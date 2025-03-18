Avatar: Realms Collide indirmeye sunuldu

Avatar: Realms Collide neler sunuyor?
Avatar evrenindeki pek çok önemli karakteri bir araya getiren Avatar: Realms Collide, bir strateji oyunu olarak öne çıkıyor. Üssünüzü kurduktan sonra ihtiyaç olan kaynakları toplamalı, binalar inşa etmeli ve ordular kurmalısınız.
Kahramanlar ve bükücüler özel güçleri ile savaşlarda önemli bir avantaj sağlarken diğer liderlerle ittifak da yapabiliyorsunuz. Uzun saatler eğlence vadeden oyun iOS ve Android için bölge bölge indirmeye sunuldu.
Avatar: Realms Collide Strateji Ücretsiz
Avatar: Realms Collide
Tilting Point LLC
Games
Ücretsiz
1,2 GB
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