Copilot, Bing ve diğer Microsoft hizmetleri çöktü: ChatGPT web'de arama yapamıyor

Bing API çöktü
23 Mayıs saat 11:00 sularında iyice büyüyen sorun Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde tüm ülkelerde hissedildi. Bing arama motoru halihazırda düzgün çalışsa da bir süre önce Microsoft’un arama motoru da çalışmıyordu. Bing'in API'sine dayanan DuckDuckGo ve Ecosia gibi diğer arama motorları ise bu içeriğin yazıldığı sırada hiçbir arama sonucunu gerçekleştiremiyordu.
Benzer çekile Copilot da çalışmıyor, yükleme döngüsüne giriyor veya çok yavaş çalışıyor. ChatGPT’nin Plus sürümünde bulunan web arama özelliği de aynı sebepten ötürü çalışmıyor. Microsoft, yaptığı açıklamada sorunun farkında olduklarını, yaşanılan sorunun nedenini izole etmek için çalıştıklarını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.