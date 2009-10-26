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Araştırma: Apple Mac Tablet’i 600 dolardan piyasaya sürmeli

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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2010 mali yılına ürün gamındaki Mac'leri güncelleyerek giren Apple'ın uzun süredir beklenen Mac Tablet'i için son düzlüğe girildiği bir süredir konuşuluyor. Amerika'daki Elektronik kitap pazarınında son zamanlarda kızışmasıyla Mac Tablet farklı bir statüye bürünürken Apple'ın “eğer çıkarsa” Mac Tablet'i 1000 doların biraz daha altında piyasaya süreceği iddia ediliyor. Apple'ın şehir efsanesine dönen tabletiyle ilgili yapılan bir kamuoyu araştırması ise 8-11 inç arasında sığasal (kapasitif) dokunmatik ekrana sahip olacağı öngörülen Mac Tablet'in son kullanıcı fiyatını 600 dolara kadar indirmenin Apple'ın çok daha geniş kitlelere yayılacağını gösteriyor.

PC ve Mac kullanıcılarının ayrı ayrı değerlendirildiği ankete göre PC kullanıcıların %64'ü Mac Tablet'e en fazla 600 dolar, %16'sı 600-800 dolar, %24'ü ise 800 dolar ve üzerini ödemeye tercih ediyorlar. Ayrıca PC kullanıcılarının %15'i netbook'a sahipken, %36'sı da yakın zamanda netbook almayı düşünüyor. Netbook almayı tercih etmeyenlerin oranı ise %49.

Mac kullanıcıları ise Tablet'e sahip olabilmek için PC kullanıcılarına göre daha yüksek satış fiyatını kabullenmiş görünüyorlar. Anket sonuçlarına göre Mac Tablet için Apple'ın müşterilerinin %32'si en fazla 600 dolar, %27'si 600-800 dolar, %41'i ise 800 dolar ve üzerini ödemeyi göze alıyor. Mac kullanıcıları mobil yapılarıyla ön plana çıkan netbook'lara da PC kullanıcılarına göre daha sıcak bakıyor. Mac Kullanıcıların %17'si aynı zamanda netbook'da kullanırken, %38'i de yakın zamanda netbook almayı düşünüyor. Kullanıcıların %45'i ise netbook almayı düşünmüyor.

Ankete göre iPhone kullanıcıları netbook'lara en sıcak bakan kitleyi oluşturuyor. iPhone kullanıcılarının %26'sı netbook'da kullanırken, %50'si yakın zamanda bir netbook almayı tercih ediyor. Netbook kullanmayı tercih etmeyenlerin oranı ise %24.

Mac Tablet'in 2010 yılının başında gün yüzüne çıkacağı konuşulmasına rağmen hala bir efsane olduğunu unutmamak lazım. Ancak Steve Jobs'un bir süredir dikkatini farklı şeylere odaklandığını açıklamasını da hatırlatalım.

Araştırma: Apple Mac Tablet’i 600 dolardan piyasaya sürmeli
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Araştırma: Apple Mac Tablet’i 600 dolardan piyasaya sürmeli
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yimmasabi 10 yıl
Çok istiyorum ya iPod touch özelliğinde ama 2-3 kat daha büyük bir ekran.
Süper olur, al bol bol makale oku, wifi internet vs. :)
Geç bile kaldı !
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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Saahin 10 yıl
Yurdışında 600 $ olur da Türkiye'de 2000'den aşağıya olmaz.Hem Apple hem dokunmatik hem de vergiler yani
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PhantomX 10 yıl
600$, avrupada 600€ oldu (Türkiye ordan alıyor). KDV ve ÖTV koyarsak 1838 TL oluyor.


Bu fiyata 3, faize koyup bekleseniz her sene yenileyerek 4 tane netbook alırsınız
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