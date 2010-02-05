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ASRock'dan SATA 6Gbps ve USB 3.0 teknolojilerini destekleyen yeni anakart: P55 Deluxe3

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan SATA 6Gbps ve USB 3.0 teknolojilerini destekleyen yeni anakart: P55 Deluxe3
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Bu yıl için 9 milyon anakart satmayı ve Asus ile Gigabyte'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü anakart üreticisi olmayı hedefleyen ASRock, USB 3.0 ve SATA 6Gbps gibi yeni nesil teknolojilerle donattığı P55 anakartını duyurdu. P55 Deluxe3 adını taşıyan ve LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotuyla geliyor ve 2600+MHz seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veriyor. Instant Boot teknolojisi ile kullanıcıların sadece birkaç saniye içerisinde Linux ortamına bağlanarak örneğin elektronik-postalarını kontrol edebilmesine olanak tanıyan kart üzerinde iki adet SATA 6Gbps (Marvell kontrolcüsü ile) ve iki adet USB 3.0 (NEC yongası ile) portlarına yer verilen anakart üzerinde ayrıca 6 adet SATA 3Gbps ve çok sayıda USB 2.0 konnektörüne de yer veriliyor.

Siyah renkli baskılı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken ASRock P55 Deluxe3'ün bir diğer dikkat çekici özelliği ise PLX köprü yongasına sahip olması. ASRock bu yaklaşımla SATA 6Gbps kullanımında PCIe ara biriminin bant genişliğine bağlı olarak yaşanması muhtemel performans kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor. VIA tarafından geliştirilen VT2020 yongasıyla 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan anakart, aynı zamanda Gigabit Ethernet, eSATA ve FireWire konnektörü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Profesyonel kullanıcılar için üzerinde debug LED, güç, reset ve Clear CMOS butonlarına sahip olan ASRock P55 Deluxe3'ün önümüzdeki günlerde 180-200 Avro arasında bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.

ASRock'dan SATA 6Gbps ve USB 3.0 teknolojilerini destekleyen yeni anakart: P55 Deluxe3
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DH Misafiri 9 yıl
Süper AsRock bir numara bana göre bende asrock p45x3 deluxe kullanıyorum mükemmel
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alpa07 9 yıl
foxconmuş 2 ayda 5 sefer servise giden anakart yapan firmadan ne beklersin ileride core7 geçersem asrock u göz önünde bulundurcam
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Hirotaro 9 yıl

alpa07

foxconmuş 2 ayda 5 sefer servise giden anakart yapan firmadan ne beklersin ileride core7 geçersem asrock u göz önünde bulundurcam

seninki sorunlu , bu kartı kullanan kaç tane arkadaşım var , bir tanesi bile en küçük sorun yaşamadı.
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sotoxs 9 yıl
evet sonradan monte edilmiş, oraya ait bir parça değilmiş gibi duruyor
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zerocontrol 9 yıl
tek kötü olan yer şu asrock yazan soğutucu

haklısın daha kibar yapılabilirmişti
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Tolgá 9 yıl
tek kötü olan yer şu asrock yazan soğutucu
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VICTRIX 9 yıl
ASRock umarım hedefine ulaşır anakart piyasası rekabeti artar.Siyah PCB üstüne mavi ve beyaz uyumu güzel olmuş.SLI ve CFX desteği vermeside artısı.diğer P55 lerden eksiği yok artılarıda var.ülkemizde uygun fiyattan giriş yaparsa P55 tabanlı sistemlerde bu kart önerilebilir.mosfet sogutucuları metal renk ayrı bi hava katmış. haber için teşekkürler .
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tiCCky 9 yıl
ASrock yine güzel bi anakart yapmış.. renk uyumu ve soğutucular , uyum harkuLade görünüyor...
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