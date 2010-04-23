Archos 7 Home Tablet, 199$'dan ön satışta

Haber Editörü
Fransa merkezli Archos'un ev kullanıcılarına hitap eden "Home Tablet" sınıfı kapsamında hazırladığı ilk ürünü Archos 7 Home Tablet'in ön satışı Amazon'dan başlıyor. 7 inçlik ilk Android işletim sistemine sahip tablet ünvanına da sahip olan Archos 7 Home Tablet'in satış fiyatı 199 dolar olarak belirlenmiş.
Archos 7 Home Tablet'in özelliklerini kısaca hatırlatmak gerekirse;
- 800x480 piksel görüntü sağlayan 7 inçlik ekran
- 600MHz frekansında çalışan Rockchip RK2808 işlemcisi
- 8GB'lık depolama alanı
- WiFi, Bluetooth kablosuz bağlantı yetenekleri
- microSD/SDHC kart girişi
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Garani kapsamına girer mi?? Ve İstanbul'da Yetkili Servis var mı ???
archos.com/...
sitede hove vs internet tablet simgesine tıklayıp bakabilirsiniz farklara.
Eğer kullananlar biraz açıklama yaparsa çok sevinirim...
Graphic accelerator: 3D OpenGL ES 2.0
OS: Android 2.2 Froyo7
NOT: Donanımın güncel hali ve max. 1280x720 ye kadar olan filmleri izleyebiliyorsunuz ancak tabiki hala türkçe karakter problemi var ama bildiğim kadarıyla android in güncel versiyonlarında türkçe dil desteği var ve yanlış duymadıysam ufak bi ayarla altyazı olayı çözülebiliyomuş.
Türkiye fiyatı şu an 430 TL haftaya kısmetse ödünç alıp denemek yerine kendim alıp herşeyini mıncıklıyor olucam. Saygılar.
imageshack.us/...
Resimdede görüleceği gibi 2.1 Eclair le birlikte geliyor.
Home tablet almanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben 1 hafta kullandım geri iade ettim. Benim aldığımda 1.6 versiyon yüklüydü ve güncellemesi yoktu. Resistive ekran berbat birşey heleki elinizdeki alet ufak tefek birşey değilse.
- Wireless bağlantıları keşfetle gücü çok zayıf
- Buyük boyutlu PDF dosyalarında kilitleniyor.
- PDF dosylarda dokunmatik sağlıklı çalışmıyor.
- MKV formatını desteklemiyor.
- Türkçe altyazılı film izlerken Türkçe karakterleri göremiyorsunuz.
- Gündüz ekran çok yansıyor. Görebilmek için karanlık bir yere gitmeniz gerekiyor.
- Konu ile ilgili ARCHOS'a mail yazıdğınızda size dönen olmuyor.
fiyat gerçekten makul.. ama nette gezinmek okadar güzel değil archoslarda...
kalite film o açıdan süper..