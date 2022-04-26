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    Anlık Bildirim

    Bethesda'nın beklenen oyunu Starfield'ın müzikleriyle ilgili yeni bir video paylaşıldı

    Bethesda'nın bilim kurgu temalı açık dünya oyunu Starfield'tan geçtiğimiz saatlerde yeni bir video geldi. Video oyunun müzikleriyle ilgili.                      
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    Starfield'ın müzikleriyle ilgili yeni bir video paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, 2018 yılında duyurulmuş ve E3 2021'de ilk fragmanını görmüştük. Geçtiğimiz saatlerde de oyundan yeni bir video geldi.

    Paylaşılan video oyunun müzikleriyle ilgili ki bir Bethesda oyununda müzikler her zaman çok önemli bir noktada olmuştur. Videoda Bethesda Game Studios Ses Direktörü Mark Lampert ve Starfield Bestecisi Inon Zur, oyunun müzikleri ve ses tasarımı hakkında konuşuyor. Starfield Bestecisi Inon Zur, bu projenin hayatındaki en iddialı proje olduğunu söylüyor ve bu da aslında bizleri heyecanlandırmak için yeterli.

    Bethesda'nın müzikler ile ilgili paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Starfield, 11 Kasım 2022'de Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass'ten erişilebilir olacak. Buradan oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

    Starfield Müzik

    Starfield; The Elder Scrolls V: Skyrim ve Fallout 4'ün ödüllü geliştiricileri Bethesda Game Studios'un 25 yıl sonra oluşturduğu ilk yeni evren. Yıldızların arasında geçen bu yeni nesil rol yapma oyununda istediğin karakteri oluştur ve eşi görülmemiş bir özgürlükle keşfe çıkarak insanlığın en büyük gizemine cevap aradığın destansı bir yolculuğa koyul.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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