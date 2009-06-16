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ASRock'dan Nvidia ION tabanlı yeni dizüstü bilgisayar; Multibook G22

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan Nvidia ION tabanlı yeni dizüstü bilgisayar; Multibook G22
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Anakartlarıyla tanınan ve kısa bir süre önce dizüstü bilgisayar pazarına da adım atan ASRock, Computex 2009 fuarında gösterdiği nettop tasarımlarından sonra şimdi de Nvidia ION tabanlı dizüstü bilgisayarıyla gündemde. Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alan ve Nvidia'nın GeForce 9400M yonga setini kullanan Multibook G22 isimli yeni dizüstü bilgisayarda 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12-inç ekran bulunuyor.

GeForce 9400M yonga setinin gelişmiş özelliklere sahip DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimiyle yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen dizüstü bilgisayarda 2GB bellek ve 320GB sabit disk bulunuyor. Çoklu dokunuşa olanak tanıyan özel touchpad tasarımı ile Apple MacBook serisini de hatırlatan Beyaz renkli dizüstü bilgisayarda Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth, DVD yazıcı ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara da yer verilmiş.

6 hücreli pil ile donatılan ASRock Multibook G22'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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@nano@ 10 yıl
ya bu aletlerin türkiyede satıldığı bir yer yokmu bi tane buldum oda hepsiburada da var 9200m gs ekran kartı tek çekirdek atom falan filan 1.000 tl
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Emrecan-Zcn 10 yıl
Teşekkürler..Bilgisayar çok güzel tasarım olarak donanımsal olarakda iyi diyebilmemiz için atom 330 yerine başka bir işlemci olsaydı iyi diyebilirdik.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
5 para etmez
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linuxuzman 10 yıl
bu atom 330 bir işe yaramaz keşke z550 koysalardı.
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hereos 10 yıl
Çok güzel duruyor müthişşş...
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hikmetg 10 yıl
Süper bence.
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aslanemre58 10 yıl
Çok iyi görünüyor
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theyapici 10 yıl
o işlemciye ekran büyük bence
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yc#1 10 yıl
Özellikler süper. Siyah-gümüş renk seçenekleri de olsa 10 numara olur
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