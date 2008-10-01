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ARM, IBM ve diğerleri 32nm & 28nm SoC çözümleri üzerinde çalışıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM, IBM ve diğerleri 32nm & 28nm SoC çözümleri üzerinde çalışıyor
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Yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik mücadele her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Bir tarafta sayısız fabrika ve tesise sahip olan "ChipZilla" Intel çalışmalarına ara vermeden devam ederken, öte taraftan bir diğer endüstri devi IBM de aralarında AMD, Samsung vb. firmaların bulunduğu konsorsiyum ile yarıiletken dünyasında nanometrik küçülme yarışını önde götürmenin planlarını yapıyor.

Sektörel analiz yapan bazı uzmanlara göre, SoC (system-on-a-chip) yani yongada sistem çözümleri önümüzdeki yıllarda, bugün olduğu pozisyondan çok daha iddialı bir konuma gelecek. Pek çok firma da ilgili uzmanlar ile aynı görüşte olacak ki son dönemde çalışmalar ciddi boyutta hız kazanmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Tolapai kod adlı yongada sistem çözümlerini duyuran Intel çalışmalarına ara vermeden devam ederken Nvidia da Tegra kod adıyla hazırlık çalışmaları devam eden ARM tabanlı SoC çözümlerini gelecek yıl içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor. Fakat çalışmalar bu iki firma ile sınırlı değil elbette.

Özellikle mobil cihazlar için yonga çözümleri geliştiren ARM, nanometrik avantaja sahip SoC çözümleri hazırlayabilmek için IBM ile birlikte çalışmaya başladı. Bu iki isme ayrıca Samsung ve Chartered firmaları da dahil. Bu arada bilmeyenler için Chartered'ın TSMC gibi firmalar adına hacimli yonga üretimi yaptığını belirtelim.

IBM, Samsung ve Chartered'a katılan ARM'ın amacı 32nm ve 28nm üretim teknolojileriyle "Ortak Platform" ekseninde SoC çözümleri hazırlayabilmek. Gelen bilgilere göre yeni üretim teknolojilerine geçiş esnasında firmaların high-k metal-kapı teknolojisini kullanacağı bildiriliyor. Ayrıca dört isimden oluşan SoC birliğinin yeni isimlere açık olduğu da ifade ediliyor.


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IUnknown 11 yıl
Bu haberde öne çıkan şey düşük üretim teknolojisi değil SOC ön plana çıkacağı yada çıkacağının öngörülmesi. SOC özel işlem için gereken tüm ünitlerin içine gömülmesidir. Mesela uydu alıcılarındaki işlmeciler içerlinde cpu mpg decoder usb controller ehternet controller vs tek bir içlemcini içindir. Ufalmanın en büyük avantaki transistor sayısının çoğalması ancak küçülmesine rağmen daha az enerji tüketen transistorden daha fazla sayıda kullanılığından enerji ve hız sorunu aynı kalmakta.. Bu yüzde daha optimize, çözüme özel işlemecilerin ortaya çıkması gerektiriyor. Mesela CPU içine video decoder, güvenlik şifreleme tarzı uniteleri gömmesi. Dahada ileri gidersek işlmecilerin içine FPGA gibi programlanabilir unitler koyup. Uygulamarın fonkisyonlarını direkt hardware olarak işlemecinin içine oluşturması. Şu an ki işlemlciler ISA denilen bir mimari ile tasarlanıyor. Bu mimari işlemecinin komutlarını içerisindeki küçük ünitelerini işleyebileceği küçük komutlara çevirip bu üniteler dağıtması esasına dayanır. Gelecekte özel komutlar eklenip bunların işlemecini içinde hızlı işleyebilmesi için işlemci uzerinde yeni ünitelerin oluşturması mümkün. Bu zaten şu an FPGA ile mümkün. Özel bir dil ile FPGA chip leri istenilen herhang bir chip olarak progralanabiliyor CPU GPU her hangi bir chip oluşturulabiliyor. Zaten Intel şu an her yeni işlemcisinde komut setine yeni komutlar ekliyor. i7 lerde mesela direk AES şifreleme komut var. SEE 4.1 de komut seti genişlemesi özelliği var ve yeni komutlar var.
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saidakkas 11 yıl
Öne çıkan önemli nokta bence üretim teknolojisi ve tasarım yaklaşımı (approach). Dediğim gibi bu alanda şu an bir çeşitlilikten doğan karmaşa var.

Haberde düzeltilmesi gereken bir nokta var, IBM'in içinde olduğu bu ortak oluşum, bu "Common Platform" üretim teknolojisi üzerine, ÜT + SOC üzerine değil.

commonplatform.com/...

What is Common Platform technology?

The Common PlatformTM technology is the underlying technology that forms the basis of the collaboration between IBM, Chartered and Samsung to enable cross manufacturing. This technology is comprised of bulk CMOS processes and design kits – allowing GDSII compatibility between synchronized 300 mm manufacturing facilities. This technology allows foundry customers to leverage capacity and an expansive common design support network with multi-sourcing capabilities without redesign, from industry-leading manufacturing suppliers.


commonplatform.com/...


Yani;

ARM, bu konsorsiyuma katılıyor, sebep üretim teknolojisinden istifade ile daha iyi SoC üretimi.

Yoksa bu firmalar SoC üretmek için konsorsiyum kurmuyor.
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karmaşık 11 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

Bu iki isme ayrıca Samsung ve Chartered firmaları da dahil. Bu arada bilmeyenler için Chartered'ın TSMC gibi firmalar adına hacimli yonga üretimi yaptığını belirtelim


Tsmc adına yonga üretimi mi fx57 tsmc diğer firmaların tasarımlarını üreten firma değil miydi kendi adına yonga üretiriyor bana bir yanlış var gibi geldi
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max975 11 yıl
28 den sonrası varmı? daha ne kadar küçültebilecekler
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saidakkas 11 yıl
Üretim teknolojileri konusunda çılgınlık var şu aralar. Önümüzdeki 5 yıl içinde durum ne olur acaba, yani kimin çaldığı maya tutacak... Eskiden yeni bişey bulsalar da okusak heyecan olsa derdik, şimdi yeter üretmeyin diyesi geliyor insanın
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k2fg9 11 yıl
Optik işlemcileri üretselerde artık kurtulsak şu yok ısıdır yok bilmemnedir işlerinden.
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