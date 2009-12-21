Araştırma: Firefox 3.5 en çok kullanılan internet tarayıcısı!

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Tarayıcı savaşlarında gerilim tırmanıyor. Chrome ile Google'ın yavaş ama emin adımlarla ilerlediği pazarda Firefox gözünü liderlik koltuğuna dikmiş durumda. Piyasa analizleri yapan StatCounter firmasının yeni bir çalışmasına göre kullanım yaygınlığı açısından Firefox ilk defa Internet Explorer 7'yi geride bıraktı ve dünya genelinde Firefox 3.5 en çok kullanılan Internet tarayıcısı oldu.

StatCounter tarafından hazırlanan ve son 1,5 yılı kapsayan çalışmaya göre Firefox 3.5, son haftalardaki performansıyla %21.93 pazar payına ulaştı ve liderlik bandını koluna takmayı başardı. Firefox 3.5'ten sonra en çok kullanılan internet tarayıcısı ise %21.2 pazar payı ile Internet Explorer 7 olurken, alternatiflerden ise Safari 4 %3.03, Opera 9.6 ise %0.43 pazar payına sahip.

http://gs.statcounter.com/#browser_version-ww-weekly-200827-200951