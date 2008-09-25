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Asus 3.75G destekli Eee PC 901 modelini kullanıma sunuyor

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus 3.75G destekli Eee PC 901 modelini kullanıma sunuyor
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Maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarların oluşturduğu netbook segmetinin popüler olmasında Asus'un geçtiğimiz senenin son çeyreğinde kullanıma sunduğu Eee PC ailesinin katkısı büyük. Zira elde edilen yüksek satış başarısı sonrasında MSI, Dell, HP, Acer vb. gibi iddialı sistem üreticilerinin de ilgili pazara giriş yaptığına tanık olduk.

Artan rekabet koşullarına ayak uydurmak için Asus da Eee PC serisini farklı özellikteki yeni modeller ile geliştirme yoluna gitti. Çok sayıda model içeren Eee PC ailesine önümüzdeki ay içerisinde Türkiye'de durumu adeta yılan hikayesine dönen 3N (3. Nesil) teknolojisiyle uyumlu yeni bir 901 modeli eklenecek.

Gelen bilgilere göre Asus'un yeni modeli 3.75G kartına da sahip olacak. Bu sayede netbook ile yüksek bantgenişliğine sahip mobil ağlar üzerinden 7.2Mbps'lik download ve 2Mbps'lik upload yapılabilecek.8.9" ekrana sahip olan ve 1.6GHz'lik tek çekirdekli Atom işlemcisiyle gelen sistemde ayrıca 16GB'lık SSD ve 1GB'lık sistem belleği bulunacak.

Windows XP ile gelecek olan 3G destekli Eee PC 901'in fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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saisik 10 yıl
Sayın fx57

Malesef Eee 901 modeli Türkiyeye gelmedi ve tüm araştırmalarıma ( telefon ve e-posta ile) rağmen gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği hususunda Asus Türkiyeden de dahil olmak üzere bilgi alamadım.

Gelip gelmeyeceği veya muhtemel geliş tarihi ile ilgili (gerek bu versiyonunun ve gerekse halen yurtdışında satılan versiyonunun ) bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim.

İyi günler dilerim.
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_-_ 10 yıl
daha 901 gelmedi ama bu model belki gelebilir. biz insan değilmiyiz ya koca ülkeye nasıl gelmes bu makine
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