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    Her yıl yeni bir iPhone yerine Apple hissesi alsaydınız şimdi ne kadar paranız olacaktı?

    Apple'ın piyasaya sürdüğü her yeni iPhone modeline para harcamak yerine aynı miktarda Apple hissesi alsaydınız bugün ne kadar paranız olacaktı?İşte yapılan hesaplama ve elde edeceğiniz kâr.

    iPhone yerine Apple hissesi alsaydınız ne kadar kazanacaktınız? Tam Boyutta Gör

    Apple'ın çıkardığı her yeni iPhone modelini satın almak yerine, aynı miktarda Apple hissesi alsaydınız ne olurdu? Twitter'da (X) dolaşan bir gönderi, böyle bir strateji ile yüz milyonlarca dolar kazanılabileceğini iddia ediyor ancak TechCrunch yazarı Haet Jan Kamps'e göre bu matematik yanlış, fakat temel düşünce mantığı doğru.

    Orijinal gönderide şöyle bir ifade yer alıyor: "2007'den bu yana Apple'ın çıkardığı her yeni iPhone modelinin değeri kadar Apple hissesi satın almış olsaydınız, 17.000 doları 367 milyon dolara dönüştürmüş olurdunuz. Tim Cook bunu size asla söylemeyecek".

    Kamps ise ilk iPhone söylentilerinin yayıldığı dönemde Apple hisselerine 20.000 dolar harcamış olsaydınız bile, bugün en iyi ihtimalle 1.5 milyon dolara sahip olacağınızı söylüyor.

    iPhone yerine Apple hissesi alsaydınız ne kadar kazanacaktınız? Tam Boyutta Gör

    İşte doğru hesaplama

    Peki hesaplamanın doğrusu ne? Apple her yeni iPhone çıkardığında en üst düzey modelinden bir tane satın alsaydınız yaklaşık 16.000 dolar veya enflasyonu hesaba kattığınızda 20.000 dolar harcamış olurdunuz.

    iPhone yerine Apple hissesi alsaydınız ne kadar kazanacaktınız? Tam Boyutta Gör

    Kamps'ın hesaplamalarına göre, her seferinde bir iPhone satın almak yerine aynı miktarı Apple hisselerine yatırsaydınız, bugün yaklaşık 147.000 dolar paranız ya da 131.000 dolar civarında bir kârınız olacaktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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