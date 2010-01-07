Arapların yarıiletken sevdası: AMD'den sonra Hynix'e ortak olmak istiyorlar

Tam Boyutta Gör

Arapların yarıiletken endüstrisine olan ilgisi her geçen gün biraz daha artıyor. AMD ile birlikte GlobalFoundries firmasını kuran ve bir süre önce her ne kadar TSMC kadar büyük olmasa da sektörün bir diğer önemli yarıiletken döküm firması Chartered Semiconductor'ı satın alan Araplar şimdi de Hynix'i gözlerine kestirmiş durumda. Gelen haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, DRAM üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Güney Kore merkezli Hynix'e ortak olabilmek için kolları sıvadı.. Güney Kore hükümeti önceliği yerel yatırımcılara tanımış olsa da Birleşik Arap Emirliklerinden gelecek teklifi gündemine alacağı belirtiliyor. Öte yandan Hynix'in kredi sağlayıcılarından Kore Takas Bankası ve Kore Geliştirme Bankasının ellerindeki %28'lik şirket hissesini parça parça veya tamamını satmayı planladıkları belirtiliyor.

Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD'nin fabrikalarını alan ve Abu Dabi'de bölgenin en büyük yarıiletken fabrikasını kurmak için çalışmalarına hız veren ATIC firmasının, Chartered Semiconductor'dan sonra bir diğer döküm firması UMC ile de ilgilendiği iddia edilirken ancak şirket yetkilisi Brian Lott bunu kabul etmedi ve şu anki önceliklerinin GlobalFoundries ile Chartered firmaları için entegrasyon çalışmalarını tamamlamak olduğunu söyledi.