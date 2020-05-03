TeamGroup RGB aydınlatmalı Flash belleğini duyurdu

Depolama ve RAM çözümleri üreticilerinden TeamGroup yeni taşınabilir depolama birimlerini duyurdu. Yeni Flash bellek aydınlatmasıyla dikkat çekeceğe benziyor.İlginizi Çekebilir HP, EX900 Pro serisi NVMe SSD’lerini duyurdu
RGB'li Flash bellek
T-Force SPARK RGB kızaklı yapısıyla kapak kaybolması derdini ortadan kaldırmaya yönelik tasarlanmış. Bu tasarım ayrıca kullanım pratikliği de sağlayan bir özellik. Üzerindeki RGB LED’lerin doluluk oranına göre şekillenmesi Flash belleğin hem görsel açıdan iyileşmesini sağlamış hem de kullanım bakımından işlevsellik katmış. Okuma hızı 180 MB/s’ye ulaşan çözümün yazma performansı ise 90 MB/s’ye ulaşabiliyor.
60.9(L) x20.4 (W) x8.6 (H) mm ölçülerindeki T-Force SPARK RGB’de USB 3.2 Gen 1 arayüzüne yer verildiğini de ekleyelim. Ağırlık tarafında ise 25 gr rapor edilmiş. TeamGroup ayrıca Flash belleğine ömür boyu garanti sunmayı da ihmal etmemiş.
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Elite SDXC kartlarında ise UHS-1 sınıfı performans sunan TeamGroup böylelikle yüksek hızlı bir SD kart arayan profesyonel fotoğrafçıları hedef almış. Video hız klasmanında ise V30 düzeyine sahip depolama çözümü 90 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 45 MB/s’ye kadar sıralı yazma performansına erişebiliyor. 64 GB’tan 256 GB’a kadar ölçeklenen aile su geçirmezlik, şoka karlı dayanım, anti-X ray ve anti-statik korumalarıyla da güven veriyor.
https://www.techpowerup.com/266324/team-group-launches-t-force-spark-rgb-usb-flash-drive-and-elite-sdxc Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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