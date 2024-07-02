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    Temmuz 2024'te en çok kullanıcılan internet tarayıcıları belli oldu

    Pazar araştırma şirketi Statcounter, Temmuz 2024 raporlarını yayınladı. Türkiye'de ve dünya çapında kullanıcıların en çok tercih ettiği internet tarayıcıları belli oldu.

    Araştırma şirketi Statcounter, Türkiye'de ve dünya çapında en çok tercih edilen internet tarayıcılarını açıkladı. Statcounter verilerine göre, Temmuz 2024 itibarıyla en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu. Chrome, yine açık ara en çok kullanılan tarayıcı olmayı başardı.

    Türkiye'de en çok kullanılan tarayıcılar belli oldu

    2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı ünvanını kazanan Google Chrome, o zamandan bu yana liderliğini sürdürüyor. Türkiye'de en çok tercih edilen internet tarayıcılarında ise zirve yine değişmedi.

    Google Chrome, yüzde 76,22'lik pazar payıyla açık ara ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 12,17 ile Safari, üçüncü sırada ise yüzde 3,58 ile Samsung İnternet yer alıyor.

    • Google Chrome - yüzde 76,22
    • Safari - yüzde 12,17
    • Samsung Internet - yüzde 3.58
    • Opera - yüzde 2,53
    • Yandex - yüzde 2,33
    • Edge - yüzde 2,08

    Dünya genelinde en çok kullanılan tarayıcılar ise şu şekilde sıralanıyor:

    • Google Chrome - yüzde 65,69
    • Safari - yüzde 17,98
    • Edge - yüzde 5,23
    • Firefox - yüzde 2,74
    • Samsung Internet - yüzde 2,59
    • Opera - yüzde 2,25
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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