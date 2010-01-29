Arsenal-Manchester United karşılaşması canlı yayınlanan ilk 3D futbol maçı olacak

Arsenal ve Manchester United takımları arasında Pazar günü gerçekleştirilecek futbol maçı, sporun tutkunları kadar teknoloji dünyasını yakından takip edenler için de büyük önem arz ediyor. Zira karşılaşma dünyanın canlı olarak yayınlanan ilk 3D futbol maçı olacak. Arsenal'in Emirates stadyumunda gerçekleştirilecek karşılaşmanın hem normal yayın hem de 3D olarak yayımlanacağı ayrıca her iki yayın türü için iki ayrı ekibin görev alacağı bildirildi.
Nisan ayında 3D kanalını hizmete sunmayı planlayan Sky televizyonu için deneme niteliğinde olacak futbol maçı için ciddi bir hazırlık sürecinden geçildiği, hatta yayın ekibinin Avatar'ın yönetmeni James Cameron ile tanıştığı ve fikirlerini aldığı da belirtiliyor. Eş zamanlı verilecek iki farklı yayın formatı için iki ayrı yorum, iki ayrı kamera ve iki ayrı yayın ekibi görev alacak. Sky'ın operasyonlardan sorumlu yöneticisi Darren Long konuyla ilgili açıklamasında, 3D TV'den övgüyle söz ederken, pazar günü için bir rüyanın gerçeğe dönüşeceğini söyledi.
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hahha düşünsene bıyıklı yaşlı adam 3d gözlük takmış üstünede normal gözlük :D:D
tam tersi demek istedin herhalde komedi olur valla
şu anda türksat uydusunda tarama yaptım kanal güncellemek için,orada 3D test isminde bir kanal buldum :)dikkatimi çekti merak edenler bakabilir frekans 12685,H,30000,5/6
bende samsung B750 200 HZ var :o)
Belki diği yayın yapar ama nerde o 3d olayını bize gösterecek tv nerde alacak para. :) Ps3ü bile zor almıştım.
her konuda biri bunu dicek illa
uzun lafın kısası bu yayın eğer realD kalitesinde değilse bence çokta bir anlamı yok.zira şuan bırakın türkiyeyi dünyadaki 3dtv lerin sayısı bile azken bu maçtan 3d yararlanabilecek insanlar küçük bir kitle denebilir.bi yerden başlamak lazım tabi :)
Vuuu
Polorize olan kimi gözlükte yayın kaynağı yani Televizyonun 3D özellikli olması veya desteklemesi gerekmiyor arkadaşım. Mesela Xpand diye bir 3D sistemi var onu gerekli ekipman olduğunda Normal TV ekranında da kullanabiliyorsun.
Bu İngiltere de ki olayda maçları yayınlayan kanal uydu üstünden özel bir frekansla maçları yayınlayacak ve o yayını algılayıp TV ekranında izlenmesini sağlayacak özel dekoderler konacakmış maçların 3boyut olarak izleneceği 9 yere.
Benim tahminim özel polorize gözlüklerle o maçlar izlenecek. Xpand adlı sistemde olabilir.
Xpand 3D gözlükler evlerde bile kullanılabiliyor.
realD sistemde kaynak yani TV 3boyut destekli olmak zorunda ama xpand sistemde öyle bir zorunluluk yok
İLK YARI 2 MAÇ SONU 0 OLUR