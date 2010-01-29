Arsenal-Manchester United karşılaşması canlı yayınlanan ilk 3D futbol maçı olacak

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Arsenal ve Manchester United takımları arasında Pazar günü gerçekleştirilecek futbol maçı, sporun tutkunları kadar teknoloji dünyasını yakından takip edenler için de büyük önem arz ediyor. Zira karşılaşma dünyanın canlı olarak yayınlanan ilk 3D futbol maçı olacak. Arsenal'in Emirates stadyumunda gerçekleştirilecek karşılaşmanın hem normal yayın hem de 3D olarak yayımlanacağı ayrıca her iki yayın türü için iki ayrı ekibin görev alacağı bildirildi.

Nisan ayında 3D kanalını hizmete sunmayı planlayan Sky televizyonu için deneme niteliğinde olacak futbol maçı için ciddi bir hazırlık sürecinden geçildiği, hatta yayın ekibinin Avatar'ın yönetmeni James Cameron ile tanıştığı ve fikirlerini aldığı da belirtiliyor. Eş zamanlı verilecek iki farklı yayın formatı için iki ayrı yorum, iki ayrı kamera ve iki ayrı yayın ekibi görev alacak. Sky'ın operasyonlardan sorumlu yöneticisi Darren Long konuyla ilgili açıklamasında, 3D TV'den övgüyle söz ederken, pazar günü için bir rüyanın gerçeğe dönüşeceğini söyledi.