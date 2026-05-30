Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus, dünyanın ilk Wi-Fi 8 destekli oyuncu router'ını duyurdu

    Asus, dünyanın ilk Wi-Fi 8 oyuncu router'ı olarak tanımladığı ROG Rapture GT-BN98 Pro modelini resmi olarak duyurdu. Gelişmiş özelliklere sahip olan yönlendirici neler sunuyor?

    Asus, dünyanın ilk Wi-Fi 8 destekli oyuncu router'ını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Asus, dünyanın ilk Wi-Fi 8 oyuncu router'ı olarak tanımladığı ROG Rapture GT-BN98 Pro modelini resmi olarak duyurdu. Yeni router, COMPUTEX Taipei 2026’da “Best Choice Award” ödülünü kazanmayı başardı.

    Asus ROG Rapture GT-BN98 Pro neler sunuyor?

    Yeni router, henüz tamamen standartlaşmamış olan yeni nesil IEEE 802.11bn yani Wi-Fi 8 teknolojisini temel alıyor. Asus’a göre yeni model, önceki nesil router’lara kıyasla özellikle orta ve uzun mesafelerde iki kat daha yüksek veri aktarım performansı ve iki kat daha geniş IoT kapsama alanı sunabiliyor.

    Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni router, garaj, balkon veya üst kat gibi sinyalin zayıfladığı alanlarda daha stabil bağlantı sağlayarak yavaşlamaları azaltmayı hedefliyor. Ayrıca Wi-Fi 8’in router ile bağlı cihazlar arasındaki iletişimi iyileştirdiği ve düşük güç tüketen akıllı ev cihazlarının bağlantı kararlılığını artırdığı belirtiliyor.

    Asus, dünyanın ilk Wi-Fi 8 destekli oyuncu router'ını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Republic of Gamers serisinin bir parçası olan GT-BN98 Pro, oyuncular için geliştirilen çeşitli özelliklerle geliyor. Bunlardan biri olan “AI Game Boost”, cihazdan oyun sunucusuna kadar uzanan üç aşamalı trafik optimizasyon sistemiyle oyun verilerine öncelik tanıyor. Asus, bu sistemin gecikme süresini yüzde 34’e kadar düşürebildiğini söylüyor.

    Donanım tarafında ise router oldukça güçlü bir yapı sunuyor. Cihazda bağlantı birleştirme destekli iki adet 10 Gbit Ethernet portu, dört adet 2.5 Gbit port ve ek olarak bir adet 1 Gbit port bulunuyor. Ayrıca manuel ayar gerektirmeden oyun trafiğine öncelik veren özel bir 10 Gbit oyun portu da yer alıyor. USB tarafında ise bir adet 5 Gbit USB portu ve bir adet USB 2.0 portu mevcut.

    Soğutma sistemi de yenilenmiş durumda. Asus, daha kalın alüminyum üst plaka, geliştirilmiş nanokarbon kaplama ve yeniden tasarlanan hava akışı sayesinde ısı dağılımının eski nesil ROG Rapture GT-AXE16000 modeline göre yüzde 35 daha verimli olduğunu belirtiyor.

    Yazılım tarafında ise gelişmiş AiProtection güvenlik araçları, VLAN yönetimi, IoT ve çocuk cihazları için misafir ağları, VPN desteği ve gerçek zamanlı Wi-Fi parazit izleme gibi özellikler sunuluyor.

    Asus şu an için router’ın fiyatını ve tüm kablosuz bağlantı detaylarını açıklamış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta 5 dil değiştirme araç muayenesinde yangın tüpü zorunlu mu yaratıcı iddia fikirleri trink sat aldığı arabaları ne yapıyor snowrunner türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 3 5G
    Nothing Phone 3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum