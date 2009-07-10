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ArcSoft'un SimHD eklentisi artık ATi Stream teknolojisine de destek veriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ArcSoft'un SimHD eklentisi artık ATi Stream teknolojisine de destek veriyor
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TotalMedia Theatre isimli çoklu ortam yazılımıyla tanınan ArcSoft firması, genel amaçlı GPU kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. TotalMedia Theatre yazılımı için hazırladığı SimHD eklentisinde Nisan ayından bu yana sadece Nvidia'nın CUDA mimarisine destek veren firma yaptığı açıklama ile ATi'nin Stream teknolojisine destek sağlandığını da duyurdu. Yapılan bu güncellemeyle birlikte artık kullanıcılar, güncel ATi ekran kartlarıyla da SimHD uygulamasında GPU tabanlı hızlandırmadan faydalanabilecek.

Peki SimHD eklentisi hangi amaçla kullanılıyor? Yukarıda da belirttiğimiz gibi popüler çoklu ortam uygulamalarından birisi olan TotalMedia Theatre için geliştirilen eklenti ile standart çözünürlükteki videolar, daha yüksek çözünürlük değerlerine ölçeklendirilebiliyor. Hem CUDA hem de Stream teknolijeleriyle uyumlu olan SimHD eklentisi 19.95$ karşılığında satın alınabiliyor.


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yekoo 10 yıl
gayet güzel olmuş bu tür programlarda gpu desteği şart cpu ile işler çok uzuyor.
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