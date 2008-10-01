ARM, IBM ve diğerleri 32nm & 28nm SoC çözümleri üzerinde çalışıyor

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Yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik mücadele her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Bir tarafta sayısız fabrika ve tesise sahip olan "ChipZilla" Intel çalışmalarına ara vermeden devam ederken, öte taraftan bir diğer endüstri devi IBM de aralarında AMD, Samsung vb. firmaların bulunduğu konsorsiyum ile yarıiletken dünyasında nanometrik küçülme yarışını önde götürmenin planlarını yapıyor.

Sektörel analiz yapan bazı uzmanlara göre, SoC (system-on-a-chip) yani yongada sistem çözümleri önümüzdeki yıllarda, bugün olduğu pozisyondan çok daha iddialı bir konuma gelecek. Pek çok firma da ilgili uzmanlar ile aynı görüşte olacak ki son dönemde çalışmalar ciddi boyutta hız kazanmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Tolapai kod adlı yongada sistem çözümlerini duyuran Intel çalışmalarına ara vermeden devam ederken Nvidia da Tegra kod adıyla hazırlık çalışmaları devam eden ARM tabanlı SoC çözümlerini gelecek yıl içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor. Fakat çalışmalar bu iki firma ile sınırlı değil elbette.

Özellikle mobil cihazlar için yonga çözümleri geliştiren ARM, nanometrik avantaja sahip SoC çözümleri hazırlayabilmek için IBM ile birlikte çalışmaya başladı. Bu iki isme ayrıca Samsung ve Chartered firmaları da dahil. Bu arada bilmeyenler için Chartered'ın TSMC gibi firmalar adına hacimli yonga üretimi yaptığını belirtelim.

IBM, Samsung ve Chartered'a katılan ARM'ın amacı 32nm ve 28nm üretim teknolojileriyle "Ortak Platform" ekseninde SoC çözümleri hazırlayabilmek. Gelen bilgilere göre yeni üretim teknolojilerine geçiş esnasında firmaların high-k metal-kapı teknolojisini kullanacağı bildiriliyor. Ayrıca dört isimden oluşan SoC birliğinin yeni isimlere açık olduğu da ifade ediliyor.