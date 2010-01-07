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Arapların yarıiletken sevdası: AMD'den sonra Hynix'e ortak olmak istiyorlar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arapların yarıiletken sevdası: AMD'den sonra Hynix'e ortak olmak istiyorlar
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Arapların yarıiletken endüstrisine olan ilgisi her geçen gün biraz daha artıyor. AMD ile birlikte GlobalFoundries firmasını kuran ve bir süre önce her ne kadar TSMC kadar büyük olmasa da sektörün bir diğer önemli yarıiletken döküm firması Chartered Semiconductor'ı satın alan Araplar şimdi de Hynix'i gözlerine kestirmiş durumda. Gelen haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, DRAM üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Güney Kore merkezli Hynix'e ortak olabilmek için kolları sıvadı.. Güney Kore hükümeti önceliği yerel yatırımcılara tanımış olsa da Birleşik Arap Emirliklerinden gelecek teklifi gündemine alacağı belirtiliyor. Öte yandan Hynix'in kredi sağlayıcılarından Kore Takas Bankası ve Kore Geliştirme Bankasının ellerindeki %28'lik şirket hissesini parça parça veya tamamını satmayı planladıkları belirtiliyor.

Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD'nin fabrikalarını alan ve Abu Dabi'de bölgenin en büyük yarıiletken fabrikasını kurmak için çalışmalarına hız veren ATIC firmasının, Chartered Semiconductor'dan sonra bir diğer döküm firması UMC ile de ilgilendiği iddia edilirken ancak şirket yetkilisi Brian Lott bunu kabul etmedi ve şu anki önceliklerinin GlobalFoundries ile Chartered firmaları için entegrasyon çalışmalarını tamamlamak olduğunu söyledi.


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sotoxs 9 yıl
teknolojimiz var emir gelirse yapın diye tubitak yapar. ancak tobacco fabrikası niye kursunki? satar özel sektöre, vergileri arttırır işçiyle uğraşmaz sorumluluk yok batma riski yok stres yok. fabrika 1 kazanıyorsa vergi alanlar 3 kazanıyorlar. forever AMD
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artenis 9 yıl
Hayret verici, bina yapmakda Fenafillah oldular sanırım artık...
Sıranın teknolojiye gelmesi güzel arapların bişiler yaptıgını gormek güzel olur...
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MÇKR_06 9 yıl
haber için teşekkürler

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ULYSES 9 yıl
Aslında geç kaldılar. Panikle yapılan hamleler bunlar. Petrol tükeniyor. Dubainin turizm merkezi olma çabaları gibi birşey bu da. Ancak su akarken küpü doldurmak yerine har vurup harman savurdukları ve bu süre zarfında hiçbir yerli teknoloji üretmedikleri için, bu ortaklıklar şeyhlerin bireysel finansman güvenceleri seviyesinde kalır. Satınalmayla teknoloji sahibi olunmaz. Ancak ortak olunabilir.
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sp1tf1re 9 yıl

ULYSES

Aslında geç kaldılar. Panikle yapılan hamleler bunlar. Petrol tükeniyor. Dubainin turizm merkezi olma çabaları gibi birşey bu da. Ancak su akarken küpü doldurmak yerine har vurup harman savurdukları ve bu süre zarfında hiçbir yerli teknoloji üretmedikleri için, bu ortaklıklar şeyhlerin bireysel finansman güvenceleri seviyesinde kalır. Satınalmayla teknoloji sahibi olunmaz. Ancak ortak olunabilir.




Araplardan umutluyum amd de çok iyi gelişmelerin yaşanmasını sağladılar.
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Bethrezen 9 yıl

ULYSES

Aslında geç kaldılar. Panikle yapılan hamleler bunlar. Petrol tükeniyor. Dubainin turizm merkezi olma çabaları gibi birşey bu da. Ancak su akarken küpü doldurmak yerine har vurup harman savurdukları ve bu süre zarfında hiçbir yerli teknoloji üretmedikleri için, bu ortaklıklar şeyhlerin bireysel finansman güvenceleri seviyesinde kalır. Satınalmayla teknoloji sahibi olunmaz. Ancak ortak olunabilir.


Dubai bunu basardi ama. 2009 yili verilerine gore Dubai'ye gelen toplam turist sayisi, dunyanin gozde turizm merkezlerinden biri olan Brezilya'dan daha fazla
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bRk.. 9 yıl
Bunlar bir gün karşımıza ''islami usullere uygun işlemci üretimi'' sloganıyla çıkmasın :)
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okean 9 yıl

bRk..

Bunlar bir gün karşımıza ''islami usullere uygun işlemci üretimi'' sloganıyla çıkmasın :)


İntel'in önemli üretim plantlerinden 3'ünün İsrail'de olduğunu varsayarsak bence olabilir. "Not Made In Israel" gibi bir slogan mesela?
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TELESCOPE 9 yıl

bRk..

Bunlar bir gün karşımıza ''islami usullere uygun işlemci üretimi'' sloganıyla çıkmasın :)



olmaz, olmaz aynen paylaşıyorum
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