Asus 3.75G destekli Eee PC 901 modelini kullanıma sunuyor

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Maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarların oluşturduğu netbook segmetinin popüler olmasında Asus'un geçtiğimiz senenin son çeyreğinde kullanıma sunduğu Eee PC ailesinin katkısı büyük. Zira elde edilen yüksek satış başarısı sonrasında MSI, Dell, HP, Acer vb. gibi iddialı sistem üreticilerinin de ilgili pazara giriş yaptığına tanık olduk.

Artan rekabet koşullarına ayak uydurmak için Asus da Eee PC serisini farklı özellikteki yeni modeller ile geliştirme yoluna gitti. Çok sayıda model içeren Eee PC ailesine önümüzdeki ay içerisinde Türkiye'de durumu adeta yılan hikayesine dönen 3N (3. Nesil) teknolojisiyle uyumlu yeni bir 901 modeli eklenecek.

Gelen bilgilere göre Asus'un yeni modeli 3.75G kartına da sahip olacak. Bu sayede netbook ile yüksek bantgenişliğine sahip mobil ağlar üzerinden 7.2Mbps'lik download ve 2Mbps'lik upload yapılabilecek.8.9" ekrana sahip olan ve 1.6GHz'lik tek çekirdekli Atom işlemcisiyle gelen sistemde ayrıca 16GB'lık SSD ve 1GB'lık sistem belleği bulunacak.

Windows XP ile gelecek olan 3G destekli Eee PC 901'in fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.