B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600X çalıştırıldı: AMD neden destek sağlamıyor?

Kullanıcıların AMD’ye geri adım attırtması sayesinde bugünlerde kırmızı ekibin hazırladığı AGESA sürümleri B450 anakartlar için yavaş yavaş indirmeye sunulmaya başlandı. Bununla birlikte arada olan biteni sessizce izleyen B450/X370 yongasetli anakart kullanıcıları da bulunuyor.
Donanım forumlarında kullanıcıların kendi çabasıyla/deneme yanılma yoluyla elde ettiği bilgiler AMD’nin kararını bir kere daha sorgulatıyor. Şimdiye kadar ASUS, MSI, Gigabyte ve ASRock anakart kullanıcıları çeşitli yöntemlerle anakartlarına B450/X470 yongasetli benzer anakartların BIOS’larını flashlamayı başardı. Bu yazımızda B350 Gaming-itx/AC’si üzerinde Ryzen 5 5600X işlemcisini çalıştırmayı başaran bir kullanıcının tecrübesi üzerine eğileceğiz.
Ön bir not olarak bu işlemi gerçekleştiren kullanıcılar en iyi uyumluluk için genel olarak kendi anakartlarının bir sonraki nesilde sadece B450 yongaseti farklı olan modeli baz alıyor. Ek olarak B350 yongasetli anakartında X370 yongasetli farklı bir anakartın yazılımını çalıştırmayı başaran kullanıcılar da mevcut.
B350 anakart üzerinde Ryzen 5 5600 işlemcisi çalışabiliyor
B350 Gaming-itx/AC ve Ryzen 5 5600 sahibi bir Reddit kullanıcısının gördüğü başarılı örnekler üzerine riski göze almasıyla başlayan süreç çalışan bir sistemle sonuçlanmış. Üstelik kullanıcı sensörler de dahil olmak üzere genel olarak bir sorun bildirmemiş.
CH341A EEPROM flash programlayıcısını ve anakartın BIOS yongasına zarar vermemek için 1.8V adaptörünü kapan kullanıcı Windows 10 altında MS-DOS ortamı için gerekli dosyaların sağlanmaması nedeniyle modlanmış Rufus yazılımıyla USB Flash belleğine yazdırdığı MS-DOS sistemiyle sistemini boot etmiş.
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Kullandığı flashrom’u MS-DOS altında çalıştırarak anakartının EEPROM’unu tamamen temizleyen kullanıcı böylelikle B450 Gaming-itx/AC’nin yazılımını anakartına flashlamayı başarmış. Flashlama sürecinde kullanılan Ryzen 7 1700’ün işlem sonrasında tanındığının altını çizelim.
Direkt olarak B450’li anakartın yazılımının yüklenememesinin sebebi ise ASRock’ın kendi flash yükleme yardımcısının yanlış BIOS yüklenmesini engelleyen bir doğrulayıcı içermesi olarak biliniyor. Ayrıca anakartın kendi aracıyla yeni flash yazıldığında anakartın tanınmasını sağlayan bilgilerin silinmediğini de ekleyelim.
Burada önemli bazı detaylar mevcut. Destek sunulmayacak denilmesine rağmen B450 anakartın beta yazılımında halen 1. nesil Ryzen işlemcileri için gerekli bilgiler saklı tutuluyor üstelik bu anakartların 16 MB’lık BIOS’a sahip olması alan bakımından pek de bir sorun olmadığını doğruluyor.
Overclock.net’te kullanıcılar tarafından açılan konulara göre ek donanım gerekmeden USB Flashback ile ya da Biostar’ın günceleme aracıyla işlem gerçekleştirilebiliyor da.
Dolayısıyla bakışlar AMD’ye çevriliyor. Kullanıcıların kendi çabalarıyla dahi B350 anakart üzerinde Ryzen 5000 yongaları çalıştırılabilirken hatta güncel AGESA’larda ilk nesil Ryzenlar için gerekli bilgiler halen saklanırken makul bir bahane kalmamış durumda.
Ticari kaygılara ek olarak her B350/X370 anakarta destek sağlanmasının bazı uyum sorunlarını da beraberinde getirmesi olasılığının kararda etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.
Ayrıca Bkz. "AMD Smart Access Memory’i 400 serisi anakartlara da sundu"
Aşağıda kaynaklardan deneme yapılan hatta BIOS’u sığmadığı için modlanarak uyumlu hale getirilen anakartlara ve gerekli BIOS’lara ulaşabilir ayrıntılı kullanıcı deneyimlerini inceleyebilirsiniz.
Kaynakça https://www.reddit.com/r/Amd/comments/k1393v/i_got_ryzen_5600x_working_on_my_asrock_b350_mobo/ https://www.techpowerup.com/forums/threads/ryzen-owners-zen-garden.231658/page-64#post-3986585 https://www.overclock.net/threads/agesa-fw-stack-patched-bioses-for-3rd-gen.1733304/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Tabi ki isterlerse 10 nesil de kullandırtır sana aynı anakartı. Fakat bu tarz bin tane daha örnek veririz her teknolojik üründe, sonunda üzüntüden köprüden atlarız.
Amd birkaç senedir intel gibi davranmaya başladı, bu hareketlerinin pek savunulacak yanı yok. Özellikle 6x serisi kartlarda stoğumuz var diyip yalan söylemesi çok gereksiz oldu. Gereksiz saçmalıyorlar.
AMD'nin dediği OK ise ilk açıklamalarında 450 anakartlar da da aynı sebepten çalışmaması gerekiyordu. Ne oldu da bir anda beta bios bile olsa tüm 450-470 ler çalışır oldu?
Hani onlar da da bellek yetersizdi? Bırakın şu tüketici dostu olmayan uygulamaları şirket açıklamaları üzerinden savunma işini.
Bu olay Intel Z270 anakartların "güç pinleri yeniden düzenleniyor" bahanesiyle 8700K için çöp edilmesi, 8700K için yeni Z370 anakart istemeye benziyor. Onun savunulacak tarafı var mıydı da bugün bunu savunanlar var?
8MB ROM'lu 450 anakart çatır çatır 5950X çalıştırıyorsa 370 çipsetli canavar özelliklere sahip Crosshair VI de çatır çatır çalıştırır istenirse.
Var mı olmaz diyen?
Tıpkı diğer 350ler gibi çalıştırır hem de. Niye çalıştırmıyor?
Orasını tüketici dostu, fakirin yakın arkadaşı AMD'nin başındaki Lisa hanıma sormak gerek... Gerçi şirketlerin en bariz tüketici karşıtı uygulamalarını marka sevdası nedeniyle böyle canla başla savunan bir kitle varken ben de Lisa hanımın yerinde olsam ben de aynını yapardım
AMD fanboylarının ana yatağı reddit/amd bile eleştirilerle yıkılırken bizde hala destek hep destek modundalar
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/k0uhwg/amd_deserves_far_more_criticism_than_nvidia_got/
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