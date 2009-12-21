Araştırma: Firefox 3.5 en çok kullanılan internet tarayıcısı!

Tarayıcı savaşlarında gerilim tırmanıyor. Chrome ile Google'ın yavaş ama emin adımlarla ilerlediği pazarda Firefox gözünü liderlik koltuğuna dikmiş durumda. Piyasa analizleri yapan StatCounter firmasının yeni bir çalışmasına göre kullanım yaygınlığı açısından Firefox ilk defa Internet Explorer 7'yi geride bıraktı ve dünya genelinde Firefox 3.5 en çok kullanılan Internet tarayıcısı oldu.
StatCounter tarafından hazırlanan ve son 1,5 yılı kapsayan çalışmaya göre Firefox 3.5, son haftalardaki performansıyla %21.93 pazar payına ulaştı ve liderlik bandını koluna takmayı başardı. Firefox 3.5'ten sonra en çok kullanılan internet tarayıcısı ise %21.2 pazar payı ile Internet Explorer 7 olurken, alternatiflerden ise Safari 4 %3.03, Opera 9.6 ise %0.43 pazar payına sahip.
http://gs.statcounter.com/#browser_version-ww-weekly-200827-200951 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
+1 Aynen...
Firefoxla hangi bilgisayar kullanıcısını tanıştırdıysam bir daha vazgeçemediler. Firefox'u beğenmeyenler olmadı mı oldu tabii , onlara da gidip Chrome kurdum "al birde bunu dene" diyerek , etrafımda bu şekilde IE kullanan kalmadı.
Kürdün biri Çevirmiş Ekletmiş işte. Niye Irkçılık yapıyorsunuz ki ?
çok uzun süredir opera kullanıyorum memnunum, chromede fena değil nedense mozillaya ısınamadım gitti explorera gelince out! bendede explorer opera mozilla ve chrome yüklü ama favorim opera..
3'üde bilgisayarımda yüklü.
Bazen bazı siteleri birisi açıyor birisi açmıyor çok garip.
O yüzden kafama göre hangisi siteleri düzgün hızlı açıyorsa onu kullanıyorum.
İlla Chrome, illa FF, illa İE diye diretmem.
dikkat ederseniz operanın 9.6 versiyonunu kullanmışlar testte o yüzden oran düşük çünkü opera kullananların çoğu zaten güncelliyor versiyonunu.
edit: @Figure benden 1dk önce davranmış
StatCounter websiteleri arasında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve her kesimden kullanıcısı olduğundan gayet de yerinde bir araştırma olmuş. Sizin yorumunuz maalesef "sallama" olmuş.