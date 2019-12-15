Gökbilimciler ilk defa bir nötron yıldızının yüzeyini haritalandırdılar

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NASA ilk kez bir nötron yıldızının tüm yüzeyini haritalamayı başardı. Gökbilimciler, yaklaşık 25 km çapa sahip olan nötron yıldızının kütlesinin Güneş'in kütlesine oranla 1.5 kat daha fazla olduğunu belirttiler.

Onlarca yıldır bilim adamları nötron yıldızlarının tam olarak nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamaya çalışıyorlar. En basit modelde, bir nötron yıldızı, ev tipi bir mıknatısa çok benzeyen güçlü bir manyetik alana sahiptir. Güçlü manyetik alan yüzünden J0030 adı verilen nötron yıldızı, saniyede 205 kez dönebiliyor.

Yaklaşık 10 yıl süren çalışmalarla NICER X-ışını teleskobu sayesinde ortaya çıkarılan harita ile gökbilimciler, nötron yıldızının manyetik alanların geleneksel iki kutuplu modellerden daha karmaşık olduğunu belirtiyorlar.

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NASA'nın elektronik donanım tasarımcısı Miller, “NICER'in benzersiz X-ışını ölçümleri,% 10'dan daha az bir belirsizlikle bugüne kadar bir nötron yıldızının boyutunun en kesin ve güvenilir hesaplarını yapmamızı sağladı. NICER ekibinin tamamı karasal laboratuvarlarda araştırılması mümkün olmayan temel fiziğe önemli katkılarda bulundu.” dedi.

https://futurism.com/the-byte/stare-brutal-maw-barbarous-neutron-star