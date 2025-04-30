Sihirbazlar Çetesi 3 filminden ilk fragman yayınlandı

Now You See Me: Now You Don’t
Now You See Me: Now You Don’t adını alan yeni filmde yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer (Zombieland) oturuyor. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman rollerini korurken Ariana Greenblatt, Rosamund Pike ve Justice Smith onlara katılan isimler olacak.
14 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek olan filmde üstün illüzyon marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicilerini soymak için kullanan Mahşerin Dört Atlısı, yeni nesil illüzyonistlerle birlikte daha zorlu bir maceraya atılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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