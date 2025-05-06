Apple, iOS'e Taşı uygulamasını güncelledi: iPhone'a geçiş artık daha hızlı

Apple, son güncellemeyle Android’den iPhone’a veri aktarmayı daha hızlı hale getirdi. Kullanıcılar artık USB-C’den USB-C’ye veya USB-C’den Lightning’e kablo kullanarak Android cihazdaki verileri yeni iPhone’a daha hızlı aktarabiliyor.
Apple ekosistemine yeni geçen kullanıcılar için, uygulama artık geçiş süreci sırasında faydalı iOS ipuçları gösteriyor. Denetim Merkezi’ni anlamak veya widget'ların nasıl kullanacağını öğrenmek olsun, bu mini rehberler kullanıcıların iOS'e hızlı başlangıç yapmasına yardımcı olabilir.
Android cihazdaki ses kayıtları artık doğrudan yeni iPhone’a aktarılabiliyor. Formata bağlı olarak, Sesli Notlar uygulamasına veya Dosyalar uygulamasına kaydediliyor. Uygulama ayrıca arama geçmişini, arama kayıtlarını ve hatta çift SIM etiketlerini destekleyerek daha eksiksiz ve kişiselleştirilmiş geçiş sağlıyor.
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