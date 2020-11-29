B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600X çalıştırıldı: AMD neden destek sağlamıyor?

Tam Boyutta Gör

Kullanıcıların AMD’ye geri adım attırtması sayesinde bugünlerde kırmızı ekibin hazırladığı AGESA sürümleri B450 anakartlar için yavaş yavaş indirmeye sunulmaya başlandı. Bununla birlikte arada olan biteni sessizce izleyen B450/X370 yongasetli anakart kullanıcıları da bulunuyor.

Donanım forumlarında kullanıcıların kendi çabasıyla/deneme yanılma yoluyla elde ettiği bilgiler AMD’nin kararını bir kere daha sorgulatıyor. Şimdiye kadar ASUS, MSI, Gigabyte ve ASRock anakart kullanıcıları çeşitli yöntemlerle anakartlarına B450/X470 yongasetli benzer anakartların BIOS’larını flashlamayı başardı. Bu yazımızda B350 Gaming-itx/AC’si üzerinde Ryzen 5 5600X işlemcisini çalıştırmayı başaran bir kullanıcının tecrübesi üzerine eğileceğiz.

Tam Boyutta Gör

Ön bir not olarak bu işlemi gerçekleştiren kullanıcılar en iyi uyumluluk için genel olarak kendi anakartlarının bir sonraki nesilde sadece B450 yongaseti farklı olan modeli baz alıyor. Ek olarak B350 yongasetli anakartında X370 yongasetli farklı bir anakartın yazılımını çalıştırmayı başaran kullanıcılar da mevcut.

B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600 işlemcisi çalışabiliyor

B350 Gaming-itx/AC ve Ryzen 5 5600 sahibi bir Reddit kullanıcısının gördüğü başarılı örnekler üzerine riski göze almasıyla başlayan süreç çalışan bir sistemle sonuçlanmış. Üstelik kullanıcı sensörler de dahil olmak üzere genel olarak bir sorun bildirmemiş.

CH341A EEPROM flash programlayıcısını ve anakartın BIOS yongasına zarar vermemek için 1.8V adaptörünü kapan kullanıcı Windows 10 altında MS-DOS ortamı için gerekli dosyaların sağlanmaması nedeniyle modlanmış Rufus yazılımıyla USB Flash belleğine yazdırdığı MS-DOS sistemiyle sistemini boot etmiş.

Tam Boyutta Gör

İlginizi Çekebilir

MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek

Kullandığı flashrom’u MS-DOS altında çalıştırarak anakartının EEPROM’unu tamamen temizleyen kullanıcı böylelikle B450 Gaming-itx/AC’nin yazılımını anakartına flashlamayı başarmış. Flashlama sürecinde kullanılan Ryzen 7 1700’ün işlem sonrasında tanındığının altını çizelim.

Direkt olarak B450’li anakartın yazılımının yüklenememesinin sebebi ise ASRock’ın kendi flash yükleme yardımcısının yanlış BIOS yüklenmesini engelleyen bir doğrulayıcı içermesi olarak biliniyor. Ayrıca anakartın kendi aracıyla yeni flash yazıldığında anakartın tanınmasını sağlayan bilgilerin silinmediğini de ekleyelim.

Burada önemli bazı detaylar mevcut. Destek sunulmayacak denilmesine rağmen B450 anakartın beta yazılımında halen 1. nesil Ryzen işlemcileri için gerekli bilgiler saklı tutuluyor üstelik bu anakartların 16 MB’lık BIOS’a sahip olması alan bakımından pek de bir sorun olmadığını doğruluyor.

Overclock.net’te kullanıcılar tarafından açılan konulara göre ek donanım gerekmeden USB Flashback ile ya da Biostar’ın günceleme aracıyla işlem gerçekleştirilebiliyor da.

Dolayısıyla bakışlar AMD’ye çevriliyor. Kullanıcıların kendi çabalarıyla dahi B350 anakart üzerinde Ryzen 5000 yongaları çalıştırılabilirken hatta güncel AGESA’larda ilk nesil Ryzenlar için gerekli bilgiler halen saklanırken makul bir bahane kalmamış durumda.

Ticari kaygılara ek olarak her B350/X370 anakarta destek sağlanmasının bazı uyum sorunlarını da beraberinde getirmesi olasılığının kararda etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Smart Access Memory’i 400 serisi anakartlara da sundu"

Aşağıda kaynaklardan deneme yapılan hatta BIOS’u sığmadığı için modlanarak uyumlu hale getirilen anakartlara ve gerekli BIOS’lara ulaşabilir ayrıntılı kullanıcı deneyimlerini inceleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.