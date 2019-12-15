Araştırmacılar, çevrim içi veri transferini hızlandırmanın yeni bir yolunu buldular

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City College fizikçisi Alexander B. Khanikaev başkanlığında topolojik fotonik meta materyaller üzerine yapılan araştırmalar, meta materyaldeki uzun vadeli etkileşimlerin onları boşlukta yerelleşmeye zorlayan ışık dalgalarının ortak davranışını değiştirdiğini ortaya koyuyor. Çalışma ayrıca bu etkileşimlerin derecesini kontrol ederek, ışık dalgalarının karakterinin yayılmadan sıkışık kalmaya çevrilebileceğini göstermektedir. Araştırmacılara göre bu keşif çevrimiçi veri transferini hızlandırmanın yeni yollarını bulmayı sağlayacak.

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Khanikaev yaptığı açıklamada, “Işık tuzağına yeni yaklaşım, günlük olarak kullanılan cihazlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek yeni tip optik rezonatörlerin tasarımına izin veriyor. Bunlar, akıllı telefonlardaki antenlerden ve Wi-Fi yönlendiricilerinden optoelektronikteki optik yongalara, internet üzerinden benzeri görülmemiş hızlarda veri aktarmak için kullanılabilir.” ifadelerine yer verdi.

Araştırmacılar, görünür ve kızıl ötesi ışığı yakalamak için yeni yaklaşımı genişletmeye devam ediyor. Bu, keşif için olası uygulamaların kapsamını daha da genişletecektir.

https://scitechdaily.com/new-photonics-breakthrough-could-lead-to-unprecedented-internet-data-speeds/