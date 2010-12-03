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ASRock'dan oyunculara özel anakart: Fatal1ty P67

8 yıl
41,1b
1
33
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı P67 çipsetini, LGA1156 formundaki işlemcilere uyarladığı anakartı ile gündemde olan ASRock, kalite ve performans çıtasını arttırmayı hedeflediği özel bir model ile ses getirecek gibi görünüyor. Anakartın detaylarına geçmeden önce dün yaşanan bir karışıklığı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Anakartın görüntüleri dün ilk defa yurt dışındaki basın kuruluşları tarafından yayınlandığında, Gaming serisi özel anakartlar hazırlayan Gigabyte'a karşı Asus'un yeni bir hazırlığı olduğu düşünüldü çünkü anakart, renkler ve komponent yerleşimi açısından firmanın güncel modelleriyle büyük benzerlikler gösteriyordu. Ancak daha sonra gelen bilgiler, P67 Fatal1ty adını taşıyan bu modelin aslında Asus değil ASRock'a ait özel bir model olduğunu ortaya koydu. Hem anakart hem de anakartın kutusu üzerinde ASRock logosunun yer almaması bu karışıklığa neden olan en büyük gelişmeydi. Asus ve Gigabyte'a rakip olmayı hedefleyen ASRock'ın, Hyundai tarzı bir strateji benimsemesi olasılıklar arasında yer alıyor. Güney Koreli otomobil üreticisi, Mercedes, BMW ve Audi gibi prestijli markalara rakip olduğu Genesis modelinin ön kısmında, diğer modellerinin aksine logosunu kullanmamıştı.

ASRock'ın tasarım için dünyanın en iyi oyuncularından birisi olan Johnathan "Fatal1ty" Wendel ile iş birliğine gittiği Fatal1ty P67 modeli, gerek tasarım gerekse de özellikler açısından firmanın şimdiye kadar hazırladığı en kaslı anakart olma özelliği taşıyor. P67 taşıyan ve Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan anakart, 16+2 fazlı güç tasarımına sahip. Dijital PWM tasarımı ile donatılan anakart, yüksek kaliteli komponentlerle donatılırken, Altın kapasitörler dikkatlerden kaçmıyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, soğutucu tasarımı ve baskılı devre üzerindeki diğer tasarım ögeleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Geleneksel BIOS yerine fare ile kontrol edilebilen grafik tabanlı UEFI BIOS ile donatılan Fatal1ty P67, USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilerin eş zamanlı kullanımında PCIe bant genişliğini en yüksek seviyede tutmak için PLX köprü yongasına da sahip. P67 çipseti doğal olarak iki adet SATA-III portuna destek sunarken üzerinde yer alan özel kontrolcü sayesinde 6 adet SATA-III portu ile gelen anakart, aynı zamanda yine üçüncü parti kontrolcüler ile dört adet USB 3.0 portuna da sahip.

Üzerinde yer alan Fatal1ty portu ile oyuncu farelerinin 500MHz hızında çalışmasını sağlayan anakartın diğer özelliklerine baktığımızda ise dört adet SATA-II portu, iki adet Gigabit Ethernet portu, FireWire portu, eSATA, 7.1 kanal ses, Debug LED, kart üstü güç, reset ve CMOS Clear butonları ve harici donanımlar için USB 3.0 bağlantısının kasa dışından yapılmasına olanak tanıyan özel bir panel gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz. ASRock'ın hem tasarım hem de donanım özellikleriyle kendi çıtasını yukarı taşıdığı Fatal1ty P67 modelinin, Sandy Bridge lansmanının yapılacak Ocak ayı içerisinde 250 dolar civarındaki satış fiyatı ile performans tutkunlarının beğenisine sunulması bekleniyor.


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tekdenbilisim 4 yıl
merhaba arkadaşlar:
bizde bunun çipset tamiri yapılır
05333580031
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ozkan_tpc 8 yıl
Diğer firmaların benzer özelliklere sahip ürünlerine göre fiyatı gayet uygun.
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Vincent Vega 8 yıl
anakartın görünümmü çok iyi yalnız anakartta nforce 200 yongasıyla 16x sli hızı sağlansaydı bana göre daha iyi olurdu kapasitörler çok iyi duruyor tahminimce yükcsek bclk hızlarına ulaşabilir ama incelemeleri görerek daha iyi fikir yürütülebilir fiyatı bana özelliklere göre uygun geldi bunu da belirtmekte fayda var aynı özellikteki asus anakart daha yüksek fiyat olurdu
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vidoko 8 yıl
asrock böyle güzel tipler yaparmıydı
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tiger cage 8 yıl
bakır soğutma işini abartmaya başladılar artık kart görünmüyor nerdeyse
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Furkán 8 yıl
Özellikleri ve Görünüşüyle çok güzel bir anakart.. Anakart'ın üzerinde kullanılan renkler ve Pasif Soğutucular'ın şekli ASUS ROG serisindeki anakartlara çok benziyo gerçektende..
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Batuist 8 yıl
bu marka altında böyle anakart üretmektense yeni marka oluşturmak çok mu zor acaba???
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Aysat 8 yıl
asrock asusun yan sanayisi diye biliyorum
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t3 8 yıl
Kutusunda ve anakartın üstünde kendi logoları yokmus. Yani alırken aaa bu asrockmus hiç duymadım diyemicez.
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mugurgok 8 yıl

Aysat

asrock asusun yan sanayisi diye biliyorum


Doğrudur

en.wikipedia.org/...
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saintroyo 8 yıl
jonathan wendel denilen adamın cebi de boşalmak bilmiyor... herkes sırayla dolduruyor...
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Tolgá 8 yıl
bu kart alınır ama
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MÜŞAVİR 8 yıl
ASRock ve ECS altın dan yapmış olsa yinede almam sanırım. Bu iki markaya karşı böyle bir önyargım var nedense. Önyargılı insanları eleştiren biri olarak bu iki markaya olan önyargımı neden kıramıyorum bir türlü çözemedim.
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Varminaard 8 yıl
anlamadım p67 çipseti lga 1156 soketemi uyarlamışlar
??????
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sendomi 8 yıl
anakart canavar gibi,şimdiye kadar beğendiğim en iyi anakart tüm özelliklerini bir kenara koyalım aletde thx sertifikası var
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Anakart, özel tasarım ve
3 etiket daha hız aşırtma asrock yüksek performans
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