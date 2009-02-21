Asus, Android tabanlı netbook geliştiriyor

Tam Boyutta Gör

Internet devi Google öncülüğünde akıllı telefonlar için geliştirilen Linux tabanlı Android platformu netbook'larda da yaygınlaşabilir. Eee PC serisi ile maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarların popüler olmasına ciddi katkı yapan Asus'un, Android temelli yeni bir netbook hazırladığı bildiriliyor. Tayvan merkezli donanım devinin Eee PC operasyonlarından sorumlu yöneticisi Samson Hu'nun Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre Android tabanlı yeni netbook geliştirme aşamasında.

Detaylı özellikleri ve ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmayan mini-bilgisayar modelinin şimdiden merak konusu olduğu söylenebilir zira akıllı telefonlar için hazırlanan ve ARM tabanlı işlemciler için optimize edilen Android platformu, Windows XP'ye kıyasla oldukça düşük bir sistem gereksinimine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada 200MHz'de çalışan ARM işlemcilerin dahi çalıştırabildiği Android platformunun Atom işlemcili sistemlerde oldukça hızlı çalışacağı söylenebilir.