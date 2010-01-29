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Arsenal-Manchester United karşılaşması canlı yayınlanan ilk 3D futbol maçı olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
29,1b
1
47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arsenal-Manchester United karşılaşması canlı yayınlanan ilk 3D futbol maçı olacak
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Arsenal ve Manchester United takımları arasında Pazar günü gerçekleştirilecek futbol maçı, sporun tutkunları kadar teknoloji dünyasını yakından takip edenler için de büyük önem arz ediyor. Zira karşılaşma dünyanın canlı olarak yayınlanan ilk 3D futbol maçı olacak. Arsenal'in Emirates stadyumunda gerçekleştirilecek karşılaşmanın hem normal yayın hem de 3D olarak yayımlanacağı ayrıca her iki yayın türü için iki ayrı ekibin görev alacağı bildirildi.

Nisan ayında 3D kanalını hizmete sunmayı planlayan Sky televizyonu için deneme niteliğinde olacak futbol maçı için ciddi bir hazırlık sürecinden geçildiği, hatta yayın ekibinin Avatar'ın yönetmeni James Cameron ile tanıştığı ve fikirlerini aldığı da belirtiliyor. Eş zamanlı verilecek iki farklı yayın formatı için iki ayrı yorum, iki ayrı kamera ve iki ayrı yayın ekibi görev alacak. Sky'ın operasyonlardan sorumlu yöneticisi Darren Long konuyla ilgili açıklamasında, 3D TV'den övgüyle söz ederken, pazar günü için bir rüyanın gerçeğe dönüşeceğini söyledi.


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hapocod 9 yıl
James Cameron çözer bu işi
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__LP__ 9 yıl
Adam yiyo ama çalışıyo abi
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talh4wk 9 yıl
Türkiye'de kahvelerde 3B gözlükle maç seyreden bir kitleyi düşünce, yarılıyorum gülmekten

hahha düşünsene bıyıklı yaşlı adam 3d gözlük takmış üstünede normal gözlük :D:D
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fatal3ty 9 yıl

Outrage

Türkiye'de kahvelerde 3B gözlükle maç seyreden bir kitleyi düşünce, yarılıyorum gülmekten




hahha düşünsene bıyıklı yaşlı adam 3d gözlük takmış üstünede normal gözlük :D:D

tam tersi demek istedin herhalde komedi olur valla
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rx7enes 9 yıl
3d oyunlar için 120hz monitör gerekebilir ama filmler için böyle birşey yok gibi.
şu anda türksat uydusunda tarama yaptım kanal güncellemek için,orada 3D test isminde bir kanal buldum :)dikkatimi çekti merak edenler bakabilir frekans 12685,H,30000,5/6
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oyunageldim 9 yıl
oyunucularda bizi üç boyutlu görecek mi? :P
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p1azma 9 yıl
en az 120 HZ tv ye ihtiyaç var
bende samsung B750 200 HZ var :o)
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aydogdu1453 9 yıl
Valla hocam çok harika bir olay bu 3d işi ama bizim anca torunlarımız görür herhalde.
Belki diği yayın yapar ama nerde o 3d olayını bize gösterecek tv nerde alacak para. :) Ps3ü bile zor almıştım.
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kerem_usta 9 yıl
yav maçı bırakında 3d avratlar nasıl olur cıbıl cıbıl
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DH Misafiri 9 yıl
Peki Zeki Müren de Bizi Görücek Mi?
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Oberyn 9 yıl
DH Misafiri

Peki Zeki Müren de Bizi Görücek Mi?


her konuda biri bunu dicek illa
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sonyman 9 yıl
ksbul gören iki türlü 3d sistemi mevcut b,r, anaglyph denen sistem mavi kırmızı gözlükle izleniyo diğeri polarize denen sistem polarize sistemde şu an realD başta olmak üzere büyük sinemalar kullanılan 3d sistemi.kırmızı mavi gözlüklü olanı zaten tüm tvlerde izleyebiliyoruz ama görüntüde renk adına bişey bulmak zor poarize daha gelişmiş ve gerçek renklerle izlenebilen bir 3d keyfi sunuyor.malesef bunu izleyebilmek için sadece gözlük yetmiyor görüntü kaynağının polarize görüntüyü desteklemesi gerekiyor.
uzun lafın kısası bu yayın eğer realD kalitesinde değilse bence çokta bir anlamı yok.zira şuan bırakın türkiyeyi dünyadaki 3dtv lerin sayısı bile azken bu maçtan 3d yararlanabilecek insanlar küçük bir kitle denebilir.bi yerden başlamak lazım tabi :)
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daywalker148 9 yıl
Bu şartlarda sabrinin ortalarının evde yaratacağı ambiansı düşünemiyorum.
Vuuu
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Noctivagant 9 yıl

sonyman

ksbul gören iki türlü 3d sistemi mevcut b,r, anaglyph denen sistem mavi kırmızı gözlükle izleniyo diğeri polarize denen sistem polarize sistemde şu an realD başta olmak üzere büyük sinemalar kullanılan 3d sistemi.kırmızı mavi gözlüklü olanı zaten tüm tvlerde izleyebiliyoruz ama görüntüde renk adına bişey bulmak zor poarize daha gelişmiş ve gerçek renklerle izlenebilen bir 3d keyfi sunuyor.malesef bunu izleyebilmek için sadece gözlük yetmiyor görüntü kaynağının polarize görüntüyü desteklemesi gerekiyor.

uzun lafın kısası bu yayın eğer realD kalitesinde değilse bence çokta bir anlamı yok.zira şuan bırakın türkiyeyi dünyadaki 3dtv lerin sayısı bile azken bu maçtan 3d yararlanabilecek insanlar küçük bir kitle denebilir.bi yerden başlamak lazım tabi :)


Polorize olan kimi gözlükte yayın kaynağı yani Televizyonun 3D özellikli olması veya desteklemesi gerekmiyor arkadaşım. Mesela Xpand diye bir 3D sistemi var onu gerekli ekipman olduğunda Normal TV ekranında da kullanabiliyorsun.

Bu İngiltere de ki olayda maçları yayınlayan kanal uydu üstünden özel bir frekansla maçları yayınlayacak ve o yayını algılayıp TV ekranında izlenmesini sağlayacak özel dekoderler konacakmış maçların 3boyut olarak izleneceği 9 yere.

Benim tahminim özel polorize gözlüklerle o maçlar izlenecek. Xpand adlı sistemde olabilir.

Xpand 3D gözlükler evlerde bile kullanılabiliyor.

realD sistemde kaynak yani TV 3boyut destekli olmak zorunda ama xpand sistemde öyle bir zorunluluk yok
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ilhanmer 9 yıl
Sonunda maçlar için 3D yayın...Maçlar sayesinde 3D nin tüm multimedia araçları yaygınlaşacak 3D TV gibi...
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umut5513 9 yıl
İngilterede her yerde izlenebilecek mi bu şekilde?
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Mertcan. 9 yıl
Premier lig maçları çok iyiydi normalde zaten , kim bilir böyle nasıl olur :D
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electrogod 9 yıl

İLK YARI 2 MAÇ SONU 0 OLUR
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