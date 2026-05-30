Asus, dünyanın ilk Wi-Fi 8 destekli oyuncu router'ını duyurdu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Asus, dünyanın ilk Wi-Fi 8 oyuncu router'ı olarak tanımladığı ROG Rapture GT-BN98 Pro modelini resmi olarak duyurdu. Yeni router, COMPUTEX Taipei 2026’da “Best Choice Award” ödülünü kazanmayı başardı.

Asus ROG Rapture GT-BN98 Pro neler sunuyor?

Yeni router, henüz tamamen standartlaşmamış olan yeni nesil IEEE 802.11bn yani Wi-Fi 8 teknolojisini temel alıyor. Asus’a göre yeni model, önceki nesil router’lara kıyasla özellikle orta ve uzun mesafelerde iki kat daha yüksek veri aktarım performansı ve iki kat daha geniş IoT kapsama alanı sunabiliyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni router, garaj, balkon veya üst kat gibi sinyalin zayıfladığı alanlarda daha stabil bağlantı sağlayarak yavaşlamaları azaltmayı hedefliyor. Ayrıca Wi-Fi 8’in router ile bağlı cihazlar arasındaki iletişimi iyileştirdiği ve düşük güç tüketen akıllı ev cihazlarının bağlantı kararlılığını artırdığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Republic of Gamers serisinin bir parçası olan GT-BN98 Pro, oyuncular için geliştirilen çeşitli özelliklerle geliyor. Bunlardan biri olan “AI Game Boost”, cihazdan oyun sunucusuna kadar uzanan üç aşamalı trafik optimizasyon sistemiyle oyun verilerine öncelik tanıyor. Asus, bu sistemin gecikme süresini yüzde 34’e kadar düşürebildiğini söylüyor.

Donanım tarafında ise router oldukça güçlü bir yapı sunuyor. Cihazda bağlantı birleştirme destekli iki adet 10 Gbit Ethernet portu, dört adet 2.5 Gbit port ve ek olarak bir adet 1 Gbit port bulunuyor. Ayrıca manuel ayar gerektirmeden oyun trafiğine öncelik veren özel bir 10 Gbit oyun portu da yer alıyor. USB tarafında ise bir adet 5 Gbit USB portu ve bir adet USB 2.0 portu mevcut.

Soğutma sistemi de yenilenmiş durumda. Asus, daha kalın alüminyum üst plaka, geliştirilmiş nanokarbon kaplama ve yeniden tasarlanan hava akışı sayesinde ısı dağılımının eski nesil ROG Rapture GT-AXE16000 modeline göre yüzde 35 daha verimli olduğunu belirtiyor.

Yazılım tarafında ise gelişmiş AiProtection güvenlik araçları, VLAN yönetimi, IoT ve çocuk cihazları için misafir ağları, VPN desteği ve gerçek zamanlı Wi-Fi parazit izleme gibi özellikler sunuluyor.

Asus şu an için router’ın fiyatını ve tüm kablosuz bağlantı detaylarını açıklamış değil.

