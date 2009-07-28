Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM, IBM ve Samsung gibi firmalar 28nm/32nm SoC üretimi için iş birliğine gidiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
3,9b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ARM, IBM ve Samsung gibi firmalar 28nm/32nm SoC üretimi için iş birliğine gidiyor
Tam Boyutta Gör

Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş çalışmaları artan rekabet doğrultusunda endüstri devi firmaları bir araya getiriyor. Bir yanda Intel çalışmalarını sürdürürken öte tarafta kendi kulvarlarda hemen hepsi liderliğe oynayan yarıiletken firmaları IBM önderliğinde bir araya gelmeye devam ediyor. Gelen yeni bir bilgiye göre başta IBM olmak üzere aralarında mobil işlemci teknolojilerinde sektör devi olan ARM'ın da yer aldığı , Samsung, TSMC'nin rakibi olan yarıiletken döküm firması Chartered Semiconductor ve Synopsys gibi firmalar yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attılar.

Materyal bilimindeki yeniliklere, mobil çoklu ortam uygulamalarına ve yeni nesil yongada sistem (SoC) tasarımlarına hız kazandırmak için bir araya gelen firmalar, yeni nesil üretim teknolojileriyle gelişmiş mobil cihazlar için iş birliğine gidiyorlar. Tasarım-Otomaasyon Konferansı'nda (DAC) yapılan açıklamayla duyuraln iş birliği anlaşması kapsamında ARM'ın düşük güç tüketimli işlemci mimarisi, bellek ve ara birim IP'leri, Synopsys' Lynx sistem tasarımları, yongada sistem (SoC) uygulamaları için bir araya getirilecek ve IBM, Chartered ve Samsung'un üretim teknolojilerine yönelik yetenekleriyle harmanlanarak 32/28nm high-k metal kapı teknolojisine dayalı üretim gerçekleştirilecek. Yeni iş birliği çerçevesinde hazırlanacak ilk ürünlerin birkaç ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
X86'yı öldürmeye bir adım daha mı yaklaştık ? Pek birşey anlamadım da...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl SONY'nin yeni nesil MP3 çaları NWZ-X1050 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim