Temmuz 2024'te en çok kullanıcılan internet tarayıcıları belli oldu

Araştırma şirketi Statcounter, Türkiye'de ve dünya çapında en çok tercih edilen internet tarayıcılarını açıkladı. Statcounter verilerine göre, Temmuz 2024 itibarıyla en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu. Chrome, yine açık ara en çok kullanılan tarayıcı olmayı başardı.
Türkiye'de en çok kullanılan tarayıcılar belli oldu
2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı ünvanını kazanan Google Chrome, o zamandan bu yana liderliğini sürdürüyor. Türkiye'de en çok tercih edilen internet tarayıcılarında ise zirve yine değişmedi.
Google Chrome, yüzde 76,22'lik pazar payıyla açık ara ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 12,17 ile Safari, üçüncü sırada ise yüzde 3,58 ile Samsung İnternet yer alıyor.
- Google Chrome - yüzde 76,22
- Safari - yüzde 12,17
- Samsung Internet - yüzde 3.58
- Opera - yüzde 2,53
- Yandex - yüzde 2,33
- Edge - yüzde 2,08
Dünya genelinde en çok kullanılan tarayıcılar ise şu şekilde sıralanıyor:
- Google Chrome - yüzde 65,69
- Safari - yüzde 17,98
- Edge - yüzde 5,23
- Firefox - yüzde 2,74
- Samsung Internet - yüzde 2,59
- Opera - yüzde 2,25
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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