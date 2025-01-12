Delta Force’un mobil versiyonu ertelendi

Delta Force’un mobil versiyonu yazın yayınlanacak
Kısa sürede FPS oyuncularının gözdesi haline gelen Delta Force’un bu ay içerisinde iOS ve Android platformları için yayınlanması bekleniyordu ancak geliştirici TiMi J3 Studio, yapımın mobil versiyonunun 2025 yazına ertelendiğini duyurdu. Stüdyo, oyuncuların hak ettiği muhteşem deneyimi hissedebilmeleri için böyle bir karar verdiklerini ekledi.
Özellikle klasik Battlefield deneyimini özleyen oyuncular için tasarlanan Delta Force, geçtiğimiz haftalarda PC için yayınlandı. Yapım, önümüzdeki yıl içerisinde PS5, Xbox Series, iOS ve Android platformlarında da yayınlanacak. Yapımın mobil versiyonu konsol oyuncuları ile eşleştirme yapmayacak ancak seviyeniz ve kozmetik ürünleriniz tüm platformlarda erişilebilir olacak.
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