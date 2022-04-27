Arena of Valor: Yeni Çağ'a yeni güncelleme ve 5v5 Festivali geliyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Arena of Valor'un, daha doğrusu Arena of Valor: Yeni Çağ'dan Mayıs 2022 için güzel bir haber geldi.

Starfield'ın müzikleriyle ilgili yeni bir video paylaşıldı 21 sa. önce eklendi

26 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 5v5 Festivali, tüm dünyadaki topluluk için "Çak Bir Beşlik!" temasına sahip bir Arena of Valor Arkadaş Festivali'dir. Oyunculara pozitif duygular yaşatmak ve AoV Arkadaş Festivali'nin tüm eğlencesinden faydalanmaları için cesaretlendirmek adına tema boyunca daha fazla bonus ödülleri dağıtılacak. Arena of Valor Arkadaş Festivali tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Arena of Valor Arkadaş Festivali

Festival boyunca eğlenceli oyun modları

1-3 Mayıs tarihleri arasında çok daha fazla oyuncunun şenliklere katılabilmesi için sınırlı süreye sahip çeşitli özel oyun içi etkinlikler yapılacak. Yıldız Koruması, oyuncuların dereceli modda kaybetseler bile yıldızlarının kaybolmamasını sağlayarak oyuncuların üst dereceler için savaşmasına imkan tanırken, Takımla Kostüm Paylaşımı ise oyuncuların maç sonlarında birbirleriyle sahip oldukları kostümleri paylaşmasını, böylece de kahramanlarını farklı kostümlerle görme coşkusunu sağlayacak.

AoV oyuncularına 5v5 Festivali boyunca başkalarıyla takım kurarak seçtikleri beş farklı kahramanı kazanma imkanı tanıyan 5v5 Festivali Şanslı Kutular etkinliği de 1-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Tek yapılması gereken seçtiğiniz kahramanı ödül havuzuna koymak, dilek jetonları kazanmak için takım olup oyunlar oynamak ve ödül havuzundan rastgele bir kahraman kazanmak için bunları değiş tokuş yapmak. Bu kadar kolay!

Oyuna yeni kahraman ekleniyor

26 Nisan'da 5v5 Festivali'nin başlamasıyla birlikte Ejderha Krallığı'nın dahi ressamı olan Yan, yeni bir kahraman olarak oyuna ekleniyor. Savaş alanında hem hızlı hem de çevik olması sebebiyle çetin bir savaşçı olan Yan'ın nihai becerilerinden ve geliştirilmiş yeteneklerinden ilham alabilirsiniz. Oyuncuların, bu yeni kahramanın savaşlarda yaşadığı tıkanma dönemlerinin üstesinden gelmek için Yan'ın yeteneklerini ortaya çıkararak yaratıcı yollar keşfetmelerini istiyoruz.

Oyuncular, 19-25 Nisan tarihleri arasındaki oyun içi etkinlikleri tamamlayarak kazandıkları jetonlar ile Yan'ı alabilirler. Bu süreçte 5v5 maçlarda Yan karakterini kullanan diğer oyuncularla takım olarak oynadığınızda süreci hızlandırmak için çok daha fazla jeton kazanabilirsiniz. Yakında Yan ile mükemmel eşleşmeye hazır olun! Arena of Valor: Yeni Çağ oyununu ücretsiz olarak iOS ve Android için buradan indirebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Oyunlar Haberleri

Arena of Valor: Yeni Çağ Mayıs 2022'ye sıkı hazırlanıyor