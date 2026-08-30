Asus Vivobook 15, Intel Wildcat Lake işlemciyle yenilendi

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Tam Boyutta Gör Asus, 15.6 inçlik Vivobook 15 modelini Intel’in yeni nesil Wildcat Lake işlemcileriyle yeniledi. İlk olarak Kanada’da satışa çıkan laptop, uygun fiyatı, geniş bağlantı seçenekleri ve tam boy klavyesiyle öne çıkıyor.

Asus Vivobook 15 (X1504) özellikleri

Yeni Vivobook 15 (X1504), önceki Raptor Lake tabanlı versiyonun yerini alıyor. Cihazın Kanada’daki ilk versiyonu Intel Core 7 350 işlemcisiyle satışa sunulurken, 8 GB DDR5 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 SSD’li modelin fiyatı yaklaşık 1.006 dolar olarak belirlenmiş durumda. 16 GB RAM’li versiyon ise yaklaşık 1.078 dolara satılıyor.

Tam Boyutta Gör Vivobook 15’in en önemli yeniliğini işlemci oluşturuyor. Intel Core 7 350, önceki modelde kullanılan Core 7 150U’ya kıyasla daha verimli çalışırken performans tarafında da küçük bir artış sunuyor. Ayrıca işlemcide yerleşik bir NPU bulunuyor. Bu donanım, uyumlu yapay zeka işlemlerinin doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.

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Asus ayrıca Core 5 320, Core 5 315 ve Core 3 304 işlemcili daha uygun fiyatlı Vivobook 15 seçeneklerini de listeliyor. Ancak bu modeller henüz satışa çıkmış değil.

Bununla birlikte Wildcat Lake platformunun önemli bir dezavantajı bulunuyor. İşlemci yalnızca tek kanallı bellek desteği sunuyor. Bu durum özellikle bellek bant genişliğine duyarlı uygulamalarda performansı sınırlayabilir.

Tam Boyutta Gör Yeni Vivobook 15, ekran tarafında önceki nesilden önemli bir farklılık getirmiyor. Laptopta 1920 x 1080 çözünürlüklü 15.6 inç IPS panel bulunuyor. Ekran 250 nit parlaklık, yüzde 45 NTSC renk kapsamı ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor.

Cihaz ayrıca 42 Wh kapasiteli hızlı şarj destekli bataryaya sahip. Yaklaşık 17.8 mm kalınlığındaki kasaya rağmen tam boyutlu ve sayısal tuş takımlı bir klavye kullanılıyor. Cihazda USB-C, USB-A, HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Laptopun ağırlığı ise 1.7 kg olarak belirtiliyor.

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Asus Vivobook 15, Intel Wildcat Lake işlemciyle yenilendi

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