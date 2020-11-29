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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600X çalıştırıldı: AMD neden destek sağlamıyor?

    Ryzen 5000 işlemcileri satışa sunuldu. B450 anakartlara ilk yamalar sunulmaya başlandı. Peki ya B350/X370 yongasetli anakart kullanıcıları. Ufukta yama görünmese de çözümler mevcut.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600X çalıştırıldı: AMD neden destek sağlamıyor?
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    Kullanıcıların AMD’ye geri adım attırtması sayesinde bugünlerde kırmızı ekibin hazırladığı AGESA sürümleri B450 anakartlar için yavaş yavaş indirmeye sunulmaya başlandı. Bununla birlikte arada olan biteni sessizce izleyen B450/X370 yongasetli anakart kullanıcıları da bulunuyor.

     

    Donanım forumlarında kullanıcıların kendi çabasıyla/deneme yanılma yoluyla elde ettiği bilgiler AMD’nin kararını bir kere daha sorgulatıyor. Şimdiye kadar ASUS, MSI, Gigabyte ve ASRock anakart kullanıcıları çeşitli yöntemlerle anakartlarına B450/X470 yongasetli benzer anakartların BIOS’larını flashlamayı başardı. Bu yazımızda B350 Gaming-itx/AC’si üzerinde Ryzen 5 5600X işlemcisini çalıştırmayı başaran bir kullanıcının tecrübesi üzerine eğileceğiz.

    B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600X çalıştırıldı: AMD neden destek sağlamıyor?
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    Ön bir not olarak bu işlemi gerçekleştiren kullanıcılar en iyi uyumluluk için genel olarak kendi anakartlarının bir sonraki nesilde sadece B450 yongaseti farklı olan modeli baz alıyor. Ek olarak B350 yongasetli anakartında X370 yongasetli farklı bir anakartın yazılımını çalıştırmayı başaran kullanıcılar da mevcut.

    B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600 işlemcisi çalışabiliyor

    B350 Gaming-itx/AC ve Ryzen 5 5600 sahibi bir Reddit kullanıcısının gördüğü başarılı örnekler üzerine riski göze almasıyla başlayan süreç çalışan bir sistemle sonuçlanmış. Üstelik kullanıcı sensörler de dahil olmak üzere genel olarak bir sorun bildirmemiş.

    CH341A EEPROM flash programlayıcısını ve anakartın BIOS yongasına zarar vermemek için 1.8V adaptörünü kapan kullanıcı Windows 10 altında MS-DOS ortamı için gerekli dosyaların sağlanmaması nedeniyle modlanmış Rufus yazılımıyla USB Flash belleğine yazdırdığı MS-DOS sistemiyle sistemini boot etmiş.

    B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600X çalıştırıldı: AMD neden destek sağlamıyor?
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    Kullandığı flashrom’u MS-DOS altında çalıştırarak anakartının EEPROM’unu tamamen temizleyen kullanıcı böylelikle B450 Gaming-itx/AC’nin yazılımını anakartına flashlamayı başarmış. Flashlama sürecinde kullanılan Ryzen 7 1700’ün işlem sonrasında tanındığının altını çizelim.

    Direkt olarak B450’li anakartın yazılımının yüklenememesinin sebebi ise ASRock’ın kendi flash yükleme yardımcısının yanlış BIOS yüklenmesini engelleyen bir doğrulayıcı içermesi olarak biliniyor. Ayrıca anakartın kendi aracıyla yeni flash yazıldığında anakartın tanınmasını sağlayan bilgilerin silinmediğini de ekleyelim.

    Burada önemli bazı detaylar mevcut. Destek sunulmayacak denilmesine rağmen B450 anakartın beta yazılımında halen 1. nesil Ryzen işlemcileri için gerekli bilgiler saklı tutuluyor üstelik bu anakartların 16 MB’lık BIOS’a sahip olması alan bakımından pek de bir sorun olmadığını doğruluyor.

     

    Overclock.net’te kullanıcılar tarafından açılan konulara göre ek donanım gerekmeden USB Flashback ile ya da Biostar’ın günceleme aracıyla işlem gerçekleştirilebiliyor da.

    B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600X çalıştırıldı: AMD neden destek sağlamıyor?

    Dolayısıyla bakışlar AMD’ye çevriliyor. Kullanıcıların kendi çabalarıyla dahi B350 anakart üzerinde Ryzen 5000 yongaları çalıştırılabilirken hatta güncel AGESA’larda ilk nesil Ryzenlar için gerekli bilgiler halen saklanırken makul bir bahane kalmamış durumda.

    Ticari kaygılara ek olarak her B350/X370 anakarta destek sağlanmasının bazı uyum sorunlarını da beraberinde getirmesi olasılığının kararda etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Smart Access Memory’i 400 serisi anakartlara da sundu"

    Aşağıda kaynaklardan deneme yapılan hatta BIOS’u sığmadığı için modlanarak uyumlu hale getirilen anakartlara ve gerekli BIOS’lara ulaşabilir ayrıntılı kullanıcı deneyimlerini inceleyebilirsiniz.



    Kaynakça https://www.reddit.com/r/Amd/comments/k1393v/i_got_ryzen_5600x_working_on_my_asrock_b350_mobo/ https://www.techpowerup.com/forums/threads/ryzen-owners-zen-garden.231658/page-64#post-3986585 https://www.overclock.net/threads/agesa-fw-stack-patched-bioses-for-3rd-gen.1733304/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Like a Sir (Mert Doğan) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haberin içerisinde de yazılı neden destek getirmediği, o kadar işlemciye ilişkin uyumluluk kodları biosa sığmıyor. AMD bunu kendi de dile getirdi.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "AMD jok gullanıjı dosdu hojam yhaaa, söket diğiştirmiyır hiş"
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Like a Sir
    Hocam flash destegi getirsin öncekini silip üstüne flashlayalım x370 almış biri olsam destek beklerdim açıkcası
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw (Savaş T.) 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    görünen o ki lisa bey böyle olmasını istediği için böyle oluyor zaten gittikçe artan fiyatları yüzünden amd iyice göze batar olmuştu. kutudan fanı alıyor, geriye uyumlulukta inteli takip ediyor nazlana nazlana bios veriyor, azıcık tutuldu diye model fiyatlarını artırıyorlar ve işlemcileri inteldeki gibi dahili bir gpuyada sahip değil. hepsini düşünüp bakınca çokta öyle aman aman kullanıcı dostu bir firma olmama yolunda ilerliyor yılların maskülen Lisa bey'in Amd si.
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    CoreXXX (fatih tat) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amd nin destek vermemesinin sebepleri uyumluluk problemleri. Vermese b450 lere de vermezdi. Şu her seride anakart değişen intel fanboylarına bak sen. Amd nin bir hatasını bulmuş gibi sevinmiş garipler. Yazık😁
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    ibo-wan 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Birçok arkadaşın 100 yıldır sönmeyen ampülden haberleri yok sanırım. İsterlerse üreticiler 50 sene dayanacak aletler yapabilirler, fakat sonunda iflas ederler. Ha bu elimizdeki durumu doğrular mı, tabi ki hayır.

    Tabi ki isterlerse 10 nesil de kullandırtır sana aynı anakartı. Fakat bu tarz bin tane daha örnek veririz her teknolojik üründe, sonunda üzüntüden köprüden atlarız.

    Amd birkaç senedir intel gibi davranmaya başladı, bu hareketlerinin pek savunulacak yanı yok. Özellikle 6x serisi kartlarda stoğumuz var diyip yalan söylemesi çok gereksiz oldu. Gereksiz saçmalıyorlar.
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    Lorenzo__ 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ortalama kullanıcının biri olmaz denilen 350 anakartı 5000leri sorunsuz yada sorunsuza yakın çalıştırabilir hale getiriyor, bir sürü böyle örnek var burada hala AMD'nin bahanesini tekrar edip bellek yetmiyor bellek diye şirketi savunanlar var





    AMD'nin dediği OK ise ilk açıklamalarında 450 anakartlar da da aynı sebepten çalışmaması gerekiyordu. Ne oldu da bir anda beta bios bile olsa tüm 450-470 ler çalışır oldu?


    Hani onlar da da bellek yetersizdi? Bırakın şu tüketici dostu olmayan uygulamaları şirket açıklamaları üzerinden savunma işini.


    Bu olay Intel Z270 anakartların "güç pinleri yeniden düzenleniyor" bahanesiyle 8700K için çöp edilmesi, 8700K için yeni Z370 anakart istemeye benziyor. Onun savunulacak tarafı var mıydı da bugün bunu savunanlar var?



    8MB ROM'lu 450 anakart çatır çatır 5950X çalıştırıyorsa 370 çipsetli canavar özelliklere sahip Crosshair VI de çatır çatır çalıştırır istenirse.



    Var mı olmaz diyen?



    Tıpkı diğer 350ler gibi çalıştırır hem de. Niye çalıştırmıyor?



    Orasını tüketici dostu, fakirin yakın arkadaşı AMD'nin başındaki Lisa hanıma sormak gerek... Gerçi şirketlerin en bariz tüketici karşıtı uygulamalarını marka sevdası nedeniyle böyle canla başla savunan bir kitle varken ben de Lisa hanımın yerinde olsam ben de aynını yapardım
    Yanıtla +2
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    Whitebeard. (burak durmuş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hala bekliyoruz
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    Arisaka 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmi destek gelmez ona ihtimal vermiyorum ama B350 2017 de çıktı ve 1000-2000-3000 bir de üstüne 5000 gelirse tarihin gördüğü en büyük işlemci desteğine sahip anakart olur, bir daha da böylesi gelmez
    Yanıtla +1
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "AMD jok gullanıjı dosdu hojam yhaaa, söket diğiştirmiyır hiş"
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    Lorenzo__ 50 dk. ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight




    AMD fanboylarının ana yatağı reddit/amd bile eleştirilerle yıkılırken bizde hala destek hep destek modundalar



    https://www.reddit.com/r/Amd/comments/k0uhwg/amd_deserves_far_more_criticism_than_nvidia_got/
    Yanıtla +1
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    JaReD22 46 dk. ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    İntel her seride yeni anakart isterken amd kaç seride bir yeni anakart istiyor şu fanboyluğunuzu bırakın
    1 Yanıt Yanıtla
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    CoreXXX (fatih tat) 8 dk. ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    Kaç kez intel sizi kekledi. Her seride yüzde 5 performanaa yeni soket aldırdı mecburen. Ama hala uslanmadınız müstehak size intel gibi firmalar. Kazık yemek hoşunuza gidiyorsa biz ne yapalım
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    xamaximax 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    intel 1 sene sonra desteği kesiyor amd adamdır laf yok mümkün olsa yapardı
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    WmGMD (.. ..) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    X370 ler elimizde bekliyoruz.
    Yanıtla +2
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    Like a Sir (Mert Doğan) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haberin içerisinde de yazılı neden destek getirmediği, o kadar işlemciye ilişkin uyumluluk kodları biosa sığmıyor. AMD bunu kendi de dile getirdi.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Like a Sir
    Hocam flash destegi getirsin öncekini silip üstüne flashlayalım x370 almış biri olsam destek beklerdim açıkcası
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    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    amd ryzen 5 5600x, amd b350 anakart üzerinde Ryzen 5000 işlemci ve
    9 etiket daha b350 anakart ryzen 5000 işlemci amd b450 amd x370 amd x470 amd agesa anakart bios flashrom Donanım İşlemci
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