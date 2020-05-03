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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TeamGroup RGB aydınlatmalı Flash belleğini duyurdu

    RGB LED’ler farklı bileşenlerde kullanılmaya devam ediyor. TeamGroup yeni taşınabi,lir depolama çözümlerini duyurdu.
    1 hf.
    1,2b
    1
    11
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TeamGroup RGB aydınlatmalı Flash belleğini duyurdu
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    Depolama ve RAM çözümleri üreticilerinden TeamGroup yeni taşınabilir depolama birimlerini duyurdu. Yeni Flash bellek aydınlatmasıyla dikkat çekeceğe benziyor.

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    RGB'li Flash bellek

    T-Force SPARK RGB kızaklı yapısıyla kapak kaybolması derdini ortadan kaldırmaya yönelik tasarlanmış. Bu tasarım ayrıca kullanım pratikliği de sağlayan bir özellik. Üzerindeki RGB LED’lerin doluluk oranına göre şekillenmesi Flash belleğin hem görsel açıdan iyileşmesini sağlamış hem de kullanım bakımından işlevsellik katmış. Okuma hızı 180 MB/s’ye ulaşan çözümün yazma performansı ise 90 MB/s’ye ulaşabiliyor.

    TeamGroup RGB aydınlatmalı Flash belleğini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    60.9(L) x20.4 (W) x8.6 (H) mm ölçülerindeki T-Force SPARK RGB’de USB 3.2 Gen 1 arayüzüne yer verildiğini de ekleyelim. Ağırlık tarafında ise 25 gr rapor edilmiş. TeamGroup ayrıca Flash belleğine ömür boyu garanti sunmayı da ihmal etmemiş.

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    Elite SDXC kartlarında ise UHS-1 sınıfı performans sunan TeamGroup böylelikle yüksek hızlı bir SD kart arayan profesyonel fotoğrafçıları hedef almış. Video hız klasmanında ise V30 düzeyine sahip depolama çözümü 90 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 45 MB/s’ye kadar sıralı yazma performansına erişebiliyor. 64 GB’tan 256 GB’a kadar ölçeklenen aile su geçirmezlik, şoka karlı dayanım, anti-X ray ve anti-statik korumalarıyla da güven veriyor.



    https://www.techpowerup.com/266324/team-group-launches-t-force-spark-rgb-usb-flash-drive-and-elite-sdxc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheJudgé 1 hf.
    Geleceğin teknolojisi , RGB li flash bellekler teknolojide çığır açacak
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    djpontul (beytullah bayrak) 1 hf. en beğenilen
    O zaman mecbur eski flash bellekleri çöpe atmamız lazım. RGB yoksa kullanılmazlar artık.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    cilqinturks 1 hf.
    Yakında RGB kıyafetler çıkarsa şaşırmam.
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    mustafa 09 (mustafa ) 1 hf.
    Pc alemi kızılay dolmuş hattına döndü.Yakında Alevli tabak efektli fanlar,kasalar,ekran kartlarıda piyasada yerlerini alırsa şaşırmayın.
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 hf.
    Bi' de bunu alıp, oto teyplerine falan takanlar olursa tamamdır.
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    Mark Selby 1 hf.
    Mokunu çıkarmak bu olsa gerek
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Beğendim beğenmesine de çok pahalı be! Tabi bize pahalı.
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    BARHUNTERS_TR (tanju akyıldız) 1 hf.
    RGB külotların çıkışını sabırsızlıkla bekliyorum.
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    CeradeTairin 1 hf.
    Sayelerinde rgb den tiksindik.Tamam makul miktarda kullanınca güzel gözüküyor fakat bazılarının kasaya bakıyorum aman Allahım.Kasa rgb, ram rgb, cpu soğutucu rgb, ssd rgb,klavye rgb,mouse rgb, monitör rgb bir de yetmiyor led şerit çekiyorlar
    Yanıtla +2
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    djpontul (beytullah bayrak) 1 hf. en beğenilen
    O zaman mecbur eski flash bellekleri çöpe atmamız lazım. RGB yoksa kullanılmazlar artık.
    Yanıtla +5
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    TheJudgé 1 hf.
    Geleceğin teknolojisi , RGB li flash bellekler teknolojide çığır açacak
    Yanıtla +5
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    fatalrhymex (serif fatalrhyme) 1 hf.
    128gb flash bellek 25 para birimi (.)
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    maximus01982 (maximus01982 ) 1 hf. fatalrhymex
    Birimle gelse keşke 256'lığından iki tane alırım hiç düşünmem.
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    1212 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    T-Force SPARK RGB, rgb'li flash bellek ve
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