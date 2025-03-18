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    Avatar: Realms Collide indirmeye sunuldu

    Avatar: Realms Collide oyunu ile serinin hayranları en önemli karakterlerin güçlerini kullanabilecek ve oluşturdukları üslerini genişleterek karanlık güçleri engelleyebilecek.  
    Avatar: Realms Collide Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden birisi olan Avatar: The Last Airbender, yeni dizisi için çalışmalara devam ederken mobil oyununu da kullanıcıların beğenisine sundu. Avatar: Realms Collide erişime açılmış durumda. 

    Avatar: Realms Collide neler sunuyor?

    Avatar evrenindeki pek çok önemli karakteri bir araya getiren Avatar: Realms Collide, bir strateji oyunu olarak öne çıkıyor. Üssünüzü kurduktan sonra ihtiyaç olan kaynakları toplamalı, binalar inşa etmeli ve ordular kurmalısınız. 

    Kahramanlar ve bükücüler özel güçleri ile savaşlarda önemli bir avantaj sağlarken diğer liderlerle ittifak da yapabiliyorsunuz. Uzun saatler eğlence vadeden oyun iOS ve Android için bölge bölge indirmeye sunuldu. 

    Avatar: Realms Collide Avatar: Realms Collide Avatar: Realms Collide Avatar: Realms Collide Strateji Ücretsiz

    Avatar: Realms Collide Avatar: Realms Collide Avatar: Realms Collide Avatar: Realms Collide Tilting Point LLC Games Ücretsiz 1,2 GB
     

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