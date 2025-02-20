Pokemon GO ve Harry Potter oyunlarının geliştiricisi Niantic, oyun bölümünü elden çıkarıyor

Niantic artık oyun geliştirmeyecek
Kaynaklar Niantic’in oyun bölümünü Suudi Scopely Inc firmasına satmak için görüşmeler yaptığını, Suudi firmanın da bölümü portföyüne katmak için oldukça istekli olduğunu belirtiyor. Birkaç hafta içerisinde açıklanması beklenen satın alımın 3.5 milyar dolar değerinde olacağı da ifade ediliyor.
Pokemon GO yapımının gördüğü büyük ilgi sonrasında bir de Harry Potter oyunu geliştiren Niantic, 2015 yılında Google bünyesinden ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. 2019 yılında 3.7 milyar dolar değerlemeye ulaşan Niantic, Marvel ve NBA ile de ortaklık kurmuştu.
Ne var ki pandemi sonrasında şirket içerisinde yaşanan cinsiyet ayrımcılığı davaları ile başlayan çöküş, 2023 yılında 230 kişinin işten çıkarılması ile doruğa ulaştı. Bu süreçte Harry Potter: Wizards Unite oyunu iptal edilirken, NBA ve Marvel anlaşmaları da rafa kalktı.
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