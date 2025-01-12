Yerli girişim Grand Games 30 milyon dolar yatırım aldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda ülkemizde mobil oyun sektöründe dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin en hızlı unicorn olan girişimi Dream Games ve Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınan Peak Games’in ardından yeni bir yıldız daha yükseliyor.

Grand Games ses getirdi

Henüz 2024 yılında kurulmasına ve tohum öncesi yatırım turunu Şubat ayında tamamlamasına rağmen, Grand Games girişimi ilk Serie A yatırım turunda 30 milyon dolarlık yatırımı aldı. Böylece Türkiye’nin en hızlı Serie A yatırımına imza atmayı başardı.

Hitman World of Assassination rekor kırdı 1 gün önce eklendi

Bu turla birlikte, daha önce Türkiye’den iki unicorn çıkaran sektörün dev yatırımcıları Dream Games’in yatırımcısı Balderton ve Peak Games’in yatırımcısı Bek Ventures (eski adıyla Earlybird Digital East Fund) bir araya gelmiş oldu.

Grand Games girişimi, Magic Sort! ve Car Match oyunlarının oyuncu tutma ve gelir elde etme metriklerinde yüzde 1’lik dilime girdiğini ve ayda 1 milyon doları aşan gelire ulaştıklarını belirtiyor. Yeni yatırım ise büyük oyun türleri geliştirecek yeni stüdyolar için harcanacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.