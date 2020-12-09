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    RX 6900 XT satışa sunuldu: AMD RTX 3090’ı hedef alıyor

    RDNA2 mimarisiyle yıllar sonra üst segmentte Nvidia’nın karşısına çıkan AMD’nin heyecanla beklenen kartı satışa sunuldu. Model RTX 3090’ın karşısına konumlandırıldı.
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    Metehan Göktaş
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    RX 6900 XT satışa sunuldu: AMD RTX 3090’ı hedef alıyor
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    Beklenen asıl Big Navi nihayet satışa sunuldu. RX 6000 ailesinin en kaslı üyesi yüksek fiyatına rağmen sunduğu yüksek performansla dikkat çekiyor.

    Big Navi

    RX 6900 XT’nin detaylarına göz atmak gerekirse, 80 CU içerisinde 5120 shader çekirdeği taşıyan Navi 21 XTX GPU’su 80 ışın izleme hızlandırıcısıyla geliyor. 2015 MHz’den 2250 MHz’e yükselebilen GPU’nun 256-bit veriyolu üzerinden iletişim kuracağı 16 GB GDDR6 VRAM ünitesi ise yongaya 512 GB/s’lik bant genişliği sağlıyor.

    RX 6900 XT satışa sunuldu: AMD RTX 3090’ı hedef alıyor
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    300 wattlık TBP ile gelen kart 999 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. 2x8 pin PCIe güç konnektörü üzerinen beslenen kartın PCB’si de RX 6800 XT’den bir nebze kaslı.

    RX 6900 XT satışa sunuldu: AMD RTX 3090’ı hedef alıyor
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    Ayrıca Bkz. "MSI’ın fabrikasından 336.500 dolar değerinde RTX 3090 çalındı"

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi

    15 fazın 16 faza yükseltiği VRM ünitesinden beslenen RX 6900 XT, AMD’nin slaytlarına göre 4K’da ışın izleme açıkken 10 oyunun 9’unda RTX 3090’ın gerisinde kalsa da kırmızı ekibin Smart Access Memory teknolojisi aktive edildiğinde 5 oyunda tablo RX 6900 XT’nin lehine değişmiş.

    Gamers Nexus

    Guru3D

    Hexus

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    Techpowerup



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-launches-radeon-rx-6900-xt-graphics-card-for-999-usd https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6900-xt-review-roundup https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-6900-xt/5.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deluxx (fatih ÇELİK) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kartlar sektörü fena dağıttı ..
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    Conar-XP (CoNaR CoNaN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hep söylüyor'um, şehir ve içme suları'na kesin 1 şey karıştırıyor'lar, yazılan bu kadar mesaj'da bunu çok net ispat ediyor, çünkü baxanıza hepsi senkronize hareket eden robot zekâlar gibi davranıyor'lar.
    Hep söylüyor'um, şehir ve içme suları'na kesin 1 şey karıştırıyor'lar, yazılan bu kadar mesaj'da bunu çok net ispat ediyor, çünkü baxanıza hepsi senkronize hare...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Reception47 (Recep / Tarık Ovalı) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Conar-XP
    Olabilir, bir cümle ile buga girmişler, hepsi tekrara düşmüş, sistemlerinn restartı için hangi cümle gerekiyor, bilen varsa yazıversinde kurtarsın bu garibanları.
    Olabilir, bir cümle ile buga girmişler, hepsi tekrara düşmüş, sistemlerinn restartı için hangi cümle gerekiyor, bilen varsa yazıversinde kurtarsın bu garibanlar...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sektörün gidin yaaa...
    Yanıtla +2
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu arada keşke "yüksek fiyat" vurgusu yapmasaydın. RTX 3090 1500 dolar, bu kart 500 dolar daha ucuz ve neredeyse kafa kafaya.
    Yanıtla +1
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnstagram hesabıma satın aldığım bot hesaplar gibisiniz. Ne yazdıkları okunuyor, ne de varlıkları belli
    Yanıtla +5
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nvidiaya "kart uydurtan" kart işte bu. 3090 planladıklarını hiç zannetmiyorum bunu duymadan önce.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    3090'ın devasa boyutunu görünce ben de neden böyle zorlama bir kart yapmışlar diye düşünmüştüm. AMD kartların tanıtımıyla taşlar yerine oturdu.
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    Conar-XP (CoNaR CoNaN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hep söylüyor'um, şehir ve içme suları'na kesin 1 şey karıştırıyor'lar, yazılan bu kadar mesaj'da bunu çok net ispat ediyor, çünkü baxanıza hepsi senkronize hareket eden robot zekâlar gibi davranıyor'lar.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Reception47 (Recep / Tarık Ovalı) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Conar-XP
    Olabilir, bir cümle ile buga girmişler, hepsi tekrara düşmüş, sistemlerinn restartı için hangi cümle gerekiyor, bilen varsa yazıversinde kurtarsın bu garibanları.
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    m_blue (Hakan KUTLU) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Conar-XP
    toplu olarak banlansınlar temizlik olur işte.
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    Oh Long Johnson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sektör dağıtmak kartlar yeniden..
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    DH ve muhteşem mizahı
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    V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sektörü yeniden kartlar dağıttı...
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    aydinsukru (Aydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gta 5 açıyomu
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dağıttı sektörü yeniden kartlar...
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    3039 kez okundu.
    23 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    Galeri, rx 6900 xt ve
    5 etiket daha amd rdna2 amd rx 6000 amd 7 nm amd big navi Donanım
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