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    Sihirbazlar Çetesi 3 filminden ilk fragman yayınlandı

    Now You See Me: Now You Don’t adıyla vizyona girecek olan Sihirbazlar Çetesi 3 filminden ilk fragman yayınlandı. Bu kez illüzyonun dozu iyice artıyor.           

    Now You See Me: Now You Don’t Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde Sihirbazlar Çetesi adıyla gösterime giren ve 2013 ile 2016 yıllarında çıkan ilk iki filmiyle kendisine has bir kitle yaratan Now You See Me, üçüncü filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

    Now You See Me: Now You Don’t

    Now You See Me: Now You Don’t adını alan yeni filmde yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer (Zombieland) oturuyor. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman rollerini korurken Ariana Greenblatt, Rosamund Pike ve Justice Smith onlara katılan isimler olacak. 

    14 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek olan filmde üstün illüzyon marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicilerini soymak için kullanan Mahşerin Dört Atlısı, yeni nesil illüzyonistlerle birlikte daha zorlu bir maceraya atılıyor. 

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