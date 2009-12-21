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Araştırma: Firefox 3.5 en çok kullanılan internet tarayıcısı!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,6b
1
79
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Araştırma: Firefox 3.5 en çok kullanılan internet tarayıcısı!
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Tarayıcı savaşlarında gerilim tırmanıyor. Chrome ile Google'ın yavaş ama emin adımlarla ilerlediği pazarda Firefox gözünü liderlik koltuğuna dikmiş durumda. Piyasa analizleri yapan StatCounter firmasının yeni bir çalışmasına göre kullanım yaygınlığı açısından Firefox ilk defa Internet Explorer 7'yi geride bıraktı ve dünya genelinde Firefox 3.5 en çok kullanılan Internet tarayıcısı oldu.

StatCounter tarafından hazırlanan ve son 1,5 yılı kapsayan çalışmaya göre Firefox 3.5, son haftalardaki performansıyla %21.93 pazar payına ulaştı ve liderlik bandını koluna takmayı başardı. Firefox 3.5'ten sonra en çok kullanılan internet tarayıcısı ise %21.2 pazar payı ile Internet Explorer 7 olurken, alternatiflerden ise Safari 4 %3.03, Opera 9.6 ise %0.43 pazar payına sahip.


http://gs.statcounter.com/#browser_version-ww-weekly-200827-200951 Yorum Yaz
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Surfer Rosa 9 yıl
Firefoxdan sasmamak lazim.
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ozgurfeci 9 yıl
Firefox ile tanıştığımdan buyana İE zorunluluk harici kullanmadım. İnternet kafeye gittiğimde bile Firefox indirir eklentisini kurup sık kullanılanlarımla gezinirim. Tüm tanıdıklarıma da tek tavsiyemdir.
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Kumandan 9 yıl
Opera & Netscape zamanında ücretli yazılımlardı. Açgözlülük yapmadan free olarak sunulmuş olsalardı şimdiye IE'den çok daha iyi yerlere gelirlerdi. Hele ki Netscape bir efsanedir. Firefox şurada kaç zamandır piyasada ? Bende ağrılıklı olarak FF kullanıyorum ama Chrome ve Opera'da yüklü. En kullanışlı, hızlı ve sorunsuz olan Firefox. Tabi kendi görüşüm. Yerine göre ayrı ayrı üçünü aynı anda açtığım bile oluyor.
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B.A.R.I.Ş 9 yıl

Kumandan

Opera & Netscape zamanında ücretli yazılımlardı. Açgözlülük yapmadan free olarak sunulmuş olsalardı şimdiye IE'den çok daha iyi yerlere gelirlerdi. Hele ki Netscape bir efsanedir. Firefox şurada kaç zamandır piyasada ? Bende ağrılıklı olarak FF kullanıyorum ama Chrome ve Opera'da yüklü. En kullanışlı, hızlı ve sorunsuz olan Firefox. Tabi kendi görüşüm. Yerine göre ayrı ayrı üçünü aynı anda açtığım bile oluyor.

+1 Aynen...
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ProgreSsive aTTacK 9 yıl
Çok güzel bir haber. Yavaş yavaş PC kullanıcıları bilinçleniyor ve İE nin de rakiplerinin olduğunu ve ondan çok daha başarılı olduğunu kavrıyorlar. Son 3 senedir İE kullanmadım. Kullandığım eklentileri ile Firefox en kullanışlısı. Eklenti kullanmadığım yerlerde ise Chrome çok iyi. Hızlı ve sade. İE en son tercihim. Firefox, Chrome, Safari, Opera fazlasıyla yeterli.
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spaydix 9 yıl
opera nın üstüne tanımam süper hızlı bir browser eklentide neymiş opera direkt kurulumla hertürlü işinizi görür :=)
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Exit to DOS 9 yıl
Internet Explorer , Windows ile birlikte gelen ve silinemeyen bir tarayıcı olduğu için bu pazar payına sahip. Çoğu kullanıcı Firefox'tan bir haber. IE'yi 5-6 toolbar'ın vermiş olduğu iğrenç görüntü ve yavaşlıkla kullanmaya mahkumlar.

Firefoxla hangi bilgisayar kullanıcısını tanıştırdıysam bir daha vazgeçemediler. Firefox'u beğenmeyenler olmadı mı oldu tabii , onlara da gidip Chrome kurdum "al birde bunu dene" diyerek , etrafımda bu şekilde IE kullanan kalmadı.
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Owl City. 9 yıl


Orijinalden alıntı: satoyama

MOZİLLA FİREFOX------>LANGUAGE------>KURDİ


Kürdün biri Çevirmiş Ekletmiş işte. Niye Irkçılık yapıyorsunuz ki ?
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kerimgunduz 9 yıl
doğru artık herkes firefox kullanmaya başladı :)
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BmCpRo827 9 yıl
Bide şu çökme sorunlarını halletseler...
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toledoM 9 yıl

çok uzun süredir opera kullanıyorum memnunum, chromede fena değil nedense mozillaya ısınamadım gitti explorera gelince out! bendede explorer opera mozilla ve chrome yüklü ama favorim opera..
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merhaba_2233 9 yıl
ie yi genelde taraayıcı nın ne olduğunu bilmeyen insanlar kullanıyor.windows la gelen tarayıcı yı internetin tek aracı olarak biliyorlar. bilinçli kullanıcılar da vardır eminim ama çevremde ie kullananlar öyle tarayıcı nedir bilmiyorlar. Bu arada ie yi ben bilgisayarımdan silemiyorum birtürlü korumalı mı bu dosyalar tam silinmiyor.
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marantz 9 yıl
MOZİLLA FİREFOX------>LANGUAGE------>KURDİ
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Cloud Nine 9 yıl
Chrome, Firefox, Internet Explorer

3'üde bilgisayarımda yüklü.

Bazen bazı siteleri birisi açıyor birisi açmıyor çok garip.
O yüzden kafama göre hangisi siteleri düzgün hızlı açıyorsa onu kullanıyorum.
İlla Chrome, illa FF, illa İE diye diretmem.
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RaCoN 9 yıl
Firefox,Opera vs. IE'den daha iyi olabilir.Ama daha çok kullanıldıklarını hiç zannetmiyorum..Ama IE8'de fena değil.En azından diğer sürümlerine göre çok daha iyi durumda..
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atyay 9 yıl
yalnız siteye girip türkiye sonuçlarına baktığınızda çok ilginç bi grafik oluşuyo:)
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WinteR 9 yıl
Eh bende Opera diyorum, piyasadaki nerdeyse bütün browserları kullandım, hala da güncel versiyonlarını takip ederim ama Opera bence en iyisi...
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irish 9 yıl
Hala ie kullanan mı var yahu
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
uzun zamadır opera kullanıoyorum.inandırıcı gelmedi hiç.%0.42 pehhh!!!
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kilecerme 9 yıl
xhellfirex

uzun zamadır opera kullanıoyorum.inandırıcı gelmedi hiç.%0.42 pehhh!!!

dikkat ederseniz operanın 9.6 versiyonunu kullanmışlar testte o yüzden oran düşük çünkü opera kullananların çoğu zaten güncelliyor versiyonunu.


edit: @Figure benden 1dk önce davranmış
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RaptorFX 9 yıl
sallama olduğu her halinden belli bir araştırma
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speedman 9 yıl
normal
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mct2002 9 yıl

RaptorFX

sallama olduğu her halinden belli bir araştırma


StatCounter websiteleri arasında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve her kesimden kullanıcısı olduğundan gayet de yerinde bir araştırma olmuş. Sizin yorumunuz maalesef "sallama" olmuş.
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