Yerli girişim Grand Games 30 milyon dolar yatırım aldı

Grand Games ses getirdi
Henüz 2024 yılında kurulmasına ve tohum öncesi yatırım turunu Şubat ayında tamamlamasına rağmen, Grand Games girişimi ilk Serie A yatırım turunda 30 milyon dolarlık yatırımı aldı. Böylece Türkiye’nin en hızlı Serie A yatırımına imza atmayı başardı.
Bu turla birlikte, daha önce Türkiye’den iki unicorn çıkaran sektörün dev yatırımcıları Dream Games’in yatırımcısı Balderton ve Peak Games’in yatırımcısı Bek Ventures (eski adıyla Earlybird Digital East Fund) bir araya gelmiş oldu.
Grand Games girişimi, Magic Sort! ve Car Match oyunlarının oyuncu tutma ve gelir elde etme metriklerinde yüzde 1’lik dilime girdiğini ve ayda 1 milyon doları aşan gelire ulaştıklarını belirtiyor. Yeni yatırım ise büyük oyun türleri geliştirecek yeni stüdyolar için harcanacak.
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