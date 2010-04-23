Archos 7 Home Tablet, 199$'dan ön satışta

Fransa merkezli Archos'un ev kullanıcılarına hitap eden "Home Tablet" sınıfı kapsamında hazırladığı ilk ürünü Archos 7 Home Tablet'in ön satışı Amazon'dan başlıyor. 7 inçlik ilk Android işletim sistemine sahip tablet ünvanına da sahip olan Archos 7 Home Tablet'in satış fiyatı 199 dolar olarak belirlenmiş.

Archos 7 Home Tablet'in özelliklerini kısaca hatırlatmak gerekirse;

800x480 piksel görüntü sağlayan 7 inçlik ekran

600MHz frekansında çalışan Rockchip RK2808 işlemcisi

8GB'lık depolama alanı

WiFi, Bluetooth kablosuz bağlantı yetenekleri

microSD/SDHC kart girişi