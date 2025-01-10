Japon Rapidus, 2nm çip örneklerini müşterilerine göndermeye başlıyor

Rapidus'un bu atılımı, ABD'li IBM ile yaptığı iş birliği sayesinde mümkün hale geliyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Rapidus, Hollandalı ASML'den Japonya’nın ilk EUV (Aşırı Ultraviyole Litografi) makinelerini teslim almıştı. Bu ileri teknoloji makineler, en yeni çiplerin üretiminde kritik bir rol oynuyor.
Rapidus, örneklemeye başlıyor
Rapidus, 2 nanometre örnek üretimine Nisan ayında başlayarak Broadcom’a Haziran’da ilk teslimatını yapmayı hedefliyor. Broadcom, geçtiğimiz Aralık ayında AI çip planlarını açıklayarak yatırımcıları şaşırtmış ve hisselerinde yüzde 38’lik bir artış yaşamıştı. Broadcom CEO’su Hock Tan, 2027 yılına kadar bir milyon AI çipi üretmeyi ve bu alandan 60 ila 90 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi planladıklarını belirtmişti. Hatta firma yapay zeka için dünyanın ilk 3.5D F2F teknolojisini tanıtmıştı.
Diğer yandan TSMC, 2 nanometre çiplerin seri üretimine bu yılın sonunda başlamayı ve 2026’da ilk ürünleri piyasaya sunmayı planlıyor. 2 nanometre çipler, bir önceki nesil olan 3 nanometrelik çiplere kıyasla daha küçük bileşen boyutlarına ve mevcut FinFET’ten farklı gelişmiş bir transistör tasarımına sahip olacak. TSMC'nin bu çiplerde kullandığı "nanosheet" transistör tasarımı, güç verimliliğini artırarak performansı iyileştirmeyi hedefliyor.
Samsung ise benzer şekilde 2 nanometre çipleri için "gate-all-around-FinFET" (GAAFET) transistör tasarımını tercih ediyor. Samsung, bu teknolojiyi IBM ile birlikte geliştirirken, seri üretim için gerekli makinelerini 2024'ün son çeyreğinde kurmayı tamamladı. Benzer şekilde Güney Koreli devin de bu yıl sonunda seri üretime geçmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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