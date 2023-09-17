Her yıl yeni bir iPhone yerine Apple hissesi alsaydınız şimdi ne kadar paranız olacaktı?

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Apple'ın çıkardığı her yeni iPhone modelini satın almak yerine, aynı miktarda Apple hissesi alsaydınız ne olurdu? Twitter'da (X) dolaşan bir gönderi, böyle bir strateji ile yüz milyonlarca dolar kazanılabileceğini iddia ediyor ancak TechCrunch yazarı Haet Jan Kamps'e göre bu matematik yanlış, fakat temel düşünce mantığı doğru.

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Orijinal gönderide şöyle bir ifade yer alıyor: "2007'den bu yana Apple'ın çıkardığı her yeni iPhone modelinin değeri kadar Apple hissesi satın almış olsaydınız, 17.000 doları 367 milyon dolara dönüştürmüş olurdunuz. Tim Cook bunu size asla söylemeyecek".

Kamps ise ilk iPhone söylentilerinin yayıldığı dönemde Apple hisselerine 20.000 dolar harcamış olsaydınız bile, bugün en iyi ihtimalle 1.5 milyon dolara sahip olacağınızı söylüyor.

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İşte doğru hesaplama

Peki hesaplamanın doğrusu ne? Apple her yeni iPhone çıkardığında en üst düzey modelinden bir tane satın alsaydınız yaklaşık 16.000 dolar veya enflasyonu hesaba kattığınızda 20.000 dolar harcamış olurdunuz.

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Kamps'ın hesaplamalarına göre, her seferinde bir iPhone satın almak yerine aynı miktarı Apple hisselerine yatırsaydınız, bugün yaklaşık 147.000 dolar paranız ya da 131.000 dolar civarında bir kârınız olacaktı.

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iPhone yerine Apple hissesi alsaydınız ne kadar kazanacaktınız?