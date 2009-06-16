ASRock'dan Nvidia ION tabanlı yeni dizüstü bilgisayar; Multibook G22

Tam Boyutta Gör

Anakartlarıyla tanınan ve kısa bir süre önce dizüstü bilgisayar pazarına da adım atan ASRock, Computex 2009 fuarında gösterdiği nettop tasarımlarından sonra şimdi de Nvidia ION tabanlı dizüstü bilgisayarıyla gündemde. Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alan ve Nvidia'nın GeForce 9400M yonga setini kullanan Multibook G22 isimli yeni dizüstü bilgisayarda 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12-inç ekran bulunuyor.

GeForce 9400M yonga setinin gelişmiş özelliklere sahip DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimiyle yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen dizüstü bilgisayarda 2GB bellek ve 320GB sabit disk bulunuyor. Çoklu dokunuşa olanak tanıyan özel touchpad tasarımı ile Apple MacBook serisini de hatırlatan Beyaz renkli dizüstü bilgisayarda Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth, DVD yazıcı ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara da yer verilmiş.

6 hücreli pil ile donatılan ASRock Multibook G22'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.