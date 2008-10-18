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Asus 1GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4670 modelini gösterdi

10 yıl
12,1b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus 1GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4670 modelini gösterdi
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AMD'nin geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu Radeon HD 4670 için Sapphire, HIS ve Diamond'dan sonra 1GB bellekli varyasyon hazırlayan bir diğer isim de Asus oldu ve firma EAH4670/DI/1GD3/A kod adlı yeni modelini duyurdu. Nvidia'nın GeForce 9500GT'sine yanıt olarak hazırlanan ve 79$ seviyesinden pazara giriş yapan 512MB GDDR3 bellekli referans modele göre Asus'un yeni çözümü yüksek bellek kapasitesi ve soğutucusuyla fark yaratıyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 gpu'sunu kullanan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 320x paralel işlem birimiyle geliyor. Radeon HD 4800 serisiyle devreye giren 3D mimarisinin genlerine sahip olan kartının grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapıyor. DirectX 10.1 ve Crossfire X desteği de sunan yeni model UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı (HD) videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Kullandığı özel soğutucu ile çift slot tasarıma sahip olan Asus'un 1GB bellekli HD 4670 modeli üzerinde D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleri yer alıyor. Önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Asus 1GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4670 modelini gösterdi
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menem 10 yıl
artık fan tasarımları birbirine benzemye başladı galiba :D
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ßeraT-AkeR 10 yıl
Ati Radeon Hd3850 Mi Daha İyi Yoksa Hd4670 1 Gb mi?
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MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: ßeraT-AkeR

Ati Radeon Hd3850 Mi Daha İyi Yoksa Hd4670 1 Gb mi?


hd3850 bir miktar daha iyi.
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HoLY.oNE 10 yıl
Palite özenmiş herhalde
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