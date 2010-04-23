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Archos 7 Home Tablet, 199$'dan ön satışta

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,2b
1
17
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Fransa merkezli Archos'un ev kullanıcılarına hitap eden "Home Tablet" sınıfı kapsamında hazırladığı ilk ürünü Archos 7 Home Tablet'in ön satışı Amazon'dan başlıyor. 7 inçlik ilk Android işletim sistemine sahip tablet ünvanına da sahip olan Archos 7 Home Tablet'in satış fiyatı 199 dolar olarak belirlenmiş.

Archos 7 Home Tablet'in özelliklerini kısaca hatırlatmak gerekirse;

  • 800x480 piksel görüntü sağlayan 7 inçlik ekran
  • 600MHz frekansında çalışan Rockchip RK2808 işlemcisi
  • 8GB'lık depolama alanı
  • WiFi, Bluetooth kablosuz bağlantı yetenekleri
  • microSD/SDHC kart girişi

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DH Misafiri 8 yıl
Benim Archos Home Tablet 7'nin şarj takma yeri kırıldı...
Garani kapsamına girer mi?? Ve İstanbul'da Yetkili Servis var mı ???
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DH Misafiri 8 yıl
slm arkadaslar ben kulanıyorum ınt guzel ama bagzı degıl cogu vıdeoları acmıyor int den filim izleyemiyorsun tv kanalları izleyemiyorsun flaş play yüklü degil eger bil bilgisi olan varsa bunları nasıl izleriz söylesinde bızde bılelim herkeze hayırlı gunler
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frturk 8 yıl
İnternetten oyun oynayamıyorsunuz çünkü flash desteği home tablette yok.
archos.com/...
sitede hove vs internet tablet simgesine tıklayıp bakabilirsiniz farklara.
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DH Misafiri 9 yıl
home tablet'e dikkat ! bazı videoları açamıyor.
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eminayan 9 yıl
emrahkoroglu ben henüz almadım ama adı üstünde internet tablet. Tabii ki internette oyun oynayabilir, diğer uygulamaları çalıştırabilir ve video izleyebilirsiniz. (Tabii ki yüklü eklentileri çalıştıranları... Hangi eklentiler yüklü bilmiyoruz ama en azından yaygın kullanımı olanlarının yüklü olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek)
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eminayan 9 yıl
Ya arkadaşlar alanlar yorumlarını yazsın ne olur... Şu an 380 TL civarında satılıyor. Mükemmel bir fiyat. Bir arkadaş 8 GB neye yeter demiş, SD kartlarla hafızayı (16-32 gb) artırabiliyorsunuz.. Ayrıca Windows XP, Vista, w7 yüklenebiliyormuş. Yalnız, nasıl yüklenebileceği konusunda bir bilgiye ulaşamadım. Bilgisi olanlar paylaşabilir mi?
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sarahaten 9 yıl
arkadaşlar bu aleti kullananlar hakkında biraz daha açıklama yapabilir mi? Mesela mynet'te oyun oynayabilir miyiz? Babylon sözlük kurabilir miyiz? İnternetten video izleyebilir miyiz? Ve wi-fi nasıl güçlü mü?
Eğer kullananlar biraz açıklama yaparsa çok sevinirim...
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DH Misafiri 9 yıl
İşlemci: ARM Cortex A8 at 1 GHz with DSP
Graphic accelerator: 3D OpenGL ES 2.0
OS: Android 2.2 Froyo7
NOT: Donanımın güncel hali ve max. 1280x720 ye kadar olan filmleri izleyebiliyorsunuz ancak tabiki hala türkçe karakter problemi var ama bildiğim kadarıyla android in güncel versiyonlarında türkçe dil desteği var ve yanlış duymadıysam ufak bi ayarla altyazı olayı çözülebiliyomuş.
Türkiye fiyatı şu an 430 TL haftaya kısmetse ödünç alıp denemek yerine kendim alıp herşeyini mıncıklıyor olucam. Saygılar.
1 Yanıt Yanıtla
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frturk 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İşlemci: ARM Cortex A8 at 1 GHz with DSP

Graphic accelerator: 3D OpenGL ES 2.0

OS: Android 2.2 Froyo7

NOT: Donanımın güncel hali ve max. 1280x720 ye kadar olan filmleri izleyebiliyorsunuz ancak tabiki hala türkçe karakter problemi var ama bildiğim kadarıyla android in güncel versiyonlarında türkçe dil desteği var ve yanlış duymadıysam ufak bi ayarla altyazı olayı çözülebiliyomuş.

Türkiye fiyatı şu an 430 TL haftaya kısmetse ödünç alıp denemek yerine kendim alıp herşeyini mıncıklıyor olucam. Saygılar.


imageshack.us/...

Resimdede görüleceği gibi 2.1 Eclair le birlikte geliyor.

Home tablet almanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben 1 hafta kullandım geri iade ettim. Benim aldığımda 1.6 versiyon yüklüydü ve güncellemesi yoktu. Resistive ekran berbat birşey heleki elinizdeki alet ufak tefek birşey değilse.
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DH Misafiri 9 yıl
Ya kafama takılan birşey var, buna biri cevap verirse inanılmaz sevineceğim. Bunun işletim sistemi android 1.5 ve bugünlerde android 2.2 çıktı. Bu işletim sistemini bu cihaza kurabilir miyiz?
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kandemir 9 yıl
ARCHOS 5 kullanıyorum. Güncel firmware yüklü ! Alacakların dikaktine !

- Wireless bağlantıları keşfetle gücü çok zayıf
- Buyük boyutlu PDF dosyalarında kilitleniyor.
- PDF dosylarda dokunmatik sağlıklı çalışmıyor.
- MKV formatını desteklemiyor.
- Türkçe altyazılı film izlerken Türkçe karakterleri göremiyorsunuz.
- Gündüz ekran çok yansıyor. Görebilmek için karanlık bir yere gitmeniz gerekiyor.
- Konu ile ilgili ARCHOS'a mail yazıdğınızda size dönen olmuyor.
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alito 9 yıl
opera browserlarda sorun olmuyor çözünürlük sayfaya göre otomatik ayarlanabiliyor.
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ibraxi 9 yıl
7" ve 8GB hafif olur ama 8GB neye yeticek ?
fiyat gerçekten makul.. ama nette gezinmek okadar güzel değil archoslarda...
kalite film o açıdan süper..
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