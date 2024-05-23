Copilot, Bing ve diğer Microsoft hizmetleri çöktü: ChatGPT web'de arama yapamıyor

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Tam Boyutta Gör Copilot ve Bing de dahil olmak üzere birçok Microsoft hizmetinde erişim sorunu yaşanıyor veya hiçbir şekilde erişilemiyor. Yaşanılan sorun aynı zamanda ChatGPT'yi de etkileyerek hizmetin web'de arama yapmasını engellerken Bing'i kullanan DuckDuckGo da herhangi bir web araması gerçekleştiremiyor.

Bing API çöktü

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre ChatGPT, Copilot, DuckDuckGo ve diğer platformlar için arama özellikleri, Bing uygulama programlama arayüzü (API) ile ilgili görünen bir Microsoft arızası nedeniyle şu anda düzgün çalışmıyor. Siteler ve hizmetler ya tamamen kullanılamıyor ya da sınırlı bir kullanım sağlıyor.

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23 Mayıs saat 11:00 sularında iyice büyüyen sorun Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde tüm ülkelerde hissedildi. Bing arama motoru halihazırda düzgün çalışsa da bir süre önce Microsoft’un arama motoru da çalışmıyordu. Bing'in API'sine dayanan DuckDuckGo ve Ecosia gibi diğer arama motorları ise bu içeriğin yazıldığı sırada hiçbir arama sonucunu gerçekleştiremiyordu.

Benzer çekile Copilot da çalışmıyor, yükleme döngüsüne giriyor veya çok yavaş çalışıyor. ChatGPT’nin Plus sürümünde bulunan web arama özelliği de aynı sebepten ötürü çalışmıyor. Microsoft, yaptığı açıklamada sorunun farkında olduklarını, yaşanılan sorunun nedenini izole etmek için çalıştıklarını açıkladı.

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Microsoft Bing API çöktü: Copilot ve ChatGPT aramaları durdu