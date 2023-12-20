Microsoft Copilot ile herkes kendi şarkısını yapabilecek: İşte ilginç bir örnek!

Tam Boyutta Gör Microsoft Copilot, yapay zeka tabanlı müzik oluşturma platformu Suno ile yaptığı ortaklık sayesinde, metin istemi yoluyla şarkılar oluşturan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Microsoft, bu özelliğin kullanıcılara "müzikal geçmişlerinden bağımsız olarak" kişiselleştirilmiş şarkılar oluşturma olanağı verdiğini söylüyor. Suno, Discord'da metin istemine dayalı olarak sözleriyle birlikte orijinal şarkılar besteleyebilen bir araç sunuyor. Artık Copilot kullanıcıları Microsoft sohbet robotunu kullanarak Suno'ya erişebilecekler.

Copilot ile herkes şarkı yapabilecek

Müzik yapmaya başlamak için Copilot kullanıcılarının hesaplarında oturum açmaları ve Suno eklentisini etkinleştirmeleri ya da "Suno ile müzik yapın" yazan logoya tıklamaları yeterli. Ardından Suno’ya istediğiniz metin isteminde bulunarak ondan şarkı yapmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, “Arka planda tabureler uçuşurken dinlenecek bir şarkı yazın” gibi bir istemi verebilirsiniz. Suno daha sonra bir veya iki dakikalık orijinal bir şarkı oluşturacak ve metin çıktısını da size verecek. İsterseniz sadece melodi de oluşturabilirsiniz.

Microsoft, "ailenizle yaşadığınız maceralar hakkında bir pop şarkısı oluşturun" ve "büyümenin ruhunu yakalayan bir şarkı yapın" gibi örnekler veriyor. Görünüşe göre Suno eklentisi, kullanım sırasında Copilot tarafından toplanan tüm kişisel verilere erişebilecek, bu nedenle bu şarkılar teoride oldukça spesifik olabilir.

Sizin için bir örnek yaptık

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Copilot'un yeni Suno eklentisini deneyerek sizin için bir örnek gerçekleştirdik. Eklentiyi Copilot'un sağ tarafındaki "Eklentiler" menüsünden etkinleştirdikten sonra "Arka planda tabureler uçuşurken dinlenecek bir şarkı yap" isteminde bulundum. Birkaç saniye sonra gerçek bir şarkı örneği yaptı. Örneği Buradan dinleyebilirsiniz. Oluşturulan şakrının sözleri ise şu şekilde:

"Güneşin doğduğu yerde Tabureler uçuşurken Bu rüya gibi dünyada Kalbim seninle atarken Hayal gibi bir aşk bu Birlikte savrulmak istiyorum Rüya gibi bir dünya bu Bu aşka her zaman sarılmak istiyorum (ah-ah-ah) Rüya gibi, rüya gibi"

Microsoft Copilot ile nasıl müzik yapılır?

Microsoft Edge'i açın, copilot.microsoft.com adresini ziyaret edin ve Microsoft Hesabınızla oturum açtığınızdan emin olun Suno eklentisini etkinleştirin veya "Suno ile müzik yapın" yazan Suno logosuna tıklayın Copilot'tan sizin için bir şarkı oluşturmasını isteyin

Bunlarla birlikte Suno, ücretsiz kullanıcılarının üretilen yapay zeka şarkılarını YouTube veya Spotify'da paraya çevirmesini, daha doğrusu ticari kullanımını yasaklıyor, ancak ücretli kullanıcılara şarkıları için ticari haklar veriyor. Öte yandan özellik bugün itibariyle kullanıma sunulmuş durumda ancak herkese yayılması biraz zaman alacak.

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Bununla birlikte yapay zekalı müzik oluşturucuları ilk defa görmüyoruz. Meta'nın metin komutlarına dayalı şarkılar üreten açık kaynaklı AudioCraft'ı ve Google'ın mırıldanılan bir şarkıya ya da bir metin komutuna dayalı orijinal müzik parçaları üreten YouTube aracı DreamTrack gibi üretken yapay zeka müzik araçları an itibariyle test ediliyor. Suno'ya ek olarak, Soundful, Magenta, Beatbox, Loudly ve Boomy gibi benzer araçlar da bir süredir piyasada.

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