Asus, Atom 2 tabanlı Minmi-ITX anakartını gösterdi

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Pine Trail kod adını taşıyan ikinci nesil Atom platformunu anakartlarından kullanan bir diğer isim de Asus oldu ve firma AT5NM10-I isimli yeni modelini duyurdu. NM10 yonga setinin kullanıldığı anakart, entegre grafik - entegre bellek kontrolcüsü gibi özelliklere sahip olan ve 1.66GHz'de görev yapan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinden güç alıyor. Mini-ITX form faktörüyle oldukça kompakt bir yapıda olan yeni anakart, iki adet DIMM slotu üzerindne çift kanal DDR2 bellek desteği sunuyor ve dahili donanımlar için bir adet PCI slotuyla birlikte iki adet SATA-II konnektörünü üzerinde barındırıyor.

İşlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'si için D-Sub çıkışına sahip olan anakartın diğer özellikleri arasındaysa 10/100 Ethernet, 5.1 kanal ses desteği ve Express Gate anında hazır işletim sistemi (Linux tabanlı) gibi detaylara yer veriliyor. Düşük güç tüketimli medya bilgisayarlarını ve kompakt yapılı ofis sistemlerini hedef alan Asus AT5NM10-I'nın, Windows Home Server uygulamaları için de ideal olduğu bildiriliyor. Pasif soğutma ile gelen ve sessiz çalışan anakartın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen satış fiyatı hakkında henüz yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.