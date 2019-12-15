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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmacılar, çevrim içi veri transferini hızlandırmanın yeni bir yolunu buldular

    New York Şehir Koleji fizikçisi başkanlığındaki araştırma ekibi, yapay fotonik malzemelerdeki ışığı yakalamaya yönelik yeni bir yaklaşımla çevrimiçi veri aktarma hızında artış hedefliyor
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Araştırmacılar, çevrim içi veri transferini hızlandırmanın yeni bir yolunu buldular
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    City College fizikçisi Alexander B. Khanikaev başkanlığında topolojik fotonik meta materyaller üzerine yapılan araştırmalar, meta materyaldeki uzun vadeli etkileşimlerin onları boşlukta yerelleşmeye zorlayan ışık dalgalarının ortak davranışını değiştirdiğini ortaya koyuyor. Çalışma ayrıca bu etkileşimlerin derecesini kontrol ederek, ışık dalgalarının karakterinin yayılmadan sıkışık kalmaya çevrilebileceğini göstermektedir. Araştırmacılara göre bu keşif çevrimiçi veri transferini hızlandırmanın yeni yollarını bulmayı sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Gökbilimciler ilk defa bir nötron yıldızının yüzeyini haritalandırdılar"

    Khanikaev yaptığı açıklamada, “Işık tuzağına yeni yaklaşım, günlük olarak kullanılan cihazlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek yeni tip optik rezonatörlerin tasarımına izin veriyor. Bunlar, akıllı telefonlardaki antenlerden ve Wi-Fi yönlendiricilerinden optoelektronikteki optik yongalara, internet üzerinden benzeri görülmemiş hızlarda veri aktarmak için kullanılabilir.” ifadelerine yer verdi.

    Araştırmacılar, görünür ve kızıl ötesi ışığı yakalamak için yeni yaklaşımı genişletmeye devam ediyor. Bu, keşif için olası uygulamaların kapsamını daha da genişletecektir.



    https://scitechdaily.com/new-photonics-breakthrough-could-lead-to-unprecedented-internet-data-speeds/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip 9 sa. en beğenilen
    Siz fizik okullarında eğitimli fizikçiler ile veri transfer hızlarını daha da hızlandırmanın yolunu bulun, biz diyanetin bile kalitesiz olduğunu kabul ettiği imam hatip okullarından çıkma, tanıdık ya da tarikatlar ile bir yerlere gelen mezunlarımız ile sizin keşfettiğiniz yüksek hızlara yüksek kotalar koymayı, kotasız isteyenin de cebindeki tüm parayı cukkalamayı biliriz evelallah.
    Siz fizik okullarında eğitimli fizikçiler ile veri transfer hızlarını daha da hızlandırmanın yolunu bulun, biz diyanetin bile kalitesiz olduğunu kabul ettiği im...
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    benhuraxu 8 sa.
    Bence biz bu konuyu skip geçelim.
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    Ahmet DOĞAN 8 sa.
    topolojik fotonik meta materyaller üzerine yapılan araştırmalar, meta materyaldeki uzun vadeli etkileşimlerin onları boşlukta yerelleşmeye zorlayan ışık dalgalarının ortak davranışını değiştirdiğini ortaya koyuyor.

    Beynim Yandı
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    Spider_hip 9 sa. en beğenilen
    Siz fizik okullarında eğitimli fizikçiler ile veri transfer hızlarını daha da hızlandırmanın yolunu bulun, biz diyanetin bile kalitesiz olduğunu kabul ettiği imam hatip okullarından çıkma, tanıdık ya da tarikatlar ile bir yerlere gelen mezunlarımız ile sizin keşfettiğiniz yüksek hızlara yüksek kotalar koymayı, kotasız isteyenin de cebindeki tüm parayı cukkalamayı biliriz evelallah.
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