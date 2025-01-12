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Tam Boyutta Gör Battlefield 3 ve Battlefield 4 gibi klasik yapımlara benzer atmosferi, oynanışı ve dizaynı ile 2024 yılında birçok FPS oyuncusunu kendine çeken Delta Force'un, 2025 yılında da benzer bir performansa imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda PC için beta testi açılan oyunun mobil versiyonundan yeni bir bilgi geldi.

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Delta Force’un mobil versiyonu yazın yayınlanacak

Kısa sürede FPS oyuncularının gözdesi haline gelen Delta Force’un bu ay içerisinde iOS ve Android platformları için yayınlanması bekleniyordu ancak geliştirici TiMi J3 Studio, yapımın mobil versiyonunun 2025 yazına ertelendiğini duyurdu. Stüdyo, oyuncuların hak ettiği muhteşem deneyimi hissedebilmeleri için böyle bir karar verdiklerini ekledi.

Özellikle klasik Battlefield deneyimini özleyen oyuncular için tasarlanan Delta Force, geçtiğimiz haftalarda PC için yayınlandı. Yapım, önümüzdeki yıl içerisinde PS5, Xbox Series, iOS ve Android platformlarında da yayınlanacak. Yapımın mobil versiyonu konsol oyuncuları ile eşleştirme yapmayacak ancak seviyeniz ve kozmetik ürünleriniz tüm platformlarda erişilebilir olacak.



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Delta Force'un mobil versiyonu ertelendi