızlarını kolay ve hızlı bir şekilde ölçebilecek. Bing arama motoru hız testi sonucunu hızlıca almak isteyenler için ideal ancak daha detaylı veriler almak, sonuçları karşılaştırmak istiyorsanız, Speedtest, DH hız testi gibi siteleri kullanmanız tavsiyedir.

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