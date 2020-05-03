ASRock’ın B ve H serisi anakartlarında kilitli işlemcileri hızaşırtılabilecek

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Mavi ekip Comet Lake işlemci ailesinde de daha önce olduğu gibi hız aşırtmayı sadece K son ekli işlemcilerine ve Z490 yongasetli anakartlara has tuttu. Üreticiler bunu aşmanın yollarını arıyor.

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Bugüne kadar hızaşırtmaya elverişsiz anakartlar ve işlemcilerde hızaşırtmaya izin vermeye yönelik girişimleriyle ve bunun neticesinde Intel’in olaya müdahil olmasıyla bilinen ASRock bir kere daha iş başında. Paylaşılan görsele göre firma yeni bir yöntem geliştirmiş.

Base Frequency Boost

ASUS’un multi enhancement’ıyla benzerlik gösteren Base Frequency Boost, 65 watt TDP’li işlemciyi PL1 seviyesinde çalışacak şekilde ayarlıyor. Daha fazla TDP bütçesine kavuşan işlemcilerden Core i9-10900’deki 2.6 GHz’den 3.7 GHz’e artış etkileyici.

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Özellik kullanıcının tercihine bırakılırken yaşanacak ısı üretim artışının bir şekilde etkin bir şekilde dağıtılması da şart. Öte yandan AMD tarafında bu tür atraksiyonlara girmeye girmeden tüm işlemcilerin uygun fiyatlı bir anakartla hız aşırtılabilmesinin kıymeti bir kere daha anlaşılmış oluyor.

https://thinkcomputers.org/asrock-enables-overclocking-for-non-k-comet-lake-s-cpus/

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