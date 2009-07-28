ARM, IBM ve Samsung gibi firmalar 28nm/32nm SoC üretimi için iş birliğine gidiyor

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Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş çalışmaları artan rekabet doğrultusunda endüstri devi firmaları bir araya getiriyor. Bir yanda Intel çalışmalarını sürdürürken öte tarafta kendi kulvarlarda hemen hepsi liderliğe oynayan yarıiletken firmaları IBM önderliğinde bir araya gelmeye devam ediyor. Gelen yeni bir bilgiye göre başta IBM olmak üzere aralarında mobil işlemci teknolojilerinde sektör devi olan ARM'ın da yer aldığı , Samsung, TSMC'nin rakibi olan yarıiletken döküm firması Chartered Semiconductor ve Synopsys gibi firmalar yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attılar.

Materyal bilimindeki yeniliklere, mobil çoklu ortam uygulamalarına ve yeni nesil yongada sistem (SoC) tasarımlarına hız kazandırmak için bir araya gelen firmalar, yeni nesil üretim teknolojileriyle gelişmiş mobil cihazlar için iş birliğine gidiyorlar. Tasarım-Otomaasyon Konferansı'nda (DAC) yapılan açıklamayla duyuraln iş birliği anlaşması kapsamında ARM'ın düşük güç tüketimli işlemci mimarisi, bellek ve ara birim IP'leri, Synopsys' Lynx sistem tasarımları, yongada sistem (SoC) uygulamaları için bir araya getirilecek ve IBM, Chartered ve Samsung'un üretim teknolojilerine yönelik yetenekleriyle harmanlanarak 32/28nm high-k metal kapı teknolojisine dayalı üretim gerçekleştirilecek. Yeni iş birliği çerçevesinde hazırlanacak ilk ürünlerin birkaç ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.