Microsoft Copilot ile herkes kendi şarkısını yapabilecek: İşte ilginç bir örnek!

- Copilot ile herkes şarkı yapabilecek
- Sizin için bir örnek yaptık
- Microsoft Copilot ile nasıl müzik yapılır?
- Yorumlar
Copilot ile herkes şarkı yapabilecek
Müzik yapmaya başlamak için Copilot kullanıcılarının hesaplarında oturum açmaları ve Suno eklentisini etkinleştirmeleri ya da "Suno ile müzik yapın" yazan logoya tıklamaları yeterli. Ardından Suno’ya istediğiniz metin isteminde bulunarak ondan şarkı yapmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, “Arka planda tabureler uçuşurken dinlenecek bir şarkı yazın” gibi bir istemi verebilirsiniz. Suno daha sonra bir veya iki dakikalık orijinal bir şarkı oluşturacak ve metin çıktısını da size verecek. İsterseniz sadece melodi de oluşturabilirsiniz.
Microsoft, "ailenizle yaşadığınız maceralar hakkında bir pop şarkısı oluşturun" ve "büyümenin ruhunu yakalayan bir şarkı yapın" gibi örnekler veriyor. Görünüşe göre Suno eklentisi, kullanım sırasında Copilot tarafından toplanan tüm kişisel verilere erişebilecek, bu nedenle bu şarkılar teoride oldukça spesifik olabilir.
Sizin için bir örnek yaptık
Copilot'un yeni Suno eklentisini deneyerek sizin için bir örnek gerçekleştirdik. Eklentiyi Copilot'un sağ tarafındaki "Eklentiler" menüsünden etkinleştirdikten sonra "Arka planda tabureler uçuşurken dinlenecek bir şarkı yap" isteminde bulundum. Birkaç saniye sonra gerçek bir şarkı örneği yaptı. Örneği Buradan dinleyebilirsiniz. Oluşturulan şakrının sözleri ise şu şekilde:
"Güneşin doğduğu yerde
Tabureler uçuşurken
Bu rüya gibi dünyada
Kalbim seninle atarken
Hayal gibi bir aşk bu
Birlikte savrulmak istiyorum
Rüya gibi bir dünya bu
Bu aşka her zaman sarılmak istiyorum (ah-ah-ah)
Rüya gibi, rüya gibi"
Microsoft Copilot ile nasıl müzik yapılır?
- Microsoft Edge'i açın, copilot.microsoft.com adresini ziyaret edin ve Microsoft Hesabınızla oturum açtığınızdan emin olun
- Suno eklentisini etkinleştirin veya "Suno ile müzik yapın" yazan Suno logosuna tıklayın
- Copilot'tan sizin için bir şarkı oluşturmasını isteyin
Bunlarla birlikte Suno, ücretsiz kullanıcılarının üretilen yapay zeka şarkılarını YouTube veya Spotify'da paraya çevirmesini, daha doğrusu ticari kullanımını yasaklıyor, ancak ücretli kullanıcılara şarkıları için ticari haklar veriyor. Öte yandan özellik bugün itibariyle kullanıma sunulmuş durumda ancak herkese yayılması biraz zaman alacak.
Bununla birlikte yapay zekalı müzik oluşturucuları ilk defa görmüyoruz. Meta'nın metin komutlarına dayalı şarkılar üreten açık kaynaklı AudioCraft'ı ve Google'ın mırıldanılan bir şarkıya ya da bir metin komutuna dayalı orijinal müzik parçaları üreten YouTube aracı DreamTrack gibi üretken yapay zeka müzik araçları an itibariyle test ediliyor. Suno'ya ek olarak, Soundful, Magenta, Beatbox, Loudly ve Boomy gibi benzer araçlar da bir süredir piyasada.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.