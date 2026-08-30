Asus Vivobook 15, Intel Wildcat Lake işlemciyle yenilendi

Asus Vivobook 15 (X1504) özellikleri
Yeni Vivobook 15 (X1504), önceki Raptor Lake tabanlı versiyonun yerini alıyor. Cihazın Kanada’daki ilk versiyonu Intel Core 7 350 işlemcisiyle satışa sunulurken, 8 GB DDR5 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 SSD’li modelin fiyatı yaklaşık 1.006 dolar olarak belirlenmiş durumda. 16 GB RAM’li versiyon ise yaklaşık 1.078 dolara satılıyor.
Asus ayrıca Core 5 320, Core 5 315 ve Core 3 304 işlemcili daha uygun fiyatlı Vivobook 15 seçeneklerini de listeliyor. Ancak bu modeller henüz satışa çıkmış değil.
Bununla birlikte Wildcat Lake platformunun önemli bir dezavantajı bulunuyor. İşlemci yalnızca tek kanallı bellek desteği sunuyor. Bu durum özellikle bellek bant genişliğine duyarlı uygulamalarda performansı sınırlayabilir.
Cihaz ayrıca 42 Wh kapasiteli hızlı şarj destekli bataryaya sahip. Yaklaşık 17.8 mm kalınlığındaki kasaya rağmen tam boyutlu ve sayısal tuş takımlı bir klavye kullanılıyor. Cihazda USB-C, USB-A, HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Laptopun ağırlığı ise 1.7 kg olarak belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim