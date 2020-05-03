Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASRock’ın B ve H serisi anakartlarında kilitli işlemcileri hızaşırtılabilecek

    Intel’in 10. nesil işlemcilerinin tanıtılmasıyla çeşitli detaylar açığa çıkmaya devam ediyor.
    1 hf.
    1,5b
    1
    3
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ASRock’ın B ve H serisi anakartlarında kilitli işlemcileri hızaşırtılabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Mavi ekip Comet Lake işlemci ailesinde de daha önce olduğu gibi hız aşırtmayı sadece K son ekli işlemcilerine ve Z490 yongasetli anakartlara has tuttu. Üreticiler bunu aşmanın yollarını arıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Her bütçeye uygun B450 anakartlar

    Bugüne kadar hızaşırtmaya elverişsiz anakartlar ve işlemcilerde hızaşırtmaya izin vermeye yönelik girişimleriyle ve bunun neticesinde Intel’in olaya müdahil olmasıyla bilinen ASRock bir kere daha iş başında. Paylaşılan görsele göre firma yeni bir yöntem geliştirmiş.

    Base Frequency Boost

    ASUS’un multi enhancement’ıyla benzerlik gösteren Base Frequency Boost, 65 watt TDP’li işlemciyi PL1 seviyesinde çalışacak şekilde ayarlıyor. Daha fazla TDP bütçesine kavuşan işlemcilerden Core i9-10900’deki 2.6 GHz’den 3.7 GHz’e artış etkileyici.

    Ayrıca Bkz. "TeamGroup RGB aydınlatmalı Flash belleğini duyurdu"

    Özellik kullanıcının tercihine bırakılırken yaşanacak ısı üretim artışının bir şekilde etkin bir şekilde dağıtılması da şart. Öte yandan AMD tarafında bu tür atraksiyonlara girmeye girmeden tüm işlemcilerin uygun fiyatlı bir anakartla hız aşırtılabilmesinin kıymeti bir kere daha anlaşılmış oluyor.



    https://thinkcomputers.org/asrock-enables-overclocking-for-non-k-comet-lake-s-cpus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 1 hf.
    Amd oyuna girince intel ihs ve die arasını lehimledi bir nesilde olsa anakartlar gelecek nesilleri destekler oldu.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    babgozd 1 hf.
    Geçiniz. Böyle şeylerle uğraşmaktansa alacaksın AMD yi yapacaksın overclockunu.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    6s 1 hf.
    Bir dönem AMD anakart ve işlemcilerde yaşanan kurcalayarak ödül kazanma oyunları İntel'de baş göstermiş; bunlar hep satışa teşvik oyunları, durumlar eski seviyede değil belli ki.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Half-Life:Alyx sayesinde Steam platformuna 1 milyona yakın VR gözlük kaydı yapıldı 1 hf. Bandcamp her ayın ilk Cuma günü ücreti kesintilerini sıfırlıyor 1 hf. Bilim insanları, robotlar için yapay deri geliştiriyor 1 hf. Michael Jordan belgeseli The Last Dance izlenme rekoru kırdı 1 hf. Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni özellik: Ücretsiz maske kodu alınabiliyor 1 hf. MIUI 12'nin beta sürümü 28 cihaz için global çapta indirmeye sunuldu 1 hf. HAVELSAN ve TUSAŞ işbirliğinde MMU için yazılım geliştirme çalışmaları başlıyor 1 hf. ÖYGM lise öğrencileri için uluslararası akredite yazılım eğitimlerini yayınladı 1 hf. İnflamasyonu baskılayan kanser ilacı keşfedildi 1 hf. Realme X3 SuperZoom'un batarya özellikleri sızdırıldı 1 hf. Koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor 1 hf. Gaz geçişisine izin veren elektronik bandaj geliştirildi 1 hf. Toyota dünya çapında 15 milyon hibrit araç sattı 1 hf. TCL 10L Türkiye'de satışa çıktı 1 hf. En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu 1 hf. Maaşı Hi-Fi kulaklığa bastım, sonuç... "Sennheiser HD6xx deneyimi" 1 hf. OnePlus, OxygenOS'a gelecek beş yeni özelliği açıkladı 1 hf. Meizu 17 serisinin GaN tabanlı şarj aleti ile geleceği kesinleşti 1 hf. Telegram, Google Play Store'da 500 milyon indirmeyi geçti 1 hf. Google Pixel 4a, Geekbench testine girdi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ASRock’ın B ve H serisi anakartlarında kilitli işlemcileri hızaşırtılabilecek Sonraki Xiaomi, Mi Browser üzerinden veri topladığı iddialarını yalanladı 1 hf. Microsoft'un Trello klonu 'Outlook Spaces' herkese açık olabilir 1 hf. Google topluluk hareketliliği verilerini güncelledi: İşte Türkiye'nin yeni hareketlilik karnesi 1 hf. NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'nın 90'lı yıllardaki görüntülerini yeniden işledi 1 hf. iPad Pro katili Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte fiyatı 1 hf. Surface Go 2 özellikleri Energy Star sertifikasında ortaya çıktı 1 hf. Raja Koduri Xe HPC GPU’sunu paylaştı 1 hf. Slack CEO'su: Microsoft Teams, Slack için rakip değil! 1 hf. Google Meet ücretsiz oldu 1 hf. RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir 1 hf. Huawei kendi işlemcisini ve işletim sistemini barındıran bir PC hazırlıyor 1 hf. Intel’in 7 nm ile gelecek işlemcilerinin kod adı gün yüzüne çıktı: Lake’e devam 1 hf. TÜBİTAK destekli GriCeviz en beğenilen uygulamalar arasında 1 hf. TeamGroup RGB aydınlatmalı Flash belleğini duyurdu 1 hf. Kickstarter platformunu salgın vurdu, yarı yarıya küçülüyor 1 hf. Microsoft Flight Simulator, gerçeğini aratmayan hacimsel bulut efektleri sunacak 1 hf. HBO'nun yeni fantastik/korku dizisi Lovecraft Country'den ilk fragman 1 hf. Sony Wh-1000XM4’ün fiyatı sızdırıldı 1 hf. Citroen'den Çin pazarına özel sedan-crossover karışımı bir model: C3L 1 hf. D vitamini düzeyi ile koronavirüse bağlı mortalite arasında ilişki olduğu belirlendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi