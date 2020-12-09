RX 6900 XT satışa sunuldu: AMD RTX 3090’ı hedef alıyor

Beklenen asıl Big Navi nihayet satışa sunuldu. RX 6000 ailesinin en kaslı üyesi yüksek fiyatına rağmen sunduğu yüksek performansla dikkat çekiyor.
Big Navi
RX 6900 XT’nin detaylarına göz atmak gerekirse, 80 CU içerisinde 5120 shader çekirdeği taşıyan Navi 21 XTX GPU’su 80 ışın izleme hızlandırıcısıyla geliyor. 2015 MHz’den 2250 MHz’e yükselebilen GPU’nun 256-bit veriyolu üzerinden iletişim kuracağı 16 GB GDDR6 VRAM ünitesi ise yongaya 512 GB/s’lik bant genişliği sağlıyor.
300 wattlık TBP ile gelen kart 999 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. 2x8 pin PCIe güç konnektörü üzerinen beslenen kartın PCB’si de RX 6800 XT’den bir nebze kaslı.
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15 fazın 16 faza yükseltiği VRM ünitesinden beslenen RX 6900 XT, AMD’nin slaytlarına göre 4K’da ışın izleme açıkken 10 oyunun 9’unda RTX 3090’ın gerisinde kalsa da kırmızı ekibin Smart Access Memory teknolojisi aktive edildiğinde 5 oyunda tablo RX 6900 XT’nin lehine değişmiş.
Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-launches-radeon-rx-6900-xt-graphics-card-for-999-usd https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6900-xt-review-roundup https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-6900-xt/5.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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